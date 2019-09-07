التعليم العالي تعلن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

7 سبتمبر، 2019
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تنسيق 2019.. التعليم العالي تعلن موعد نتيجة المرحلة الثالثة
تنسيق 2019.. التعليم العالي تعلن موعد نتيجة المرحلة الثالثة
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أعلن المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبد الغفار، خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2019/ 2020، سوف تظهر غدًا الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019.

وقد سجل ما يقرب من 183 ألف طالب وطالبة خلال المرحلة الثالثة لتنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات لعام 2019/ 2020، والتي بدأت حتى صباح السبت الموافق 24 من شهر أغسطس لعام 2019، للطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة 2019، والتي استمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019.

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وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات 2019/ 2020، أمام الطلاب من أجل تلقي رغباتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق 2019.

أقرا المزيد قبل الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. تعرف على مصير غير الملتحقين بالجامعات

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