التعليم العالي تعلن بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين خلال المرحلة الثالثة لتنسيق 2019

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب المرشحين خلال المرحلة الثالثة لتنسيق 2019، وكذلك بالنسبة إلى الطلاب خلال المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، الذين لم يستفيدوا من إجراءات تقليل الاغتراب بالتقدم من أجل الحصول على تقليل الاغتراب المناظر، وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة التي تصل إلى 10%.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إجراءات تقليل الاغتراب بالنسبة إلى طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق 2019 متاحة من اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، تبعاً للقواعد والشروط المنظمة الصادرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الصدد.

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كما أوضحت الوزارة، إن شروط مرحلة تقليل الاغتراب قد تضمن على التالي التحويل المناظر يكون بحدود الحد الأدنى للقطاع أما بالنسبة إلى التحويل الغير مناظر فيكون بعد استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وقواعد التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، وكشفت الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد تحويلات تتم بطريقة ورقية، كما لا يتم التحويل إلا مرة واحدة فقط، بعد استيفاء كافة الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل أن يجتاز الطالب اختبار القدرات.

كما شددت وزارة التعليم العالى على أن تكون المفاضلة بين الطلاب خلال إجراءات تقليل الاغتراب على أساس مجموع درجات الطالب الحاصل عليها في شهادة الثانوية العامة، والتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة، والمتوسطة.

كما يسمح للطلاب الذين قد تم ترشيحهم بعملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العليا الخاصة أو المعاهد المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكترونى فقط لمعهد آخر خلال نفس التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن عنه من قبل المعهد المراد التحويل إليه على ضوء النسبة المقررة، وعلى حسب الطاقة الاستيعابية على أن تكون الأسبقية لمجموع الطالب.

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