رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019.. للاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة

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يقدم موقع مصر 365 خلال هذا التقرير، رابط تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2019، لطلاب الثانوية العامة لعام 2019، وذلك عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، رابط البوابة للتنسيق الإلكتروني “Tansik.egypt.gov.eg”، بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار عن فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2019 الناجحين في الدور الأول لشهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة، وكذلك للطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية من تنسيق 2019، من أجل تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق قبول الجامعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وذلك بعد الانتهاء من الإعلان عن نتائج التحويلات التي تنتهي يوم الـ 20 من شهر أغسطس لعام 2019.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق 2019 للقبول بالجامعات، وكذلك بالنسبة لتنسيق المرحلة الثالثة للطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، بحد أدنى يصل إلى 205 درجة أي بنسبة نجاح تصل إلى 50% لشعبة العلمي، و لشعبة الأدبي.

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خلال الوقت السابق، فقد تم إغلاق موقع التنسيق بالنسبة لتسجيل الرغبات لـ تنسيق 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة نجاح تصل إلى 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى بالنسبة إلى الشعبة الأدبية بمجموع درجات يصل إلى 279 درجة فأكثر بنسبة نجاح تصل إلى 68.05%.

وقد سجل عدد الطلاب الذين قد أدوا امتحانات الثانوية العامة ما يقرب من 659253 طالب وطالبة، في حوالي 1817 لجنة على مستوى مدارس جمهورية مصر العربية خلال العام الدراسي السابق 2018/ 2019.

كيفية الحصول على نتائج التعليم

يمكن الحصول على النتيجة التنسيق خلال المرحلة الثالثة لعام 2019، من خلال العديد من النقاط، التي من أهمها: الدخول عبر موقع البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، ثم إدخال بعض البيانات الأساسية للطالب.

بعدها يتم تسجيل اسم الطالب، ورقم الجلوس الخاص بالطالب، والمحافظة التابع لها الطالب، الضغط على إظهار النتيجة.

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