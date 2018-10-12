حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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تشهد مصر طقسا لطيفا على الأنحاء كافة ، بفضل الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة ، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة على أقصى الساحل الشمالي الغربي ، وقد تمتد هذه الأمطار إلى السواحل الشمالية ، وذلك بحسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تنتشر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على معظم الطرق ، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ، وتشهد البلاد تحسنًا في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل ، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار على أقصى الساحل الشمالي الغربي ، لكنها تكون غير مؤثرة ، وتكون حركة الرياح خفيفة على البحر الأبيض المتوسط ، ويكون صالح لأعمال الملاحة ، بينما بدأت حركة الرياح في الهدوء بالبحر الأحمر ، ما يؤدي إلى عودة حركة الملاحة لطبيعتها.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، أكدت أن عاصفة لبان العمانية التي تضرب بحر العرب حاليا ، لن يكون لها أي أثر على الطقس في مصر ، كما أكدت الهيئة في نشرة أخبار الطقس ، أن مصر لن تتعرض إلى أعاصير مطلقا ، وذلك بسبب طبيعتها الجغرافية حة، حيث إن الأعاصير تتكون في المحيطات ، ومصر بلد لا يطل على أي محيطات.

وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اتجاه العاصفة ، موضحة أنها سوف تكون شرقًا ، وبالتالي فلن تقترب من الغرب حيث البحر الأحمر ومن ثم مصر ، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن الطقس في مصر سوف يشهد استقرارا خلال الأيام المقبلة ، كما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي.

هيئة الأرصاد الجوية في عمان ، ذكرت أن إعصارا قويا من الدرجة الأولى ، سوف يضرب البلاد الأربعاء ، موضحة أن العاصفة المدارية لبان التي تشكلت في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان ، تحولت إلى إعصار سوف تصل قوته للدرجة الثانية بداية من اليوم الجمعة 12 أكتوبر من العام الحالي 2018.

وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض اليوم الجمعة 12 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حتى نهاية الأسبوع الحالي ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ، فضلا عن وجود فرص لسقوط الأمطار ، ويكون الطقس حار على مدن شمال وجنوب الصعيد نهارا ، مائل للبرودة خلال ساعات الليل ، كما طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين في نشرة أخبار الطقس ، بتوخي الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح ، بسبب تكاثر الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية ، والتي قد تعيق الرؤية في الصباح الباكر ، وذلك بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، تشهد محافظات جنوب مصر انخفاضًا في درجات الحرارة ، ما يساهم بدوره في وجود طقس خريفي معتدل على معظم الأنحاء ، حيث تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 28 درجة مئوية ، كما يتحسن الطقس بشكل كبير بفضل انخفاض نسبة الرطوبة في الجو.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية بسبب نشاط الرياح ، كما حذرت من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر ، حيث تشهد البلاد طقسا خريفيا معتدلا وانخفاضا في درجات الحرارة بشكل تدريجي حتى نهاية الأسبوع ، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة في أقصى الساحل الشمالي الغربي مثل السلوم ، واضطرب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، الصيادين بتوخي أقصى درجات الحذر والحرص خلال وجودهم في البحر ، كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، المواطنين ، بتوخي الحذر من موجات البرد في الأوقات المتأخرة ليلا ونصحتهم بارتداء جاكيت خفيف ، متوقعة وصول درجات الحرارة في القاهرة حتى نهاية الأسبوع الحالي لأقل من 30 درجة مئوية ، بعد أن كانت تصل في وقت سابق إلى 35 درجة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، أن البلاد لن تشهد أي ظواهر غريبة باستثناء الشبورة المائية صباحا ، حيث ناشدت قائدي المركبات والسيارات بتوخي الحذر خلال القيادة صباحا لتفادي وقوع حوادث مرورية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا.

ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن استقرار الأحوال الجوية هذه الأيام ساهم في كثافة الشبورة المائية خلال بعض الأحيان على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية ، وجددت الهيئة مناشدتها للمسافرين على الطرق صباحا ، القيادة بحذر حتى انتهاء الشبورة المائية.

وطوال الأشهر الثلاثة المقبلة ، تشهد مصر طقس غير مستقر بسبب تقلبات فصل الخريف ، كما تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ، ويكون نشاط الرياح هادئا ويسمح بحركة الملاحة في البحر المتوسط ، ويشهد البحر الأحمر وخليج السويس نشاطا نسبيا للرياح يساهم في اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، ولن تتأثر حركة الرياح على الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر.

ويسود طقس معتدل الحرارة على معظم أنحاء البلاد ، يكون حار في أول النهار على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة ، بحسب نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، كما تشهد السواحل الشمالية للبلاد طقسا معتدلا ، يساهم في رفع نسبة الرطوبة في الجو ، حيث تتكوّن الشبورة المائية على المناطق الساحلية والزراعية ، وتنخفض درجات الحرارة.

ويسود اليوم الجمعة 12 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد.

وحذر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، قائدي السيارات على الطرق من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، وطالبتهم بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور بدقة ، كما حذرت سكان الصعيد خاصة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لتفادي الإصابة بضربات الشمس ، وطالبتهم أيضا بارتداء غطاء رأس منعا للتضرر.

ويتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط ، بين متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون حالة الرياح السطحية شمالية غربية ، وذلك بحسب نشرة أخبار الطقس ، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية معتدلة ، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال.

الصغرى العظمى

القاهرة 22 29

وسط الدلتا 32 28

الإسكندرية 20 27

بلطيم 20 27

مطروح 19 27

السلوم 19 26

سيوة 21 31

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

العريش 19 28

رفح 19 27

الإسماعيلية 20 30

السويس 21 29

رأس سدر 21 30

نخل 15 28

نويبع 23 30

طابا 21 27

سانت كاترين 15 27

الطور 18 29

شرم الشيخ 26 32

الغردقة 23 32

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 30

بني سويف 21 30

المنيا 20 31

أسيوط 20 32

سوهاج 21 33

قنا 22 34

الأقصر 23 35

أسوان 24 37

أبو سمبل 25 37

الوادي الجديد 24 35

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

رأس حدربة 27 32

حلايب 27 31

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 40

المدينة المنورة 24 39

الرياض 22 37

المنامة 24 39

أبو ظبي 27 40

الدوحة 30 36

الكويت 24 42

دمشق 10 28

بيروت 22 28

عمان 13 26

القدس 15 24

غزة 20 28

بغداد 24 39

مسقط 26 32

صنعاء 08 26

الخرطوم 26 40

طرابلس 21 28

تونس 21 28

الجزائر 18 26

الرباط 18 24

نواكشوط 25 35

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما أكده خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال.

الصغرى العظمى

أنقرة 09 23

إسطنبول 16 21

إسلام أباد 17 31

نيودلهي 22 34

جاكرتا 24 34

بكين 04 17

كوالالمبور 23 30

طوكيو 20 25

أثينا 17 23

روما 15 25

باريس 15 25

مدريد 10 21

برلين 12 23

لندن 16 22

مونتريال 08 18

موسكو 09 13

نيويورك 09 16

واشنطن 23 29