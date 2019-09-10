تفاصيل نظام التشعيب الجديد المقرر تطبيقه على الصف الثاني الثانوي خلال العام 2019/ 2020

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء عن نظام التشعيب الجديد للمواد الدراسية المقررة على الصف الثاني الثانوي، خلال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، والذي يتشعب فيه الطلاب إلى شعبتين فقط الشعبة العلمية، والشعبة الأدبية دون أي إشارة إلى وجود شعبتي علميتين، “شعبة علمي علوم، وشعبة علمي رياضة”.

وفيما يلي ينشر موقع مصر 365 التفاصيل كاملة عن نظام تشعيب المواد المقررة على طلاب الصف الثاني من مرحلة التعليم الثانوي بالنظام التعليمي الجديد خلال العام الجديد 2019/ 2020، المقرر تطبيقه.

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المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع الكلي بالنسبة للشعبة العلمية

مادة اللغة العربية، الدرجة الكبرى من 50 والدرجة الصغرى من 25.

اللغة الأجنبية الأولى، الدرجة الكبرى من 40، والدرجة الصغرى من 20

اللغة الأجنبية الثانية، الدرجة الكبرى من 30، والدرجة الصغرى من 15

الرياضيات “جبر ، وتفاضل وحساب مثلثات”، الدرجة الكبرى من 40 درجة، والدرجة الصغرى من 20 درجة

مواد التخصص بالنسبة للشعبة العلمية للصف الثاني الثانوي

مادة الفيزياء، الدرجة الكبرى من 30 درجة، والدرجة الصغرى من 15 درجة.

مادة الكيمياء، الدرجة الكبرى من 30 درجة، والدرجة الصغرى من 15 درجة.

مادة الاحياء، الدرجة الكبرى من 30 درجة، والدرجة الصغرى من 15 درجة.

مادة تطبيقات رياضية، الدرجة الكبرى من 30 درجة، والدرجة الصغرى من 15 درجة.

المجموع الكلي لطلاب الشعبة العلمية بالصف الثاني الثانوي من 280، ودرجة النجاح من 140 درجة.

طلاب الشعبة الأدبية

أشارت وزارة التربية والتعليم، أن المواد الدراسية الأساسية بالنسبة إلى طلاب الشعبة الأدبية للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، المضافة إلى المجموع هي كالتالي:

مادة اللغة العربية، الدرجة الكبرى من 50 والدرجة الصغرى من 25.

اللغة الأجنبية الأولى، الدرجة الكبرى من 40، والدرجة الصغرى من 20

اللغة الأجنبية الثانية، الدرجة الكبرى من 30، والدرجة الصغرى من 15

الرياضيات “جبر ، وتفاضل وحساب مثلثات”، الدرجة الكبرى من 40 درجة، والدرجة الصغرى من 20 درجة

مواد التخصص بالنسبة إلى الشعبة الأدبية، فهي كالآتي:

مادة التاريخ، الدرجة الكبرى من 30، والدرجة الصغرى 15 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع، الدرجة الكبرى من 30 درجة، والدرجة الصغرى من 15 درجة

مادة الجغرافيا، الدرجة الكبرى من 30 درجة، والدرجة الصغرى 15 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق، الدرجة الكبرى من 30 درجة، والدرجة الصغرى من 15 درجة.

المجموع الكلي بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية هو 280 درجة، ودرجة النجاح من 140 درجة.

أما بالنسبة إلى المواد الدراسية الاساسية المشتركة بين الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، والتي يمتحن فيها طلاب الصف الثاني من المرحلة الثانوية، والتي لا يتم إضافة مجموع الطالب فيها إلى مجموعة النهائي، هي كالتالي:

التربية الدينية، مجموع الدرجات الكبرى من 20 درجة، والدرجة الصغرى من 10 درجة.

التربية الوطنية، “المواطنة وحقوق الانسان”، الدرجة الكبرى من 10 درجات، والصغرى من 5 درجات.

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدرجة الكبرى من 20 درجة، والدرجة الصغرى من 10 درجات.

التربية الرياضية، الدرجة الكبرى من 10 درجات، والدرجة الصغرى من 5 درجات.

أما بالنسبة إلى مواد الأنشطة التربوية، التي سوف يقوم الطالب باختيارها خلال الصف الثاني الثانوي، حيث سوف يختار الطالب نشاطاً واحداً فقط، يمارسه، ويمتحن فيه بطريقة عملية، مع نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف مجموع درجاته إلى المجموع الكلي للطالب، وهي كالتالي:

التربية الفنية، الدرجة الكلية من 10 درجات، والدرجة الصغرى من 5 درجات.

التربية الموسيقية، الدرجة الكلية من 10 درجات، والصغرى من 5 درجات.

الاقتصاد المنزلي، الدرجة الكلية من 10 درجات، والدرجة الصغرى من 5 درجات.

الكشافة والمرشدات، الدرجة الكلية من 10 درجات، الدرجة الصغرى من 5 درجات.

المسرح والتمثيل، الدرجة الكلية من 10 درجات، والدرجة الصغرى من 5 درجات.

الصحافة والإذاعة، الدرجة الكلية من 10 درجات، والدرجة الصغرى من 5 درجات.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدرجة الكلية من 10 درجات، والدرجة الصغرى من 5 درجات.

النشاط العلمي والإبداعي، الدرجة الكلية من 10 درجات، والدرجة الصغرى من 5 درجات.

المطالعة والمكتبات، الدرجة الكلية من 10 درجات، والدرجة الصغرى من 5 درجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم بالنسبة إلى مواد التربية المهنية، التي سوف يختار منها طالب الصف الثاني الثانوي، وهي مادة واحدة، على أن يقوم الطالب بأداء امتحان تلك المادة بطريقة علمية وتحريرية، ولا تضاف لمجموع درجات الطالب الكلي، كالتالي:

تكنولوجيا الصناعة، الدرجة الكبرى من 20 درجة، والدرجة الصغرى من 10 درجات.

تكنولوجيا الزراعى، الدرجة الكبرى من 20 درجة، والدرجة الصغرى من 10 درجات.

تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات، الدرجة الكبرى من 20 درجة، والدرجة الصغرى من 10 درجات.

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