أكبر مؤتمر دولي للزراعة العضوية بجامعة هليوبوليس بحضور شقيقة أوباما

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أعلن الأستاذ حلمى أبو العيش ، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة ، ورئيس مجلس إدارة مبادة سيكم ، عن إنعقاد أكبر مؤتمر دولى للزراعة العضوية الخميس القادم 12 سبتمبر 2019 بمركز المؤتمرات بمقر الجامعة أول طريق مصر إسماعيلية.

وأشار حلمى أبو العيش أن هذا الحدث الدولى سيكون بحضور متحدثين حائزين على جوائز عالمية وصناع للقرار وخبراء دوليين سيعرضون حلولاً فعالة لتوسيع نطاق الايكولوجيا الزراعية في إفريقيا وخارجها، وهذه الحلول تعزز المساحات الخصبة وتعمل على تحسين الدخل للمزارعين. سيتم كذلك عرض السياسات الفائزة بجائزة سياسات المستقبل لعام ٢٠١٨ من بلاد الهند والإكوادور والسنغال.

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وأضاف حلمى أبو العيش أن من بين الحضور أووي جيلين رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر والدكتور هانز رودولف هيرين – مؤسس Biovision Foundation، وأعضاء مجلس مستقبل العالم ، ومن بينهم السيدة اوما اوباما شقيقة الرئيس باراك اوباما والتى أكدت إن مصر تمتلك مقومات النجاح وتستطيع مواجهة أي مشكلة بشبابها، حيث تجتمع تلك الكوكبة من العلماء بجامعة هليوبوليس لمناقشة تعميم الايكولوجيا الزراعية والزراعة العضوية.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف يسلط الحدث الضوء على الحاصلين على شهادة “الممارسات المتميزة في الايكولوجيا الزراعية ٢٠١٩” – وهي الممارسات التي تمكن صغار منتجي الأغذية وترعى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة وتعزز الممارسات الزراعية المرنة التي تساعد في الحفاظ على النظم الإيكولوجية وتقوية القدرة على التكيف مع تغير المناخ .

وأضاف حلمى ، أن من بين الحاصلين على هذه الشهادة تقنية التجديد الطبيعي التي يديرها المزارعون (FMNR)، حيث تم تطوير هذه التقنية من قبل المهندس الزراعي الأسترالي توني رينوود في النيجر الذي حصل على جائزة سبل العيش الصحيحة (جائزة نوبل البديلة) العام الماضي. كما حازت مبادرة سيكم في مصر على هذه الشهادة كشركة رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. حيث قامت باستصلاح مئات الهكتارات من الأراضي الصحراوية باستخدام طرق الزراعة الحيوية كما تلتزم منتجاتها بأعلى المعايير الأخلاقية والبيئية والاجتماعية. سيقدم حلمي أبو العيش ، الرئيس التنفيذي لشركة سيكم تجربتهم في هذا المجال.

تُظهر الحلول التي سيتم عرضها في هذا الحدث أن الايكولوجيا الزراعية تلعب دورًا حاسمًا في الانتقال إلى نظم الأغذية والزراعة المستدامة التي تتصدى لسوء التغذية والظلم الاجتماعي وتدهور الأراضي وندرة المياه وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. إذا تم تنفيذها على نطاق واسع ، فإن الايكولوجيا الزراعية ستصنع فارقاً حقيقيًا وفوريًا ليس في حياتنا فقط ولكن حياة الأجيال القادمة كذلك. ينادي العلماء والخبراء بالتوجه الكامل إلى الايكولوجيا الزراعية والزراعة العضوية من أجل تأمين مياه الشرب والغذاء للجميع ولضمان مستقبلٍ مستدامٍ.

