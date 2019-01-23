حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 : درجات الحرارة المتوقعة في مصر والعالم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء 23 يناير 2019 طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، حيث تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر0 متر إلى 1 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

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ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يناير من العام الحالي 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 10 20

طنطا 10 20

دمنهور 09 21

الإسكندرية 09 21

بلطيم 09 21

مطروح 08 20

السلوم 07 17

سيوة 05 20

بورسعيد 11 20

دمياط 11 21

الزقازيق 09 21

الاسماعيلية 08 21

السويس 10 21

العريش 05 22

رفح 05 20

رأس سدر 07 20

نخل 03 20

نويبع 15 22

طابا 08 20

كاترين 03 20

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 09 22

بنى سويف 08 22

المنيا 05 22

أسيوط 07 22

سوهاج 08 23

قنا 07 24

الأقصر 06 24

أسوان 09 26

أبوسمبل 10 25

الوادى الجديد 04 22

شلاتين 15 25

ابو رماد 14 24

راس حدربة 16 23

حلايب 17 23

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 32

المدينة 14 28

الرياض 14 26

المنامة 17 21

أبوظبى 16 24

الدوحة 17 23

الكويت 09 18

دمشق 00 13

بيروت 14 18

عمان 04 14

القدس 06 15

غزة 14 20

بغداد 04 17

مسقط 20 24

صنعاء 07 25

الخرطوم 20 35

طرابلس 10 15

تونس 06 13

الجزائر 08 13

الرباط 10 15

نواكشوط 13 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 10

اسطنبول 09 13

اسلام اباد 04 15

نيودلهى 09 19

جاكرتا 25 31

بكين -06 08

كوالامبور 23 34

طوكيو 02 12

أثينا 09 14

روما 03 10

باريس -02 02

مدريد 00 11

برلين -06 -01

لندن -01 03

مونتريال -01 00

موسكو -18 -12

نيويورك -03 03

واشنطن 07 09