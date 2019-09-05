رئيس جامعة المنيا يتفقد وحدة الانتاج الحيواني والداجني

د."عبد النبي": المستهدف وصول انتاجية الوحدة من الألبان إلي ربع طن

5 سبتمبر، 2019
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رئيس جامعة المنيا يتفقد وحدة الإنتاج الحيواني والداجني
رئيس جامعة المنيا يتفقد وحدة الإنتاج الحيواني والداجني
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تفقد صباح اليوم الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا وحدة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز الخدمة العامة بكلية الزراعة وذلك لمتابعة الأداء وسير العمل بالوحدة وذلك بأقسامها المختلفة، استمراراً من حرص قيادة الجامعة علي متابعة ملف الإنتاج الحيواني والزراعي علي أرض الواقع بوحدات الجامعة المختلفة سواء بوحدة الإنتاج الحيواني، أو مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حربي مطاريد وكيل كلية الزراعة والمشرف العام علي الوحدة، ومدير الأمن الإداري، والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بالوحدة.

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وأكد د.”عبد النبي” أن مركز الإنتاج الحيواني والداجني هو مركز بحثي وخدمي يقدم خدماته للباحثين بالدراسات العليا والتدريب الميداني للطلاب، إلى جانب الإنتاج الخدمي الذي تقدمه الوحدة من إنتاج حيواني من أبقار من فصائل الفريزين والهولشتين والجاموس البلدي والإيطالي الحلاب والتسمين، وأغنام ودواجن وحمام وسمان ومزارع الأسماك، حيث وجه رئيس الجامعة بإعداد برامج وأنظمة التغذية الجيدة للتسمين، وتوفير الأعلاف لزيادة الإنتاجية، لرفع أوزان التسمين لتصل ما بين 450 إلي 600 كجم، إلى جانب العناية والاهتمام بالولدات الحديثة.

وأضاف رئيس الجامعة أن إنتاج الوحدة من الألبان وصل إلي 200 كجم يومياً والمستهدف حاليا رفع إنتاجيته لتصل إلي ربع طن باليوم الواحد، ويتم توجيه هذه الألمان إلي وحدة التصنيع لمنتجات الألبان بكلية الزراعة.

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