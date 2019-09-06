تتخطى 80 يوما.. إجازات العام الدراسي الجديد

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عقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اجتماعًا، أقر خلاله الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، حيث تبدأ الدراسة لطلاب الصفوف الأولى بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019، وتستمر الدراسة لهذه الصفوف حتى الخميس 28 مايو 2020، بواقع 37 أسبوعًا دراسية و205 أيام.

وأوضح المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أن الدراسة ستبدأ لصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي يوم السبت 21 سبتمبر 2019، وتستمر حتى حتى يوم الخميس 4 يونيو 2020، وذلك بواقع 35 أسبوعًا، و200 يوم.

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ويقدم موقع “مصر ” في السطور التالية، الإجازات الرسمية التي يتخللها العام الدراسي الجديد:

– إجازات الفصل الدراسي الأول

تبدأ إجازات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 6 أكتوبر لعام 2019 بمناسبة “عيد القوات المسلحة”، ثم يوم السبت 9 نوفمبر لعام 2019 بمناسبة “المولد النبوي الشريف”، يتبعها إجازة عيد الميلاد المجيد والتي ستوافق يوم الثلاثاء 7 يناير لعام 2020.

– إجازات الفصل الدراسي الثاني ونصف العام

تحل إجازة نصف العام الدراسي وتكون مدتها أسبوعين، حيث تبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير لعام 2020، وبعدها تحل إجازات الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الاثنين 20 أبريل لعام 2020 بمناسبة “إجازة شم النسيم”، يعقبها إجازة عيد تحرير سيناء والتي توافق يوم السبت 25 أبريل لعام 2020.

وتضاف إلى الإجازات نحو 66 يومًا “الجمعة والسبت”، على مدار 33 أسبوعًا بعد استثناء أسبوعي إجازة منتصف العام؛ وبهذا يصل عدد أيام الإجازات خلال العام الدراسي إلى نحو 85 يومًا، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية 115 يومًا فقط للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020.