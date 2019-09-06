جامعة القاهرة تختتم المرحلة الثانية من حاضنة مشروعات المرأة HER Cycle

رئيس جامعة القاهرة: تمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا يأتي ضمن خطتنا لتعزيز دور المرأة

6 سبتمبر، 2019
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عرض احدى المشاركين في البرنامج
عرض احدى المشاركين في البرنامج
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اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التي تنظمها حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للسيدات والبنات HER Cycle، والتي استمرت من يوليو إلى أوائل سبتمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث عُقدت لجنة تحكيم للمشاركات وهن أصحاب 11 مشروع ممن تم اختيارهن من المرحلة الأولى والتي امتدت من شهر مارس 2019 حتى يونيو 2019، والتي ضمت 34 سيدة وفتاة، وتم التركيز فيها على مساعدة المشاركات في توليد الأفكار وبناء الشخصية والمهارات الانفعالية والادراكية، وإعدادهن كرائدات أعمال.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تنظيم هذه الدورة يهدف إلى تمكين المرأة وتخريج رائدات أعمال اقتصاديًا ومجتمعيًا وتعزيز دورها الفاعل في البيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث والتي تقوم على ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي.

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ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبه مدحت زكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه تم اختيار 11 من المشاركات للمرحلة الثانية، تم التركيز فيها على تقديم مفاهيم نماذج الأعمال Business Model Canvas، وكيفية استخدام المشاركات لها لتحسين أفكارهن والخروج بمشروعات لها عائد ربحي ومجتمعي.

وتناولت المرحلة الثانية من الدورة، كيفية إعداد النماذج الأولية للمشروعات، وكيفية اختبارها سوقيًا للتأكد من أن المنتج أو الخدمة يلبي ويستجيب لحاجة وطلب السوق. ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثالثة، والمقرر لها في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر القادم، صعود 6 فرق، وتشمل برنامجًا مكثفًا من الإرشاد والرعاية؛ لتنتهي بمسابقة للفرق الست، يتم اختيار أفضل ثلاثة منها للفوز بجوائز التمويل المبدئي للمشروعات.

وقد تشكلت لجنة التحكيم من كل من الدكتور نزار سامي مؤسس مبادرة Nilepreuners والنائب السابق لمدير المعهد المصرفي، والدكتورة هبة مدحت زكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد، و الأستاذة مها خليل المدرس المساعد بالكلية ومدير برامج التوعية بالحاضنة، و الأستاذة خلود سليمان مدير الدعم الإداري بجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و الأستاذة مي محمود مدير مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة عدلي حسين الأمين العام لاتحاد قيادات المرأة العربية ورئيس شركة بيو مصر للصناعات الدوائية.

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