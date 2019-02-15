حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 فبراير 2019 في مصر وعواصم العالم

Advertisements

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر والعالم، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة 15 فبراير 2019، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، ويستمر نشاط الرياح على كافة أنحاء مصر، وتكون محملة بالرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية الأفقية جزئياً ويزيد من الإحساس بالبرودة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة أنحاء البلاد ويصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى اربعة أمتار، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

Advertisements

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الجمعة 15 فبراير 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة اليوم الجمعة 15 فبراير 2019

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 11 15

شبين الكوم 10 15

طنطا 09 15

دمنهور 09 15

الإسكندرية 10 15

بلطيم 12 16

مطروح 08 16

السلوم 04 16

سيوة 06 18

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 10 16

الإسماعيلية 10 17

السويس 11 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 15 18

نخل 05 15

نويبع 15 17

طابا 12 16

كاترين 01 08

الطور 11 18

شرم الشيخ 15 20

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 21

الفيوم 08 15

بني سويف 08 15

المنيا 07 15

أسيوط 07 16

سوهاج 09 16

قنا 09 17

الأقصر 10 18

أسوان 11 18

أبوسمبل 11 18

الوادي الجديد 09 19

شلاتين 17 23

أبو رماد 18 21

راس حدربة 18 21

حلايب 17 22

درجات الحرارة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 26

المدينة 10 25

الرياض 14 25

المنامة 17 24

أبوظبى 16 25

الدوحة 18 23

الكويت 12 28

دمشق 02 10

بيروت 10 15

عمان 03 09

القدس 04 10

غزة 10 17

بغداد 06 18

مسقط 20 24

صنعاء 08 26

الخرطوم 14 30

طرابلس 10 14

تونس 06 16

الجزائر 08 17

الرباط 10 20

نواكشوط 15 30

بيان بدرجات الحرارة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 07

اسطنبول 04 06

اسلام اباد 08 18

نيودلهى 10 20

جاكرتا 24 30

بكين -06 02

كوالامبور 24 34

طوكيو 02 06

أثينا 06 10

روما 02 16

باريس 01 12

مدريد 01 14

برلين 02 12

لندن 04 13

مونتريال -06 -04

موسكو 00 02

نيويورك 02 07

واشنطن 04 11