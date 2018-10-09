حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 10 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

Advertisements

تشهد البلاد طقسا خريفيا معتدل الحرارة ، اليوم الاربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على الأنحاء كافة ، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي حتى نهاية هذا الأسبوع ، فضلا عن وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ، خلال ساعات الصباح الباكر ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة في أقصى الساحل الشمالي الغربي مثل السلوم ، كما تضطرب حركة الملاحة في البحر الأحمر ، كما ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، الصيادين ، بتوخي أقصى درجات الحذر والحرص خلال وجودهم في البحر ، تفاديا لوقوع حوادث في البحر.

Advertisements

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، أن البلاد شهدت انخفاضا في درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية بداية من الأسبوع الحالي ، وذلك بمعدل من درجتين حتى 3 درجات ، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة 30 درجة ، وسوف يستمر هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع ، وعلى السواحل الشمالية فقد تصل درجات الحرارة العظمى لـ28 درجة.

وتستقر الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ، كما تستمر الشبورة المائية في الظهور صباحا ، حيث أكد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن فصل الخريف يشهد للمرة الأولى ، درجات الحرارة قد تصل لـ38 درجة في أقصى الجنوب.

ويشهد أقصى الساحل الشمالى الغربي في السلوم وسيدة براني ، أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء ، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء ، كما تستمر فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع ، كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، المواطنين بتوخي الحذر من البرد ، خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل ، ونصحتهم بارتداء جاكيت خفيف ، كما توقعت الهيئة وصول درجات الحرارة على القاهرة في نهاية الأسبوع الحالي لـ30 درجة مئوية ، بعد أن كانت تصل إلى 35 درجة مئوية.

وباستثناء الشبورة المائية صباحا ، فلن تشهد البلاد أي ظواهر غريبة ، كما أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الذين ناشدوا كذلك قائدي المركبات ، بتوخي الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر ، لتفادي أي حوادث مرورية ، وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا.

وقد تصل هذه السيول إلى محافظة جنوب سيناء والسواحل الشمالية اليوم الثلاثاء ، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى نسبيا لتسجل 23 درجة مئوية بعد أن كانت تسجل في وقت سابق 25 درجة مئوية ، ضمن الاستعدادان لفصل الشتاء الذي يبدأ يوم 21 ديسمبر المقبل ، بحسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية

ويساهم الاستقرار في الأحوال الجوي هذه الأيام ، إلى جعل الشبورة المائية موجودة بكثافة في بعض الأحيان على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية ، حيث ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، المسافرين على الطرق صباحا ، القيادة بحذر لحين انتهاء الشبورة ، حيث تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، وسقوط أمطار متفرقة على بعض أنحاء الجمهورية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تعيش مصر طوال الأشهر الثلاثة المقبلة طقس غير مستقر بسبب تقلبات فصل الخريف ، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام ، ونشاط الرياح يكون هادئا ويسمح بحركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط ، كما يشهد البحر الأحمر وخليج السويس نشاطا نسبيا للرياح يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية ، ولن تتأثر حركة الرياح على الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على معظم أنحاء البلاد ، يكون حار على الوجه البحري وشمال الصعيد ، وتشهد السواحل الشمالية للبلاد طقسا معتدلا ، ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو إلى تكوّن الشبورة المائية على المناطق الساحلية والزراعية.

وتنخفض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء هذا العام ، وخاصة في شهري ديسمبر ويناير ، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 12 درجة مئوية ، بينما لن يشهد شتاء هذا العام برودة شديدة جدا كما حدث في العام قبل الماضي ، وقد يكون شبيها بسابقه من حيث ارتفاع درجات الحرارة دون انخفاضها إلى درجة الصقيع ، وقد تصل درجة الحرارة العظمى في ذروتها إلى 3 درجات ، بحسب توضيحات خبراء الطقس.

ويسود اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف في أثناء الليل ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد ، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء.

وحذر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، قائدي السيارات على الطرق من الشبورة المائية صباحا ، كما طالبتهم بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور بدقة لتفادي الحوادث ، حيث تتكون الشبورة المائية على المناطق الساحلية والطرق القريبة من المياه في الساعات الأولى من الصباح ، وتنخفض نسبة الرطوبة في الجو وتنكسر الموجة الحارة ، كما تعاود درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية مرة أخرى ، كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، سكان الصعيد وخاصة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ، وطالبتهم أيضا بارتداء غطاء رأس لتفادي الإصابة بضربات الشمس.

وبحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية معتدلة ، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال.

الصغرى العظمى

القاهرة 22 30

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 23 27

بلطيم 23 27

مطروح 19 26

السلوم 18 26

سيوة 21 32

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

العريش 21 28

رفح 19 27

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 30

رأس سدر 22 31

نخل 19 27

نويبع 24 31

طابا 22 27

سانت كاترين 18 27

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 32

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 31

بني سويف 22 31

المنيا 20 31

أسيوط 20 32

سوهاج 21 34

قنا 22 36

الأقصر 23 36

أسوان 25 37

أبو سمبل 25 38

الوادي الجديد 23 36

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

رأس حدربة 27 32

حلايب 27 31

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41

المدينة المنورة 25 39

الرياض 21 37

المنامة 30 36

أبو ظبي 28 38

الدوحة 29 37

الكويت 24 40

دمشق 12 28

بيروت 23 27

عمان 14 26

القدس 16 24

غزة 21 28

بغداد 22 39

مسقط 26 32

صنعاء 08 25

الخرطوم 27 39

طرابلس 20 29

تونس 20 28

الجزائر 17 22

الرباط 16 27

نواكشوط 24 35

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال.

الصغرى العظمى

أنقرة 09 28

إسطنبول 15 20

إسلام أباد 17 30

نيودلهي 22 34

جاكرتا 25 35

بكين 05 18

كوالالمبور 24 32

طوكيو 18 25

أثينا 15 24

روما 15 23

باريس 07 14

مدريد 08 23

برلين 05 18

لندن 08 14

مونتريال 03 12

موسكو 08 15

نيويورك 19 26

واشنطن 20 30