نصائح هامة لصحة الطفل قبل دخوله للمدرسة

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هناك 5 احتياطات لابد من اتخاذها من أجل صحة الطفل قبل مرحلة دخول المدرسة، فبعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية، ومع بدء موعد دخول المدارس، يجب أن يضع العديد من الآباء والأمهات العديد من الأشياء في الاعتبار، التى سوف تساعدهم في الحفاظ على صحة أطفالهم مع بدء موعد دخول المدرسة، تبعاُ للنصائح التي أعلنها موقع “Doctor”.

احتياطات صحية يجب أن تفعلها قبل دخول الطفل للمدرسة

هناك بعض الاحتياطات السريعة والصحية التي يمكن إجراؤها من أجل التأكد من عودة الطفل للفصل الدراسي وهو بحالة صحية أفضل، وتتضمن على التالي:

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يجب إعطاء الطفل التطعيمات اللازمة بعد الاتصال بالطبيب، مع أجل اتخاذ الوسيلة الصحية الجيدة لتتبع التطعيمات التى يجب أن يحصل عليها الطفل، مثل، “تطعيم الأنفلونزا الموسمية”، الذى يعطى للطفل كل عام، من أجل حماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات، والأمراض.

يجب أن يتم إجراء اختبار النظر، حيث يمكن الذهاب في زيارة إلى طبيب العيون من أجل إجراء اختبارات النظر الروتينية قبل بدء المدرسة، حتى لا يؤثر ضعف النظر على تحصيل الطفل خلال فترة الدراسة.

لابد من فحص السمع، حيث أنه من الأمور الهامة، تحديد أي مشاكل محتملة بالسمع خلال مرحلة مبكرة من النمو، لأنه من المحزن أنها قد لا يتم تشخيصها لعدة أشهر، ومع مرور السنوات، ويمكن أن تؤثر بشكل خطير على قدرات طفلك، وعلى ثقته بالمدرسة، إذا لم يتمكن الطفل من سماع المعلم على سبيل المثال.

لابد من اختيار حقيبة مدرسة صحية لا تؤثر على ظهر الطفل، وشراء حقيبة مدرسة تحافظ على ظهرك الطفل مستقيماً، بالإضافة إلى شراء حذاء صحى لا يؤثر على شكل القدمين، أو يسبب الألم للطفل.

لابد من التأكد من عمل روتين نوم صحى للطفل النوم ضروري لنمو الجسم والدماغ، وكذلك نظام المناعة لدى الطفل، بناءً على عمر الطفل.

تختلف ساعات النوم الموصى بها للأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات، حيث يوصى بنوم الطفل من 11 إلى 13 ساعة من النوم، كما يحتاج الأطفال من عمر 5 سنوات إلى عمر 10 سنوات إلى حوالي 10 إلى 11 ساعة نوم، أما بالنسبة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 أعوام إلى 17 عاماً، يكون حوالي 9 ساعات من النوم كافية لصحة الجسم، وصحة العقل.

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