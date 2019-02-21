حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21 فبراير 2019 في مصر وعواصم العالم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر والعالم، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس 21 فبراير 2019، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الخميس 21 فبراير 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة اليوم الخميس 21 فبراير 2019

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 17

بلطيم 08 17

مطروح 07 18

السلوم 07 17

سيوة 05 20

بورسعيد 12 18

دمياط 12 17

الزقازيق 11 18

الاسماعيلية 08 20

السويس 08 19

العريش 11 17

رفح 10 16

رأس سدر 12 19

نخل 02 17

نويبع 14 20

طابا 12 18

كاترين 01 12

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 20

بنى سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 07 21

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 24

أبوسمبل 08 24

الوادي الجديد 05 24

شلاتين 12 23

أبو رماد 14 22

راس حدربة 14 22

حلايب 15 22

درجات الحرارة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 30

المدينة 09 23

الرياض 15 24

المنامة 06 18

أبوظبي 18 24

الدوحة 15 23

الكويت 08 21

دمشق 02 14

بيروت 12 18

عمان 03 12

القدس 04 13

غزة 08 17

بغداد 07 21

مسقط 16 24

صنعاء 06 16

الخرطوم 16 30

طرابلس 10 19

تونس 07 19

الجزائر 07 16

الرباط 08 19

نواكشوط 14 29

بيان بدرجات الحرارة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 08

إسطنبول 04 13

إسلام آباد 10 18

نيودلهي 15 22

جاكرتا 24 31

بكين -03 08

كوالالمبور 24 32

طوكيو 05 15

أثينا 04 16

روما 02 14

باريس 03 12

مدريد 02 13

برلين 06 11

لندن 02 10

مونتريال -12 -09

موسكو -03 02

نيويورك -01 02

واشنطن 01 02