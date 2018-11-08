حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في مصر والعالم

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توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تشهد الأحوال الجوية حالة من عدم الاستقرار النسبي في اليومين المقبلين ، وذلك بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظات الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية ، حيث شهدت محافظات «دمياط ، المنصورة ، والدقهلية» سقوط أمطار غزيرة وموجة من الطقس غير المستقر ، وذلك وسط توقعات بأن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ، بداية من اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، وحتى السبت المقبل.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن سقوط الأمطار سببه تكاثر سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة ، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار على الوجه البحري ، وقد تمتد إلى القاهرة ، وأوضح خبراء الطقس كذلم ، أن تستمر فرص سقوط الأمطار على القاهرة غدا الجمعة وبعد غد السبت ، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة ، وتستمر كذلك فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، وعلى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

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ونصح خبراء الطقس ، المواطنين ، بارتداء جاكيت في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل ، لتفادي الإصابة بنزلات البرد ، وحذرت كذلك سائقي السيارات من القيادة بسرعة على الطرق الزراعية وتلك الطرق القريبة من المسطحات المائية ، بسبب تكاثر الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق ، كما طالبتهم بتوخي الحذر حرصا على سلامتهم ولتفادي تعرضهم لحوادث مرورية ، وطالبت كذلك سائقي سيارات المدارس بالحرص في أثناء القيادة حفاظا على سلامة الطلاب الذين يستقلون الحافلة معهم ، كما طالبت الصيادين في البحر بتوخي الحذر والحيطة من التقلبات الجوية في أوقات الليل ، وارتداء جاكيت تجنبا لتقلبات فصل الخريف.

وكانت منطقة العامرية غرب الإسكندرية ، شهدت سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ، ضمن موجة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة التي ضربت المحافظة ، حيث تفقد المهندس حنفي محمد حنفي رئيس حي العامرية أول ، يرافقه مدير المتابعة ومدير إدارة الصرف الصحي ورئيس قطاع العامرية ، أعمال إدارة الصرف الصحي في الحي ، بالتعاون مع شركة الصرف الصحي ، رفع تراكمات مياه الأمطار في مدخل عبد القادر والطريق الصحراوي في مرغم بعد معرض كابري ، بينما جدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، توجيهاته برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار أولا بأول ، وشفط المياه من الشوارع.

وقدمت الإدارة العامة للمرور ، سائقي المركبات في الشوارع ، مجموعة من الإرشادات المرورية خلال قيادة السيارات أعلى الطرق ، وذلك بعد توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، هطول أمطار اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، تجنبا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين ، ومن بينها «السير بسرعات منخفضة بسبب نقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه الأمطار ، والتحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا ، حيث إن سطح الطريق قد يكون زلقًا ، فضلا عن تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ، إضافة إلى مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك للوقوف بأمان ، وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة ، كي لا تنزلق في أي اتجاه ، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب ، بهدف تأمين مسارك ومسار الآخرين ، وعدم الانشغال بغير الطريق للحفاظ على التركيز ، وترك مسافة أمان بين سيارتك والآخرين ، لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلو مترات في السرعة ، من 40 لـ50 مترا ، بسرعة 100 كيلو متر ، ومضاعفة مسافة السيارات على الطرق ، وكذلك تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث».

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على معظم أنحاء الجمهورية نهارا ، بينما يكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره ، وذلك حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، كما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وأن تظهر كذلك السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وعلى مناطق أخرى من الوجه البحري ، وقد تمتد هذه الأمطار إلى محافظة القاهرة وإلى مدينتي حلايب وشلاتين ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ، الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 18 26

وسط الدلتا 18 25

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 14 24

سيوة 13 29

بورسعيد 19 25

دمياط 20 24

العريش 17 25

رفح 16 24

الإسماعيلية 17 27

السويس 17 26

رأس سدر 18 25

نخل 12 23

نويبع 19 26

طابا 18 25

سانت كاترين 12 22

الطور 19 27

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 20 29

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 26

بني سويف 17 26

المنيا 14 27

أسيوط 14 28

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 16 28

أسوان 17 29

أبو سمبل 18 28

الوادي الجديد 17 28

شلاتين 19 28

أبو رماد 19 27

رأس حدربة 21 26

حلايب 21 26

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ، الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 33

المدينة المنورة 15 29

الرياض 17 30

المنامة 25 30

أبو ظبي 23 33

الدوحة 26 31

الكويت 18 26

دمشق 09 19

بيروت 19 23

عمان 10 19

القدس 11 18

غزة 17 24

بغداد 13 21

مسقط 25 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 21 25

طرابلس 17 24

تونس 12 21

الجزائر 11 19

الرباط 10 20

نواكشوط 23 32

ويرصد موقع «مصر 365» كذلك ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ، الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 02 17

إسطنبول 13 17

إسلام أباد 11 26

نيودلهي 13 28

جاكرتا 26 33

بكين 03 13

كوالامبور 24 31

طوكيو 14 19

أثينا 11 21

روما 11 18

باريس 05 12

مدريد 06 15

برلين 07 16

لندن 07 13

مونتريال 03 10

موسكو 00 08

نيويورك 08 16

واشنطن 08 18