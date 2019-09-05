فتح باب التقديم للالتحاق بأول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات بمصر

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تعلن وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بالتعاون مع شركة إيجيبت جولد عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حتى 15 سبتمبر 2019.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة علي المستوي الدولي كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.

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وأكمل مجاهد أن، المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

وأكد مجاهد أن المدرسة ستفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع أيضًا، عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة جميع أنواع الحلي والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.

وقالت الأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن الطلاب سيحصلون علي الرعاية الصحية، والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، ومكافأة مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

وأضافت، بأنه يجب على المتقدم الحضور بملف خاص يضم صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2018/2019، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، ذلك بالإضافة إلى شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم وطلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه وصورة بطاقة ولى الأمر، وتسليمهم بمقر المدرسة بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور، حتى 15 سبتمبر 2019، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت.

وقد أكدت على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم التي تم الإعلان عنها على البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg، حيث يجب عليهم للالتحاق بالمدرسة، أن يكونوا قد حصلوا على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، وأن لا يزيد عمرهم بالأول من أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكونوا لائقين من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، ذلك مع ضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين الاختبارات التي تضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر المدرسة، وهي كائنة بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور.