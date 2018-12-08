اخبار الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 9 ديسمبر 2018 في مصر والعالم

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم أن يسود اليوم الأحد طقس يميل إلى البرودة في شمال البلاد، حتى مناطق شمال الصعيد، ويسود ساعات النهار طقس لطيف على على مناطق جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، وتسود ساعات الليل طقس شديد البرودة.

وتوقعوا إن تظهر السحب المتوسطة، و السحب المنخفضة على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، كما تتسبب الشبورة المائية خلال ساعات النهار وضوح الرؤية في شمال الدولة المصرية حتى مناطق شمال الصعيد، أما بالنسبة إلى نشاط أغلبها معتدلة تنشط على أقصى المناطق الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

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وأعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال “أنه منذ بداية يوم امس السبت ، انخفضت فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون على السواحل الشمالية الشرقية، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء”.

وأهاب الدكتور أحمد عبدالعال بجموع سائقي السيارات ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الشبورة المائية خلال ساعات النهار، خصوصاً على الطرق الرئيسية القريبة من المناطق الزراعية، والمسطحات المائية، ووجه المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة مع الشعور بالبرودة خلال ساعات النهار.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، المواطنين الذين بارتداء جاكيت لتفادي تعرضهم لنوبات برد ، وطالبت سائقي السيارات بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة خلال القيادة ، بسبب تكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر وترك مسافة مناسبة بين السائق وبين أقرب سيارة تسير إلى جواره ، ليستطيع التحكم في سيارته والحفاظ على حياته وحياة الركاب معه ، وطالبت كذلك الصيادين في البحر بتوخي الحذر ليلا و ارتداء جاكيت للوقاية من نزلات البرد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

الإسكندرية 14 18

شبين الكوم 14 18

طنطا 13 19

بلطيم 13 19

دمياط 14 19

بورسعيد 13 19

الزقازيق 14 18

الاسماعيلية 11 19

السويس 14 20

العريش 12 20

دمنهور 14 18

مطروح 12 19

السلوم 09 20

سيوة 08 19

رفح 11 20

رأس سدر 15 20

نخل 04 18

نويبع 15 24

طابا 13 21

كاترين 03 15

الطور 11 22

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 13 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 12 18

بنى سويف 12 18

المنيا 07 18

أسيوط 08 19

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 11 20

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 31

المدينة 11 26

أبوظبى 20 28

الدوحة 20 26

الكويت 12 23

غزة 14 19

بغداد 10 20

مسقط 22 28

صنعاء 07 23

الخرطوم 15 30

الرياض 14 25

المنامة 20 25

دمشق 05 14

بيروت 14 19

عمان 06 12

القدس 07 12

طرابلس 14 20

تونس 11 19

الجزائر 06 17

الرباط 10 18

نواكشوط 17 32

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

نيويورك 01- 04

بكين 06- 01-

طوكيو 04 10

اسطنبول 04 08

أنقرة 03- 04

لندن 06 11

موسكو 07- 02-

واشنطن 01- 02

مدريد 02 11

اسلام اباد 06 20

جاكرتا 24 32

نيودلهى 10 24

كوالامبور 24 31

أثينا 05 12

روما 06 16

باريس 06 10

برلين 06 10

مونتريال 10- 06-