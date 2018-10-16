حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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تستمر درجات الحرارة في الانخفاص ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث يكون الجو معتدل الحرارة على شمال البلاد ، مائل للحرارة خلال ساعات النهار على محافظات شمال وجنوب الصعيد ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن فرص سقوط الأمطار تستمر على السواحل الشمالية للبلاد ، بداية من أمس الإثنين وحتى نهاية الأسبوع الحالي ، لكنها ليست محملة بالرياح ، والمدن الساحلية المتوقع سقوط الأمطار عليها ، هي «السلوم ، الإسكندرية ، دمياط ، مرسى مطروح ، رفح ، والعريش».

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ونفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ما تردد مؤخرا من شائعات على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا ، بشأن تعرض مصر لـ”تسونامي” ، موضحة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ، ومجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن «الأرصاد الجوية» ، أوضحت الهيئة أن الشائعات لا يمكن أن تكون صحيحة ، خاصة أننا حاليا في فصل الخريف ، الذي يشهد بعض حالات عدم الاستقرار ، كهطول أمطار شديدة ، لكنها لن تصل إلى تسونامي ، خاصة وأنه يرتبط بشكل كبير بالبلدان التي تطل على محيطات ، ومصر لا تطل على أي محيطات ، فضلا عن أن السبب الرئيسي لظهور تسونامي ، هو اختلاف درجات الحرارة بين المياه والأرض ، ونشاط الرياح الشديد ، ما يؤدي بدوره إلى زوبعة داخل المياه ، ورفع المياه لارتفاع كبير ، حيث تخرج المياه إلى الخارج بقوة ، بسبب نشاط الرياح الكبير.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها يوميا متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، بضرورة ارتداء جاكيت خفيف لمواجهة التقلبات الجوية ، التي قد تحدث خلال الأيام المقبلة.

وبحسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم الطرق ، خاصة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ، كما تشهد البلاد تحسنًا في درجات الحرارة ، فضلا عن فرص سقوط أمطار أقصى الساحل الشمالي الغربي لكنها تكون غير مؤثرة ، أما حركة الرياح فتكون خفيفة على البحر الأبيض المتوسط ، الذي يكون صالحا لأعمال الملاحة ، أما حركة الرياح فبدأت في الهدوء في البحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى عودة حركة الملاحة لطبيعتها.

ويكون الطقس حار على مدن شمال وجنوب الصعيد نهارا ، مائل للبرودة خلال ساعات الليل ، وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها يوميا متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة ، بتوخي الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح الباكر ، بسبب تكاثر الشبورة المائية على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية ، والتي قد تعيق الرؤية في الصباح الباكر.

كما تشهد محافظات جنوب مصر ، انخفاضًا في درجات الحرارة ، ما يساهم في وجود طقس خريفي معتدل على غالبية الأنحاء ، كما يتحسن الطقس بشكل كبير بفضل انخفاض نسبة الرطوبة في الجو ، بحسب خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ط متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، كما حذرت الهيئة من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية بسبب نشاط الرياح ، وحذرت كذلك من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر..

وتشهد مصر طقسا خريفيا معتدلا وانخفاضا في درجات الحرارة بشكل تدريجي ، إلى جانب توقعات بسقوط أمطار خفيفة في أقصى الساحل الشمالي الغربي مثل السلوم ، واضطرب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ، بينما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، الصيادين بتوخي أقصى درجات الحذر والحرص خلال وجودهم في البحر ، وحذرت من موجات البرد في الأوقات المتأخرة خلال ساعات الليل ، ونصحتهم بارتداء جاكيت خفيف.

ولن تشهد مصر أي ظواهر غريبة باستثناء الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، حيث ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، قائدي المركبات والسيارات بتوخي الحذر خلال القيادة في ساعات الصباح ، لتفادي وقوع حوادث مرورية بسبب الشبورة المائية الكثيفة ، موضحة أن استقرار الأحوال الجوية هذه الأيام ، ساهم بدوره في كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية ، وجددت هيئة الأرصاد الجوية ، مناشدتها للمسافرين على الطرق خلال ساعات الصباح ، القيادة بحذر حتى انتهاء الشبورة المائية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام ، حيث يكون نشاط الرياح هادئا ويسمح بحركة الملاحة في البحر المتوسط ، بينما يشهد البحر الأحمر وخليج السويس نشاطا نسبيا للرياح ، يساهم بدوره في اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، كما لن تتأثر حركة الرياح على الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر.

ويسود اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، وتقل كذلك الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد ، بينما جدد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تحذيرها لقائدي السيارات على الطرق ، من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ، وطالبتهم كذلك بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور بدقة ، كما حذرت سكان الصعيد خاصة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لتفادي الإصابة بضربات الشمس ، وطالبتهم أيضا بارتداء غطاء رأس لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

وعن حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن ارتفاع الموج في البحر المتوسط ، يتراوح بين متر ونصف المتر حتى مترين ، وتكون حالة الرياح السطحية شمالية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال.

الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

وسط الدلتا 20 28

الإسكندرية 18 27

بلطيم 22 27

مطروح 17 27

السلوم 16 28

سيوة 20 31

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

العريش 15 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 18 29

السويس 19 29

رأس سدر 20 28

نخل 15 26

نويبع 22 29

طابا 20 26

سانت كاترين 09 24

الطور 22 28

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 23 32

مرسى علم 23 30

الفيوم 20 30

بني سويف 20 29

المنيا 19 30

أسيوط 18 30

سوهاج 20 31

قنا 20 33

الأقصر 20 33

أسوان 21 34

أبو سمبل 22 34

الوادي الجديد 19 33

شلاتين 23 33

أبو رماد 24 32

رأس حدربة 24 31

حلايب 24 31​

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة المنورة 24 38

الرياض 20 34

المنامة 28 35

أبو ظبي 26 34

الدوحة 27 34

الكويت 24 39

دمشق 13 38

بيروت 22 38

عمان 14 26

القدس 16 24

غزة 20 28

بغداد 24 38

مسقط 27 32

صنعاء 09 25

الخرطوم 26 40

طرابلس 20 27

تونس 19 27

الجزائر 14 22

الرباط 14 21

نواكشوط 23 31

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال.

الصغرى العظمى

أنقرة 10 24

إسطنبول 16 20

إسلام أباد 16 30

نيودلهي 21 34

جاكرتا 25 33

بكين 10 18

كوالامبور 23 29

طوكيو 14 19

أثينا 16 21

روما 14 25

باريس 12 22

مدريد 09 18

برلين 10 22

لندن 11 16

مونتريال 02 12

موسكو 06 08

نيويورك 10 16

واشنطن 12 18