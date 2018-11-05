تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018 في مصر والعالم

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، يكون لطيف على معظم أنحاء البلاد ، بينما تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام ، بينما تتكاثر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ، على الطرق الزراعية وتلك القريبة من المسطحات المائية ، وذلك حتى نهاية هذا الأسبوع ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وفيما يخص فرص سقوط الأمطار ، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن هناك فرص لسقوط أمطار على أقصى الساحل الشمالي الشرقي ، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار الغزيرة على جنوب البلاد ، ما يؤدي بدوره إلى تراجع فرث تعرض المنطقة للسيول ، وكذلك لن تتعرض محافظة القاهرة ومحافظات الدلتا ، إلى سقوط أمطار.

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وكانت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد الوزير للمرور ، أغلقت طريق الإسكندرية الصحراوي ، نتيجة ظهور شبورة مائية أعلى الطريق ، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث ، حيث تم إغلاق الطريق من الكليو 40 حتى الكليو 80 على الطريق الصحراوي ، بينما ناشدت إدارة المرور ، سائقى السيارات الالتزام بقرار الغلق ، واتباع تعليمات رجال المرور ، تفاديا لوقوع حوادث على الطريق بسبب تكاثر الشبورة المائية الكثيفة على الطريق.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن الشبورة المائية تنتشر على جميع المحاور في البلاد ، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد ، وأوضحت هيئة الأرصاد برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، أسباب انتشار الشبورة المائية على الطرق ، إلى زيادة نسب الرطوبة في الغلاف الجوي ، ما أدى بدوره إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم 3 درجات مئوية ، كما تستمر في الانخفاض ، ونفت هيئة الأرصاد الجوية كذلك ، وجود فرص بسقوط الأمطار على محافظة القاهرة والوجه البحري خلال اليومين المقبلين ، لكنها توقعت سقوط أمطار بداية من غد الثلاثاء ، على محافظات الوجه البحري والقاهرة ، حيث تشهد البلاد طقسا معتدلا لطيفًا على معظم أنحاء الجمهورية ، وتستمر الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع الحالي ، حيث تنخفض حدتها خلال الأيام المقبلة ، وتكون فرص سقوط الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة على أقصى الساحل الشمالي الشرقي ، في «بلطيم ، دمياط ، بورسعيد ، العريش ، ورفح» ، وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية ، بين 26 و27 درجة مئوية ، بينما تكون على محافظات الوجه البحري بين 27 و28 درجة مئوية ، بينما تتراوح درجات الحرارة على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة حتى شمال الصعيد ، بين 29 و30 درجة مئوية ، وعلى جنوب البلاد بين 30 و31 درجة مئوية.

وتستقر الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية ، فضلا عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على معظم الأنحاء ، يستمر حتى نهاية الأسبوع ، وذلك وفقا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حيث تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام ، وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد حتى نهاية الأسبوع ، وتكون درجات الحرارة العظمى في محافظة القاهرة 25 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع ، حيث نصحت نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، المواطنين بارتداء جاكيت خفيف لتفادي الإصابة بنزلات البرد ، كما حذرت سائقي السيارات من القيادة بسرعة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية ، وعلى الطرق القريبة من المسطحات المائية ، بسبب تكاثر الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق ، وطالبتهم أيضا بتوخي الحذر حرصا على سلامتهم ولتفادي عدم تعرضهم لحوادث مرورية ، كما طالبت سائقي سيارات المدارس بالحرص في أثناء القيادة لسلامة الطلاب الذين يستقلون الحافلة معهم ، وطالبت الصيادين في البحر بتوخي الحذر والحيطة من التقلبات الجوية في أوقات الليل ، وارتداء جاكيت خفيف حرصا على سلامتهم ، وتفاديا لتعرضهم لنوبات برد خلال تقلبات فصل الخريف ، وطالبت المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة في الساعات الأولى من الصباح وفي الساعات المتأخرة من الليل.

وتستقر الأحوال الجوية في مدينة السلام شرم الشيخ ، اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، بالتزامن مع ثالث أيام منتدى شباب العالم ، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور نحو 140 دولة ، فضلا عن رؤساء ورؤساء حكومات عرب وأفارقة ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في مدينة السلام ، وتنعدم فرص وجود ظواهر جوية تؤثر على مدينة شرم الشيخ ، وتتراوح درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام في المدينة ، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية ، وتكون درجة الحرارة الصغرى 21 درجة مئوية ، وتنتهي فعاليات منتدى شباب العالم غدا الثلاثاء.

ويسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، حتى شمال الصعيد ، يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في بداية الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، كما توقعت كذلك أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وعلى وسط سيناء ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، نشطة في بعض الأحيان على سيناء ، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ، وتكون نشطة كذلك على خليج السويس.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين ، الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

وسط الدلتا 17 27

الإسكندرية 19 27

بلطيم 20 26

مطروح 17 26

السلوم 15 25

سيوة 17 27

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 18 28

رفح 17 27

الإسماعيلية 14 29

السويس 19 28

رأس سدر 18 27

نخل 08 26

نويبع 22 27

طابا 20 25

سانت كاترين 10 20

الطور 19 28

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 31

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 27

بني سويف 17 27

المنيا 13 27

أسيوط 14 28

سوهاج 16 29

قنا 17 30

الأقصر 18 30

أسوان 19 31

أبو سمبل 20 31

الوادي الجديد 15 29

شلاتين 21 30

أبو رماد 21 29

رأس حدربة 23 28

حلايب 23 28

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين ، الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة المنورة 18 27

الرياض 17 28

المنامة 25 30

أبو ظبي 22 33

الدوحة 26 31

الكويت 20 27

دمشق 08 22

بيروت 20 26

عمان 10 20

القدس الشريف 12 21

غزة 18 27

بغداد 14 24

مسقط 22 28

صنعاء 08 23

الخرطوم 22 35

طرابلس 16 24

تونس 12 17

الجزائر 10 16

الرباط 12 20

نواكشوط 18 30

ويرصد موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين ، الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 04 18

إسطنبول 14 19

إسلام أباد 10 21

نيودلهي 17 28

جاكرتا 24 33

بكين 06 17

كوالامبور 18 30

طوكيو 12 20

أثينا 13 22

روما 12 20

باريس 02 12

مدريد 04 13

برلين 12 21

لندن 04 20

مونتريال 05 07

موسكو 03 09

نيويورك 10 17

واشنطن 10 18