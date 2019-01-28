نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الاول برقم الجلوس: رابط نتائج الازهر azhar.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 ، نتيجة الفصل الدراسي الاول، للصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019 برقم الجلوس من خلال موقع الازهر التعليمي، عن طريق الضغط على الروابط الموجودة بالمقال، حيث من المنتظر ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية 2019 بعد قليل على موقع بوابة الازهر الشريف، طبقًا لما ورد بتصريحات الأزهر، حيث سيتم إعلان النتيجة فور قيام شيخ الأزهر بإعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية لعام 2019 “الفصل الدراسي الاول”.

من خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية الازهرية، نتيجة الصف السادس الابتدائي، والصف الثالث الاعدادي، ونتمنى لكم أسرة موقع “مصر 365” ولجميع الطلاب بالأزهر الشريف التوفيق والنجاح الباهر، ويمكنك الآن أن تترك تعليقك لتصلك النتيجة فور ظهورها وعلشان تقدر توصلنا تانى بسهولة اكتب فى جوجل نتائج الازهر مصر 365، كما يمكنكم حفظ هذا المقال على الأجهزة الخاصة بكم، وسوف نوافيكم بأحدث الأخبار فور ظهور النتائج لطلاب الأزهر الشريف، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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نتيجة الشهادة الأزهرية

اعتمد وكيل الأزهر، صباح الأحد، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، وعددهم 63701 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهم 42574 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75٪، وعددهم 43600 طالبة.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر

يسعي الازهر الشريف دائما إلى مواكبة التطور العلمي واستخدام ما يفيد خدمة الأزهر بشتي الصور، وعلى هذا قام الأزهر الشريف بإطلاق البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف والتي تعد التطبيق الثاني الخاص بالأزهر، وقد جاءت رغبة الأزهر في تحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال بين الطلاب والمؤسسة الأزهرية، وتسهيل الحصول على نتائجهم، بالإضافة إلى تحقيق الهدف الأكبر والذي تشمل ايضًا تسهيل التعامل بين الأزهر والتواصل مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولمن يرغب في الدخول على موقع بوابة الازهر الشريف، ومتابعة كل ما هو جديد حول نتيجة الشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية يمكنه الدخول عن طريق الضغط على رابط موقع بوابة الازهر الشريف من هنا.

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نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول بجميع المحافظات المصرية.

نتيجة الفصل الدراسي الاول

يترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية “الصف الثالث الإعدادي” azhar.eg بعد أيام من نهاية امتحانات الترم الأول في جميع محافظات مصر، حيث يفترض أن تكون نتائج الأزهرية الابتدائية والإعدادية متاحة عبر بوابة موقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس بعد اعتمادها من الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول ينتظرها ألاف الطلبة والطالبات في جميع مدارس الجمهورية، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم العاشر من يناير الحالي، وبدأت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في اللجان المخصصة لذلك على الفور، وذلك تمهيداً لموعد اعتمادها رسمياً وإعلانها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت.