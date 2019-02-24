حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم : توقعات بسقوط أمطار

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر والعالم، حيث يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس في مصر ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ابتداءاً من اليوم الأحد 24 فبراير 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة ، دافىء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتوقع خبراء الطقس أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية.

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اما بالنسبة لحالة الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة ويكون ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية فيه تكون جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون حركة الأمواج فيه خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية فيه تكون شمالية شرقية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الأحد 24 فبراير 2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة اليوم الأحد 24 فبراير 2019

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 10 21

طنطا 10 22

دمنهور 08 21

الإسكندرية 08 21

بلطيم 08 21

مطروح 07 20

السلوم 07 22

سيوة 05 23

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 09 21

الاسماعيلية 08 23

السويس 08 22

العريش 08 20

رفح 07 20

رأس سدر 10 22

نخل 02 20

نويبع 14 23

طابا 12 21

كاترين -01 16

الطور 12 23

شرم الشيخ 14 24

الغردقة 12 23

مرسى علم 13 22

الفيوم 09 23

بنى سويف 09 23

المنيا 07 24

أسيوط 07 24

سوهاج 07 26

قنا 08 28

الأقصر 08 29

أسوان 10 30

أبوسمبل 11 31

الوادى الجديد 07 28

شلاتين 14 25

ابو رماد 14 24

راس حدربة 15 24

حلايب 16 24

درجات الحرارة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 33

المدينة 17 27

الرياض 11 27

المنامة 18 23

أبوظبى 19 27

الدوحة 17 26

الكويت 11 23

دمشق 04 15

بيروت 14 18

عمان 07 16

القدس 08 15

غزة 13 20

بغداد 08 20

مسقط 22 26

صنعاء 09 24

الخرطوم 24 38

طرابلس 10 12

تونس 08 12

الجزائر 06 12

الرباط 10 22

نواكشوط 15 30

بيان بدرجات الحرارة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 10

اسطنبول 03 04

اسلام اباد 08 20

نيودلهى 11 23

جاكرتا 24 31

بكين -01 13

كوالامبور 23 34

طوكيو 07 13

أثينا 06 07

روما 00 12

باريس 02 14

مدريد 04 14

برلين -01 11

لندن 02 14

مونتريال -04 04

موسكو 00 02

نيويورك 02 13

واشنطن 02 18