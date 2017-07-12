نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس بوابة الأزهر الالكترونية.. خلال أيام من على موقع نتائج الأزهر الشريف

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اقترب موعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2017، للعام الثالث علي التوالي وبعد التفوق الملحوظ في امتحانات الثانوية الأزهرية علي امتحانات الثانوية العامة في الحفاظ علي الامتحانات من التسريبات وإبطال محاولات الغش والتسريب للامتحانات وفشل المقيمين علي مواقع التواصل الاجتماعي من الوصول لامتحانات الثانوية الأزهرية وتسريبها هذا العام، وقد أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور”عباس شومان” أن المجهود المبذول من قبل الأزهر الشريف في عملية الامتحانات ومكافحة الغش والتسريبات، ومكافحة جميع الأساليب المعروفة للغش والأساليب الجديدة كل هذا كان يصب في تطوير العملية الامتحانية بالأزهر الشريف، وأشار شومان أن الأزهر الشريف إستطاع للعام الثالث علي التوالي ضبط الامتحانات ومنع التسريبات والغش بالإضافة إلى اعتماد الأزهر الشريف تطبيق نظام البوكليت هذا العام وأضاف أن هذا النظام حقق قبولا كبيرا من الطلاب وساعد في ضبط الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس بوابة الازهر الالكترونية .. موقع نتائج الأزهر على موقع مصر 365

يذكر أن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور”محمد أبوزيد الأمير” قد أصدر تعليماته إلى كل المصححين بمراعاة الدقة والحرص علي مصلحة الطالب خلال عملية التصحيح وإعطاء كل طالب حقه، وأشار إلى أنه من الصعب في هذه الفترة الإفصاح عن أي مؤشرات للنجاح خلال عملية التصحيح وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في السابع عشر من يوليو القادم ويذكر أن امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية قد انتهت في الثاني والعشرين من يونيو واختتمت بمادة التوحيد للقسم العلمي الذي استمر أربعة عشر يوم بشكل متفرق في الامتحانات وبالنسبة إلى القسم الأدبي فيد انتهي من امتحاناته في الحادي والعشرين من يونيو وأكد الأمير أنه فور الانتهاء من عملية التصحيح الخاصة باوراق الطلاب سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية علي الفور.

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هذا وقد أشار مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية في السابع عشر من يوليو الجاري، وقد بدأت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الأسبوع الماضي وكان التصحيح داخل عشرة مراكز كاملة موزعة علي جميع أنحاء الجمهورية، وقد أضاف مصدر مسئول بالأزهر الشريف أن أعمال التصحيح تتم بشكل جيد داخل العشرة مراكز الموزعة علي جميع أنحاء الجمهورية، وبعد الانتهاء من التصحيح سوف تبدأ عملية الرصد والمراجعة في خطوة تمهيدية للإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي سوف يتم إقامته بمشيخة الأزهر الشريف.

بوابة الأزهر الالكترونية تعلن موعد اعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس ..نتائج الازهر على موقع مصراوى واليوم السابع

وسوف نعرض عليكم الرابط الرسمي للأزهر الشريف الموقع المختص بالشهادة الثانوية الأزهرية الصف الثالث الثانوي الازهري موقع الازهر الشريف ، ويعتبر هذا الموقع الرسمي الخاص رابط نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية وفي حالة ظهور النتيجة سوف تظهر علي هذا الموقع بالإضافة في حالة وجود أي تحديث أو تغيير سوف يتم عرضها علي الموقع، ومن المتوقع أن تتخطى نسبة النجاح هذا العام نسبة نجاح العام الماضي التي قد سجلت 63% ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة هذا العام . نود التنبية على ان هناك اخبار موجودة على البوابة الخاصة بموقع بوابة الازهر الالكترونية منذ عدة أيام وهو مايؤكد أن نتيجة الثانوية الازهر ستظهر خلال الساعات القادمة، خاصة بعدما علم موقع “مصر 365” أن كنترول الثانوية الأزهرية انتهى فعليا من تصحيح أوراق إجابة طلاب الشعب العلمي والأدبي بشكل كامل، بل وظهرت مؤشرات لنسب النجاح بنتيجة الثانوية الازهرية والتي جاءت أعلي من العام الماضي بقليل .هذا وقد اعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور “عباس شومان” فى تصريح صحفى ، بأن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها “العلمي والأدبي” قد أوشكت على الانتهاء، كما تجري حالياً عمليات رصد ومراجعة الدرجات استعداداً لاعتماد النتيجة رسمياً خلال أيام عبر الانترنت على ان يتم نزول النتيجة فى المدارس فى اليوم التالى لظهر النتيجة عبر الانترنت ، كما نحيطكم علما بأن مصادرنا توصلت الى ان نسبة النجاح هذا العام بلغت 40% مما يدل على ارتفاعها عن النسبة الماضية حسب ما أعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور “عباس شومان” حيث كانت نسبة النجاح في السنة الماضية 28% هذا ويبدو واضحاً أن نسب النجاح في شعبة الأدبي اكبر واعلى من نسب النجاح في شعبة العلمي وهذا حسب مصادر من داخل كنترول الثانوية الأزهرية ، لا أحد ينكر أن الثانوية الازهرية أكثر صعوبة من الثانوية العامة وذلك لكثرة مواد الثانوية الازهرية مما يقلل نسب النجاح في الازهر .

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الان برقم الجلوس والاسم” نتائج طلاب الازهر “موقع نتائج الثانوية الازهرية بوابة الازهر التعليمية

يتم رفع النتيجة الان على بوابة الأزهر الالكترونية وأيضا موقع الأزهر التعليمي فى موعد أقصاه 15/7/2017، وذلك من خلال رقم الجلوس فى الخانة المخصصة واختيار القسم والضغط على اظهار النتيجة يتم فتح بيانات الدرجات الى تشمل مادة القرآن الكريم، ومادة الحديث، مادة الصرف، مادة الرياضيات، ومادة الجبر، و مادة الميكانيكا، ومادة الفيزياء، ومادة الكيمياء، ومادة الأحياء ومواد أخرى حسب قسم الطالب. وتقدم 106330 طالباً وطالبة لامتحانات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية”.

كما يمكنكم اعزائنا الطلاب والطالبات للشهادة الثانوية الازهرية ان تتركوا رقم جلوسكم في تعليق وسنقوم بجلب النتيجة لكم فور الاعلان عنها بمشيئة الله تعالى وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله . تقدم 55504 طالباً وطالبة للثانوية الازهرية “الشعبة العلمية بفرعيها رياضة وعلوم”.

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الان برقم الجلوس والاسم” نتائج طلاب الازهر “موقع نتائج الثانوية الازهرية بوابة الازهر التعليمية

حسب التقارير النهائية الواردة الينا من الكنترولات الخاصة بتصحيح اوراق الثانوية الازهرية فإنه تقدم لامتحانات الثانوية الأزهرية 161834 طالب وطالبة مقسمين إلى شعب الثانوية المختلفة كالتالي:

تقدم 55504 طالباً وطالبة للثانوية الازهرية الشعبة العلمية بفرعيها رياضة وعلوم.

تقدم 106330 طالباً وطالبة لامتحانات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية.

ومع كثرة اللغط الدائر حول الموعد الفعلي لنتيجة الثانوية الازهرية خاصة مع قلة المصادر، نؤكد على متابعتنا الدائمة بوابة الأزهر الالكترونية كونها المصدر الأساسي والرسمي لإعلان نتائج الازهر وسبق لها إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية فى وقت سابق من هذا العام، وتتميز بوابة الازهر الالكترونية بقدرة كبيرة فى تحمل ضغط الزوار عكس مواقع أخرى وهو مايجعل هناك سهولة لطلاب الثانوية الازهرية فى الحصول على نتائج المواد الخاصة بهم بإرتياح كبيرة .هذا ونؤكد على إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية على موقع بوابة الازهر الالكترونية دون تحديد وقت محدد من جانب مشيخة الأزهر إلا أن الأمر صار قريبا .

موعد إعلان النتيجة للثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الالكترونية تعلن..موعد اعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2017 برقم الجلوس ..نتائج الازهر على موقع مصراوى واليوم السابع

بوابة الازهر الالكترونية، طفت بوابة الازهر الالكترونية على سطح الأحداث المقترنة باخبار نتائج التعليم الأزهري وبالتحديد نتيجة الثانوية الازهرية خاصة بعد إعلان موقع الازهر التعليمي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية على وجه التحديد الان :اعرف نتيجة الثانوية الازهرية 2016 الان برقم الجلوس والاسم” نتائج طلاب الازهر “موقع نتائج الثانوية الازهرية بوابة الازهر التعليمية أكدت مصادر لموقع “مصر 365” إعلان نتيجة الثانوية الازهرية قريبا جدا، وكان موقع الازهر التعليمي قد وضع على صفحته فى موقعه أن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية سيكون خلال أيام قليلة حسب الموقع دون تحديد موعد رسمي ما زلنا نتابع معكم كل جديد بخصوص نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2017، تشير الأخبار أن النتيجة سوف تظهر عبر موقع بوابة الازهر التعليمي فور اعتمادها من قبل شيخ الأزهر، ويتوقع الكثير أن تكون النتيجة في موعد أقصاه بداية الأسبوع القادم، وتحديدا في 21/7 القادم.

تحديث:

خرجت بعض التصريحات من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد أبوزيد الأمير، مشيرة إلى قرب موعد ظهور النتيجة الأزهرية، حيث تحدد أن يكون موعد ظهور النتيجة طبقًا للخطة الموضوعة سوف يكون قبل يوم 20 يوليو، وتحديدا يوم 17 من شهر يوليو الجاري.

تحديث 10/7/2017:

يمكنكم معرفة النتائج بشكل مباشر على رابط موقع الازهر الشريف التعليمي، البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، كما نسعد من خلال موقعنا “مصر 365” أن نقوم على مساعدة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتائج الأزهرية عن طريق وضع رقم الجلوس فى تعليق منفصل فى الموضوع لمساعدتكم فى معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2017 .