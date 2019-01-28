حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28 يناير 2019 في مصر والعالم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعالم، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين 28-1-2019 طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار، شديد البرودة ويصل لحد الصقيع ليلاً على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الدلتا ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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أما بالنسبة لحالة الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف ، والرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين 28-1-2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18

شبين الكوم 10 18

طنطا 09 18

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 17

بلطيم 08 18

مطروح 07 17

السلوم 07 17

سيوة 07 17

بورسعيد 09 19

دمياط 09 18

الزقازيق 08 18

الإسماعيلية 08 19

السويس 09 18

العريش 09 19

رفح 08 18

رأس سدر 10 20

نخل 03 16

نويبع 15 18

طابا 12 16

كاترين 04 11

الطور 14 17

شرم الشيخ 17 20

الغردقة 16 21

مرسى علم 17 21

الفيوم 07 18

بني سويف 07 18

المنيا 07 18

أسيوط 08 18

سوهاج 08 19

قنا 09 19

الأقصر 13 19

أسوان 13 20

أبوسمبل 15 19

الوادي الجديد 12 20

شلاتين 15 25

أبورماد 16 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 17 24

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 15 25

الرياض 16 28

المنامة 18 26

أبوظبي 18 30

الدوحة 17 26

الكويت 14 22

دمشق 05 13

بيروت 12 16

عمان 04 12

القدس 02 13

غزة 09 16

بغداد 08 18

مسقط 20 26

صنعاء 06 27

الخرطوم 19 33

طرابلس 10 16

تونس 07 14

الجزائر 09 13

الرباط 07 16

نواكشوط 16 29

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 1 10

إسطنبول 08 12

إسلام آباد 02 16

نيودلهي 04 18

جاكرتا 24 30

بكين -04 06

كوالامبور 23 34

طوكيو 02 13

أثينا 09 15

روما 01 10

باريس 00 06

مدريد 04 13

برلين -01 04

لندن 01 05

مونتريال -17 -15

موسكو -05 -04

نيويورك -01 03

واشنطن -01 06