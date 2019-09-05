ذهبية وفضية وبرونزية حصاد جامعة بني سويف في أسبوع متحدي الإعاقة

5 سبتمبر، 2019
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وفد جامعة بني سويف
وفد جامعة بني سويف
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أعلن الأستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن فوز أبناء الجامعة من متحدي الإعاقة في أسبوع شباب الجامعات الثاني بجامعة المنوفية بعدة جوائز في الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والجوالة خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر تحت شعار ( بنكمل بعض )

واعلن رئيس الجامعة عن حصول الطالبة أسماء عبد الحكيم على ميداليتين ذهبيتين فى رمى الرمح والجلة ، وحصول الطالب طاهر أحمد محمود على الميدالية الذهب فى رمى الجلة ، وأيضاً حصول الطالب مصطفى رمزى على مركز ثانى والميدالية الفضية فى رمى الجله وذلك بالنشاط الرياضى

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بالإضافة إلى حصول الطالبة هبة عز العرب كلية الإعلام على الطالبة المثالية فى النشاط الإجتماعى والميدالية البرونزية

أما فى الأنشطة العلمية فقد حصل الطالب محمد عبدالله والطالبة أسماء سيد حسن على المركز الثالث والميداليتين البرونزية فى دورى المعلومات و حصول الطالب محمد نادى على الميدالية الذهبية فى النحت .

أما في مجال الجوالة والخدمة العامة فقد حصل الطالب أحمد أحمد إبراهيم على الجوال المتميز.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة المشاركة فى كافة الفعاليات والملتقيات الطلابية والتى من شأنها الإسهام فى زيادة أواصر التعاون والتعارف المشترك بين طلاب الجامعات المختلفة بالإضافة الى أن ذوى القدرات والهمم يلاقون اهتماماً كبيراً من جانب الدولة المصرية، مضيفًا أن تواجدهم أصبح مميزا في كافة المجالات الحياتية فهم قيمة مضافة فى مجتمعهم بأفكارهم وإبداعهم وقوة دافعة للتنمية المستدامة للوطن فى المستقبل .

هذا ويتقدم الدكتور منصور حسن بجزيل الشكر والتقدير للدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على الجهد المبذول والمتميز في إعداد وإستضافة طلاب الجامعات المصرية بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة ، متمنيا لسيادتة وكل القائمين على هذا العمل التوفيق والسداد، كما يتقدم بخالص التهاني القلبية لأسرة جامعة بني سويف لفوز أبنائهم وبناتهم بهذه الجوائز، مشجعا إياهم على مزيد من النجاحات في كافة المجالات .

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