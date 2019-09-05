فوز وفد جامعة أسيوط في أسبوع متحدي الإعاقة بالدرع العام

5 سبتمبر، 2019
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وفد جامعة أسيوط
جامعة أسيوط تشارك بوفد يضم 57 طالب وطالبة في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية
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تلقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تقريراً مفصلاً حول مشاركة وفد الجامعة ضمن  أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والذي تنظمه جامعة المنوفية، تحت شعار “بنكمل بعض” والممتد حتى غداً الجمعة الموافق 6 سبتمبر الجاري ،والذي شاركت خلاله الجامعة بوفدها برئاسة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى جانب 34 طالب وطالبة من الطلاب متحدى الإعاقة .

حيث جاء فى التقرير الذي كشف الدكتور شحاتة غريب شلقامى عن حصول الجامعة على الدرع العام فى النشاط الفني ، إلى جانب فوز الطالب محمد مصطفى بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة بالمركز الثالث في مجال الرسم والتصوير الزيتى ، كما نجحت الطالبة هايدى محمد فى حصد الميدالية الذهبية فى الإنشاد الديني ، وفاز الطالب ناصر فرج بالميدالية الفضية فى العزف ، كما حصل الطالب قلته ثروت على الميدالية الفضية فى الغناء ، كما فاز الطالب محمد مصطفى بالميدالية البرونزية فى الرسم .

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وفى هذا الإطار أعرب الدكتور شحاتة غريب شلقامى عن فخره بالنجاح الذي استطاع طلاب وطالبات الجامعة بتحقيقه خلال فعاليات الإسبوع  والذى يعد ثمرة للنشاط الذى بذله الطلاب والطالبات والذى تكلل بالنجاح ، متمنياً للطلاب المزيد من التقدم فى مختلف الفعاليات المحلية والدولية .

ومن الجدير بالذكر ان أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية والذى تم انطلاقه الأحد الماضي الموافق الاول من سبتمبر والذى شهد حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ، وكوكبة من رؤساء الجامعات المصرية ، والذى شارك به  أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية .

كما أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على انتظام أعمال الكشف الطبي في اليوم الرابع على الطلاب الجدد الملتحقين بكليات و معاهد الجامعة خلال العام الجامعي 2019/2020 ،مشيرا إلى أن إدارة الجامعة قد اتخذت الإجراءات و الاستعدادات اللازمة لتوفير تهيئة مناخ ملائم للطلاب أثناء إجراءات الكشف لضمان سير عملية الكشف في انتظام وهدوء مع إجراء متابعة يومية للاطمئنان على حسن سير أعمالها مع مختلف الكليات وتذليل اى عوائق من شأنها التأثير على سلاسة إجراءات الكشف الطبي وسرعة إنهائها .

جاء ذلك خلال تلقيه تقريراَ من الدكتور شحاتة غريب عن جولته التفقدية لمتابعة العمل بصالات الكشف الطبي، والتى شهدت اليوم الخميس توقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الآداب، والتي رافقه فيها الدكتورة أماني الشاهد مديرة الإدارة الطبية ،و الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية ،و الدكتور مديحه حسنى عميد كلية الطب البيطري ، وذلك بمجمع صالات الامتحانات أمام كلية الهندسة .

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