اخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018 في مصر والعالم

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأحد 11 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على أنحاء البلاد كافة خلال ساعات النهار ، يكون لطيف في بداية الليل ، ومائل للبرودة في آخر الليل ، وكذلك تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، المواطنين الذين يخرجون في الساعات المتأخرة من الليل وفي ساعات الصباح الباكر ، بارتداء جاكيت لتفادي تعرضهم لنوبات برد ، وطالبت سائقي السيارات خاصة سيارات المدارس ، بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة خلال القيادة في ساعات الصباح الباكر ، بسبب تكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر وترك مسافة مناسبة بين السائق وبين أقرب سيارة تسير إلى جواره ، ليستطيع التحكم في سيارته والحفاظ على حياته وحياة الركاب معه ، وطالبت كذلك الصيادين في البحر بتوخي الحذر ليلا وارتداء جاكيت للوقاية من نزلات البرد ، حيث تشهد مصر موجة من الأمطار على السواحل الشمالية والشرقية.

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ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة 17 25

شبين الكوم 17 25

طنطا 16 24

دمنهور 16 24

الإسكندرية 16 24

بلطيم 19 24

مطروح 15 24

السلوم 15 23

سيوة 13 26

بورسعيد 21 25

دمياط 20 24

الزقازيق 16 24

الاسماعيلية 15 26

السويس 16 25

العريش 19 25

رفح 18 25

رأس سدر 18 24

نخل 10 23

نويبع 21 24

طابا 19 23

كاترين 09 19

الطور 16 26

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 27

الفيوم 17 25

بنى سويف 16 25

المنيا 14 25

أسيوط 13 26

سوهاج 14 26

قنا 15 27

الأقصر 16 28

أسوان 17 28

أبوسمبل 16 27

الوادى الجديد 13 27

شلاتين 20 29

ابو رماد 22 28

راس حدربة 22 27

حلايب 23 26

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 30

المدينة 17 29

الرياض 18 27

المنامة 22 26

أبوظبى 24 31

الدوحة 26 30

الكويت 16 26

دمشق 09 16

بيروت 16 23

عمان 10 18

القدس 12 18

غزة 17 24

بغداد 11 23

مسقط 24 31

صنعاء 08 23

الخرطوم 17 33

طرابلس 16 24

تونس 12 18

الجزائر 10 17

الرباط 10 18

نواكشوط 22 35

ويرصد موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 2 0 15

اسطنبول 12 17

اسلام اباد 12 26

نيودلهى 14 28

جاكرتا 24 32

بكين 01 10

كوالامبور 23 32

طوكيو 14 22

أثينا 09 17

روما 08 17

باريس 10 12

مدريد 10 13

برلين 06 12

لندن 10 11

مونتريال 01 04

موسكو 01- 02

نيويورك 01 09

واشنطن 01 10