تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 في مصر والعالم

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول ، اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين ، وكذلك على مدينة مرسى علم وأبو سمبل ، وبعض محافظات جنوب البلاد ، حيث تشهد معظم أنحاء الجمهورية ، درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام ، مع عدم تسجيل أي ظواهر جوية غريبة ، عدا الشبورة المائية التي تظهر على الطرق القريبة من المسطحات المائية ، وتلك القريبة من الطرق الزراعية ، في ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، أن محافظة أسوان شهدت أمس الخميس طقس غير مستقر ، تسبب بدوره في رياح شديدة ، حيث توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، سقوط أمطار في أسوان اليوم الجمعة ، الموافق 2 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، بينما تشهد مدينة كوم امبو ، سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة ، حيث اختفت سماء المحافظة بفعل الغيوم المتقطعة ، وكذلك أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، أن المحافظة راجعت إمكانياتها للتعامل مع أي احتمالات لوجود طوارئ ، بتعرض المحافظة لطقس سيئ ، فضلا عن مراجعة وتنفيذ مجموعة من السيناريوهات الخاصة بمواجهة الأزمات ، التي نفذتها الإدارات الخدمية في محافظة أسوان ، ممثلة في «الشباب والرياضة ، المجالس المحلية ، شركات المياه ، والمقاولون العرب ، الإسعاف ، الصحة ، وغرفة عمليات محافظة أسوان».

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من جانبها ، واصلت أحياء محافظة الإسكندرية ، أعمال تطهير شنايش «بالوعات» تصريف مياه الأمطار ، خاصة في المناطق الشعبية التي تعاني مشكلات في شبكة الصرف الصحي ، بهدف منع تكرار تراكم مياه الأمطار خلال موسم الشتاء والنوات ، حيث ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل محافظة الإسكندرية ، صاحبها كذلك هطول أمطار غزيرة ، فضلا عن نشاط ملحوظ في حركة الرياح ، وانخفاض في درجات الحرارة ، ما أسفر بدوره عن مصرع مواطن صعقا بالكهرباء وغرق شوارع محطة الرمل وأبو قير والإبراهيمية ، حيث حذر الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية ، مسؤولي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء ، من التراخي في تطهير شبكة شنايش الأمطار وتشغيلها بكامل طاقتها ، والبالغ عددها 65 ألف شنيشة ، بعد موجة الأمطار التي ضربت المحافظة الساحلية ، التي تضربها نحو 18 نوة كل عام ، خلال فصلي الخريف والشتاء ، كما تتعرض المدينة الساحلية خلال أيام ، لنوة المكنسة التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ، يصاحبها رياح شمالية غربية.

وكانت مناطق متفرقة من مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر ، تعرضت لليوم الثالث على التوالي ، إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة ، فضلا عن ظاهرتي الرعد والبرق وسرعة للرياح ، ما دعا محافظة البحر الأحمر ، لإعلان حالة الطوارئ تحسبا لتحول الأمطار الغزيرة إلى سيول ، بينما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي ، بداية من غدا السبت ، فضلا عن استمرار فرص سقوط الأمطار .

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، استمرار فرص سقوط أمطار في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ، حيث تكون غزيرة على مدينتي حلايب وشلاتين اليوم الجمعة وغدا السبت ، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار بداية من الأحد المقبل ، حيث تمتد فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة، لتشمل السواحل الشمالية ، بداية من السلوم سيدي براني ، ومناطق في الوجه البحري ، بينما يشهد غدا السبت ، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، حيث تتراوح العظمى في القاهرة مع الأسبوع المقبل بين 28 و 29 درجة ، وفي جنوب الصعيد تتراوح العظمى بين 30 و 31 درجة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، المواطنين بارتداء جاكيت خفيف لتفادي الإصابة بنزلات البرد ، كما جددت تحذيرها لسائقي السيارات من القيادة بسرعة خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب الشبورة المائية الكثيفة ، وطالبتهم كذلك بتوخي الحذر والحيطة حرصا على سلامتهم وعدم تعرضهم لحوادث مرورية ، كما طالبت سائقي سيارات المدارس بالحرص في أثناء القيادة ، حرصًا على سلامة الطلاب الذين يستقلون الحافلة معهم ، وطالبت الصيادين في البحر بتوخي الحذر من التقلبات الجوية ليلا وارتداء جاكيت خفيف حرصا على سلامتهم ، وتفاديا لتعرضهم لنوبات برد خلال تقلبات فصل الخريف.

ويسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، حيث يكون مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، وذلك حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، إلى أن الرؤية في الشبورة المائية تقل خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ، وعلى مناطق من محافظة جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بينما تكون الأمطار غزيرة على مدينتي حلايب وشلاتين ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية ، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر حتى متر ونصف المتر ، بيت الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 18 30

وسط الدلتا 17 30

الإسكندرية 21 29

بلطيم 20 29

مطروح 21 26

السلوم 19 25

سيوة 18 27

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 18 28

رفح 17 28

الإسماعيلية 14 29

السويس 15 29

رأس سدر 16 29

نخل 18 28

نويبع 24 28

طابا 20 27

سانت كاترين 11 24

الطور 18 28

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 21 31

مرسى علم 23 30

الفيوم 17 30

بني سويف 17 30

المنيا 14 30

أسيوط 15 31

سوهاج 17 32

قنا 18 32

الأقصر 20 32

أسوان 22 34

أبو سمبل 21 33

الوادي الجديد 22 34

شلاتين 26 30

أبو رماد 25 28

رأس حدربة 25 28

حلايب 27 29

ويقدم موقع «مصر 365» أهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية والعالمية ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 35

المدينة المنورة 20 29

الرياض 14 27

المنامة 24 27

أبو ظبي 24 31

الدوحة 22 30

الكويت 16 27

دمشق 06 22

بيروت 21 26

عمان 10 24

القدس 12 24

غزة 16 29

بغداد 14 28

مسقط 26 31

صنعاء 08 22

الخرطوم 25 38

طرابلس 20 24

تونس 12 25

الجزائر 12 18

الرباط 10 16

نواكشوط 20 31

كما يقدم موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، الموافق 2 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما قال خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 04 21

إسطنبول 14 21

إسلام أباد 15 31

نيودلهي 16 32

جاكرتا 24 33

بكين 02 16

كوالامبور 22 31

طوكيو 10 22

أثينا 16 23

روما 12 19

باريس 04 11

مدريد 03 11

برلين 06 16

لندن 04 10

مونتريال 01 06

موسكو -03 03

نيويورك 06 14

واشنطن 06 17