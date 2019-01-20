حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 20 يناير 2019 في مصر والعالم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد 20 يناير 2019 طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الأحد الموافق 20 يناير من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 08 19

شبين الكوم 07 18

طنطا 08 18

دمنهور 07 19

الإسكندرية 07 18

بلطيم 08 18

مطروح 06 17

السلوم 04 14

سيوة 00 15

بورسعيد 10 14

دمياط 09 17

الزقازيق 08 18

الإسماعيلية 05 18

السويس 08 18

العريش 05 17

رفح 05 17

رأس سدر 10 18

نخل 00 16

نويبع 12 22

طابا 07 19

كاترين 02- 14

الطور 08 20

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 10 23

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 19

بني سويف 07 19

المنيا 06 19

أسيوط 03 19

سوهاج 03 20

قنا 05 21

الأقصر 05 23

أسوان 07 23

أبوسمبل 05 22

الوادي الجديد 03 22

شلاتين 13 25

أبو رماد 12 24

راس حدربة 13 22

حلايب 16 23

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 13 24

الرياض 07 17

المنامة 14 18

أبوظبي 16 22

الدوحة 14 20

الكويت 06 15

دمشق 02 11

بيروت 13 18

عمان 05 13

القدس 06 13

غزة 12 18

بغداد 03 14

مسقط 18 23

صنعاء 06 24

الخرطوم 16 32

طرابلس 10 17

تونس 08 16

الجزائر 09 14

الرباط 08 17

نواكشوط 12 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01- 07

إسطنبول 07 12

إسلام آباد 09 16

نيودلهي 13 25

جاكرتا 25 31

بكين 07- 05

كوالامبور 24 33

طوكيو 01 14

أثينا 07 14

روما 04 11

باريس 03- 05

مدريد 00 12

برلين 04- 01

لندن 02 06

مونتريال 21- 15-

موسكو 10- 04-

نيويورك 15- 03

واشنطن 11- 06