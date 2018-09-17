حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 في مصر والعالم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، حيث قال الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن ما تردد مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن كون فصل الخريف سيكون الأعنف هذا العام ، بسبب التغيرات المناخية العالمية، مجرد شائعات وأقاويل لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الطقس سوف يتحسن تدريجيا مع دخول فصل الخريف، حيث يتخلله حالة من عدم الاستقرار سريعة وعنيفة ، وتتمثل في أمطار غزيرة، قد تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.

ويشهد طقس اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، استقرارا في الأحوال الجوية وانخفاضا في نسبة الرطوبة لن يشعر بها المواطن ، حيث تمتص السحب المنخفضة الرطوبة وتحولها إلى بخار ثم سحب ، ونشاط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر يرفع الأمواج لنحو 3 أمتار ، ما يؤدي إلى توقف حركة الملاحة البحرية ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا.

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توقعت نشرة أخبار الطقس ، سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق ، وذكرت الهيئة في نشرة أخبار الطقس ، أنها تتواصل مع المراكز والهيئات المختلفة بصفة يومية ، لاتخاذ اللازم ومنع وقوع أي أضرار بسبب الأمطار.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا ، بينما تشهد فترات الليل نشاطا مثيرا للرياح ما يؤدي للشعور بهواء بارد ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، والرياح السطحية تكون شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة ، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية ، أما حركة الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

هيئة الأرصاد الجوية طالبت المواطنين ، بمتابعة نشرة أخبار الطقس لتفادي أي تقلبات مناخية قد تطرأ على الجو ، كما جددت تحذيرها للصيادين من النزول إلى عمق البحر ، حيث يشهد طقس فصل الخريف تقلبات حادة وسريعة..

وفي تقريره التالي ، يقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا متضمنة درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 22 30

مطروح 21 29

السلوم 20 29

سيوة 23 32

بورسعيد 26 30

دمياط 24 30

العريش 20 30

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 32

السويس 22 32

رأس سدر 23 32

نخل 18 30

نويبع 26 32

طابا 21 32

سانت كاترين 15 31

الطور 26 31

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 26 35

مرسى علم 28 32

الفيوم 24 33

بني سويف 24 33

المنيا 23 33

أسيوط 23 34

سوهاج 23 34

قنا 24 36

الأقصر 24 37

أسوان 27 38

أبو سمبل 26 38

الوادي الجديد 24 38

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

رأس حدربة 30 36

حلايب 30 36

ويرصد موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما أوضحته نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في العواصم والمدن العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 41

المدينة المنورة 31 45

الرياض 26 42

المنامة 30 39

أبو ظبي 31 44

الدوحة 30 39

الكويت 26 43

دمشق 15 31

بيروت 20 28

عمان 16 28

القدس 18 27

غزة 24 30

بغداد 26 40

مسقط 26 32

صنعاء 12 28

الخرطوم 26 38

طرابلس 24 30

تونس 20 30

الجزائر 20 27

الرباط 17 25

نواكشوط 26 38

ويقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تتضمن أخبار الطقس ودرجات الحرارة في مصر والدول العربية والعالمية بصورة يومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض العواصم والمدن العالمية

الصغرى العظمى

أنقرة 12 25

إسطنبول 16 27

إسلام أباد 20 30

نيودلهي 23 34

جاكرتا 24 34

بكين 14 26

كوالامبور 24 30

طوكيو 20 25

أثينا 20 30

روما 16 28

باريس 10 22

مدريد 16 31

برلين 11 21

لندن 13 20

مونتريال 16 28

موسكو 14 22

نيويورك 18 29

واشنطن 20 27

ويرصد موقع «مصر 365» أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 17 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، التي تتضمن أخبار الطقس ودرجات الحرارة في مصر والدول العربية والعالمية بصورة يومية.