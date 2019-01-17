حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 17 يناير 2019 في مصر والعالم

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تشهد البلاد تحسنا في حالة الطقس ، اليوم الخميس الموافق 17 يناير من العام الحالي 2019 ، حيث تهدأ حركة الرياح على معظم الأنحاء ، بينما تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية ، ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون بارد على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، مائل للبرودة علي جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر ، أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة ، بينما يتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الخميس الموافق 17 يناير من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 07 16

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 07 16

الإسكندرية 09 16

بلطيم 09 17

مطروح 08 16

السلوم 05 14

سيوة 07 15

بورسعيد 08 16

دمياط 08 16

الزقازيق 07 16

الإسماعيلية 07 17

السويس 08 17

العريش 06 16

رفح 06 16

رأس سدر 13 17

نخل 05 14

نويبع 13 18

طابا 07 14

كاترين 01 11

الطور 08 18

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 09 20

مرسى علم 11 19

الفيوم 06 16

بني سويف 06 16

المنيا 07 16

أسيوط 05 17

سوهاج 05 17

قنا 06 17

الأقصر 05 18

أسوان 07 19

أبوسمبل 07 18

الوادي الجديد 02 17

شلاتين 12 21

أبو رماد 12 21

راس حدربة 13 28

حلايب 14 19​​

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 29

المدينة 09 26

الرياض 17 28

المنامة 20 25

أبوظبى 18 28

الدوحة 20 25

الكويت 13 22

دمشق 02 08

بيروت 10 12

عمان 01 08

القدس 03 09

غزة 09 16

بغداد 07 17

مسقط 19 26

صنعاء 06 26

الخرطوم 15 32

طرابلس 10 18

تونس 08 17

الجزائر 07 16

الرباط 08 16

نواكشوط 16 28

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -08 -01

إسطنبول 03 04

إسلام آباد 04 18

نيودلهى 07 21

جاكرتا 25 31

بكين -09 02

كوالامبور 24 33

طوكيو 00 10

أثينا 04 11

روما 08 13

باريس 03 08

مدريد -03 12

برلين 03 08

لندن 02 07

مونتريال -19 00

موسكو -08 -06

نيويورك -04 06

واشنطن -02 07