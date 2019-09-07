التعليم العالي تعلن عن منح دراسية من اسبانيا والصين

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قدم القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات الدكتورة كاميليا صبحي، تقريرا بشأن منح دراسية مقدمة من جانب إسبانيا وهونج كونج، وعرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الإسبانية غير الهادفة للربح “نساء من أجل إفريقيا”، وقامت بفتح باب التقدم لمنحتها الخامسة الخاصة بالباحثات في إفريقيا، وذلك حسبما ذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.

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ويعد الهدف الرئيسي من المنح هو إتاحة الفرصة للباحثات من جميع الدول الإفريقية السفر والدراسة لمدة ستة أشهر في مركز بحثي إسباني متميز، وأن المجالات التي سيتم العمل فيها من قبل الباحثات هي: (الصحة، الطب الحيوي، الطاقة والمياه وتغير المناخ، الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الزراعة، سلامة الأغذية، الفيزياء وعلوم المواد).

وآخر موعد للتقديم هو 30 سبتمبر الجاري، للتعرف على شروط وكيفية التقديم يمكن زيارة الموقع الإلكتروني بالضغط هنا.

وقدمت هونج كونج منح دراسية للعام الدراسي 2020/2021 للحصول على الدكتوراة في العديد من التخصصات منها (العلوم، الطب، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الإنسانية، إدارة الأعمال)، حسبما ذكر التقرير الذي لفت إلى أن عدد المنح المتوفرة هو 250 منحة، ومدة المنحة ثلاث سنوات، ولمزيد من التفاصيل وشروط وكيفية التقديم يمكن الإطلاع على الموقع الإلكتروني بالضغط هنا.

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.