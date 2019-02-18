حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 في مصر وعواصم العالم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر والعالم، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين 18 فبراير 2019، طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا ويكون الطقس شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بسبب الشبورة المائية صباحا.

وتتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

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ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم السبت 16 فبراير 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة اليوم الاثنين 18 فبراير 2019

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 17

الإسكندرية 07 16

بلطيم 10 16

مطروح 06 17

السلوم 06 15

سيوة 05 18

بورسعيد 11 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 18

الاسماعيلية 09 16

السويس 10 17

العريش 09 17

رفح 08 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 16

نويبع 12 19

طابا 12 16

كاترين 00 08

الطور 09 20

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 22

مرسى علم 13 20

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 18

المنيا 07 19

أسيوط 06 19

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الأقصر 06 21

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 05 21

شلاتين 12 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 14 22

حلايب 15 22

درجات الحرارة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 16 27

المدينة 10 24

الرياض 10 21

المنامة 16 20

أبوظبى 17 23

الدوحة 16 23

الكويت 10 20

دمشق 00 12

بيروت 10 15

عمان 02 08

القدس 03 09

غزة 09 16

بغداد 07 17

مسقط 21 25

صنعاء 08 26

الخرطوم 13 30

طرابلس 08 16

تونس 07 18

الجزائر 08 17

الرباط 07 16

نواكشوط 15 27

بيان بدرجات الحرارة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -02 12

اسطنبول 04 12

اسلام اباد 07 16

نيودلهى 13 23

جاكرتا 24 31

بكين -03 05

كوالامبور 24 33

طوكيو 04 12

أثينا 05 16

روما 03 15

باريس 04 14

مدريد -02 14

برلين 02 13

لندن 4 12

مونتريال -19 -09

موسكو -10 -03

نيويورك -04 06

واشنطن -02 10