ومن جانبه أشار الدكتور يسرى هاشم ، رئيس الجامعة الى أن جائزة سياسات المستقبل هي الجائزة الأولى والوحيدة التي تكرم السياسات التي توضع من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية على المستوى الدولي، وقد تم تصميم الجائزة للفت انتباه واضعي السياسات والجمهور إلى أهمية عرض أفضل الممارسات أثناء سن القوانين وتسليط الضوء على الأمثلة البارزة من أصحاب الرؤى التنظيمية، والاحتفال بالسياسات ذات الرؤى المستقبلية يرفع من درجة الوعي العام ويشجع التعلم السريع ويسرع من الاجراءات السياسية نحو مجتمعات عادلة ومستدامة وسلمية. وشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة و IFOAM – Organics International ، حيث سلطت جائزة سياسات المستقبل لعام ٢٠١٨ الضوء على السياسات التي تعمل على توسيع نطاق الايكولوجيا الزراعية للمساهمة في حماية حياة ومعيشة منتجي الأغذية على نطاق صغير ، وضمان نظم الإنتاج الغذائي المستدامة وتنفيذ الممارسات الزراعية المقاومة للمناخ. مزيد من المعلومات حول جائزة سياسات المستقبل ٢٠١٨ متاحة على الموقع: https://www.worldfuturecouncil.org/2018-agroecology

وأضاف رئيس الجامعة الى أن شهادة “الممارسات المتميزة في الايكولوجيا الزراعية ٢٠١٩” سلطت الضوء على الممارسات التي تمكن صغار منتجي الأغذية وتتبنى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة وتعزز الممارسات الزراعية المرنة التي تساعد في الحفاظ على النظم الإيكولوجية وتقوية القدرة على التكيف مع تغير المناخ. هذه الشهادة التي يصدرها مجلس مستقبل العالم بالتعاون مع شركة Startup Technology للايكولوجيا الزراعية في الجنوب العالمي (TAGS) ، وتهدف إلى رفع الوعي العالمي بهذه الممارسات المثالية والإسراع في العمل نحو مجتمعات عادلة ومستدامة وسلمية. في عام ٢٠١٩ تم عرض الممارسات البارزة في الايكولوجيا الزراعية بشكل بارز ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر الدولي والمنتدى العالمي للأغذية والزراعة في برلين بألمانيا. يتوفر المزيد من المعلومات حول الممارسات المتميزة في الايكولوجيا الزراعية ٢٠١٩ على: https://www.worldfuturecouncil.org/p/opa-2019

وأضاف الدكتور يسرى هاشم ان مجلس مستقبل العالم (WFC) يعمل على الحفاظ على كوكبنا كمكان آمن وصحي وبناء مجتمعات عادلة لأبنائنا وأحفادنا لتحقيق ذلك ، حيث يركز على التعرف على نشر حلول وسياسات فعالة وعادلة في المستقبل وتعزيز تنفيذها في جميع أنحاء العالم، وأطلق جاكوب فون أوكسيكول ، مؤسس جائزة نوبل البديلة ، مجلس مستقبل العالم في عام ٢٠٠٧ وهي منظمة مستقلة لا تهدف للربح بموجب القانون الألماني وتمول أنشطتنا عن طريق التبرعات: www.worldfuturecouncil.org

جدير بالذكر أن جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة هي جزء من مبادرة سيكم التي تأسست عام ١٩٧٧ من أجل تعزيز التنمية المستدامة في مصر من خلال مفهوم شامل يدمج البيئة والاقتصاد والمجتمع، وحازت سيكم على نطاق واسع باعتبارها “رائدة الزراعة العضوية في مصر” وحصلت على جائزة سبل العيش الصحيحة لعام ٢٠٠٣ (“جائزة نوبل البديلة”) باعتبارها “نموذج أعمال للقرن الحادي والعشرين”، وفي عام ٢٠١٢ تم افتتاح جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تحت مظلة مبادرة سيكم من أجل توفير التعليم العالي الشامل وتشجيع رواد الأعمال الشباب من أجل مستقبل مستدام.