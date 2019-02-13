حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 في مصر والعالم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعالم، حيث يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتنشط الرياح الجنوبية الغربية وتكون محملة بالرمال والأتربة على السواحل الغربية وعلى أجزاء متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية .

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 09 19

مطروح 09 19

السلوم 08 16

سيوة 03 20

بورسعيد 12 20

دمياط 12 18

الزقازيق 11 21

الاسماعيلية 07 21

السويس 08 19

العريش 08 21

رفح 07 20

رأس سدر 12 21

نويبع 15 22

طابا 11 20

كاترين 02 14

الطور 11 21

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 16 23

الفيوم 09 20

بنى سويف 08 20

المنيا 06 21

أسيوط 07 21

سوهاج 08 22

قنا 09 23

الأقصر 11 24

أسوان 12 25

أبوسمبل 13 24

الوادى الجديد 08 23

شلاتين 16 26

ابو رماد 17 26

راس حدربة 18 24

حلايب 18 24

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 16 28

الرياض 09 19

المنامة 15 20

أبوظبى 15 23

الدوحة 14 22

الكويت 08 19

دمشق 03 15

بيروت 14 20

عمان 04 15

القدس 04 15

غزة 12 21

بغداد 07 18

مسقط 18 22

صنعاء 08 26

الخرطوم 18 34

طرابلس 10 14

تونس 06 16

الجزائر 08 15

الرباط 09 20

نواكشوط 18 32

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 12

اسطنبول 04 06

اسلام اباد 11 22

نيودلهى 14 25

جاكرتا 24 31

بكين -06 01

كوالامبور 24 34

طوكيو 00 09

أثينا 05 07

روما 01 13

باريس 00 10

مدريد 03 13

برلين 05 09

لندن 04 11

مونتريال -08 -04

موسكو -07 01

نيويورك -03 04

واشنطن 00 08