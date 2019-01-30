حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 في مصر والعالم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعالم، يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، ويكون الطقس مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ويصاحبها سقوط للأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين وتنشط الرياح الجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية .

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة ويصل ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف وتكون الرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الأربعاء 30-1-2019 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 يناير 2019

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

بلطيم 07 20

مطروح 10 19

السلوم 08 17

سيوة 03 19

بورسعيد 09 20

دمياط 09 19

الزقازيق 08 19

الاسماعيلية 09 20

السويس 09 20

العريش 06 20

رفح 08 20

رأس سدر 08 22

نخل 03 19

نويبع 12 21

طابا 12 20

كاترين 01 12

الطور 14 20

شرم الشيخ 12 24

الغردقة 12 23

مرسى علم 11 23

الفيوم 07 20

بنى سويف 07 20

المنيا 05 21

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 07 22

الأقصر 07 22

أسوان 11 24

أبوسمبل 12 23

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 18 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 26

حلايب 19 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 18 26

الرياض 14 21

المنامة 17 21

أبوظبى 17 25

الدوحة 17 23

الكويت 09 19

دمشق 00 14

بيروت 13 20

عمان 02 14

القدس 04 14

غزة 09 20

بغداد 08 18

مسقط 21 27

صنعاء 06 26

الخرطوم 22 37

طرابلس 10 17

تونس 06 14

الجزائر 10 14

الرباط 10 16

نواكشوط 16 29

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 12

اسطنبول 09 15

اسلام اباد 07 15

نيودلهى 09 20

جاكرتا 25 31

بكين -06 05

كوالامبور 23 33

طوكيو 03 10

أثينا 09 15

روما 02 09

باريس 00 04

مدريد 02 10

برلين -02 03

لندن -02 04

مونتريال -17 -04

موسكو 00 01

نيويورك 00 07

واشنطن -12 01