حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، يتأثر الطقس في مصر بالتغيرات المناخية العالمية، حيث تشهد البلاد 3 ظواهر مناخية خلال العام الحالي ، أولها الرطوبة المرتفعة في فصل الصيف والتي لم تحدث من قبل، وثانيها ارتفاع درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية في شهر فبراير خلال فصل الشتاء، أما الظاهرة الثالثة فهي ظهور السحب المنخفضة في شهر أغسطس نهاية فصل الصيف.

وتراقب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة المناخ على مدار اليوم ، حيث تستعين دائمًا بعدد من علماء المناخ حول العالم لرصد التغيرات المناخية ، وبحسب الهيئة ، فإن سبب الشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الراهنة، رغم عدم وجود انخفاض حاد في درجات الحرارة ، هو انخفاض معدلات الرطوبة مقارنة بمعدلاتها في ذروة فصل الصيف.

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وتساهم زيادة نسبة الرطوبة ، في الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الحقيقية ، حيث يعد انخفاض نسبة الرطوبة واحدة من سمات فصل الخريف ، الذي يتسم كذلك بتقلباته الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الطقس سيكون مستقرا في الفترة الحالية ، فضلا عن وجود نشاط خفيف لحركة الرياح على خليج السويس ، إضافة إلى ظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية ، طوال الساعات الأولى من الصباح.

ويتميز فصل الخريف بالتقلبات الجوية ، حيث ينقلنا من حر الصيف إلى برودة الشتاء ، وتنخفض خلاله درجات الحرارة ونسب الرطوبة ، ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أولياء الأمور ، بتوخي الحذر من ارتداء الطلاب الملابس الثقيلة صباحا وتخفيفها بعد الظهر ، ما قد يؤدي لإصابتهم بنزلات برد عنيفة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، حدوث شبورة في الشهور المقبلة ، ناصحة المواطنين بالخروج في وقت مبكر لتجنب الاضطرار للسرعة ، والالتزام بالقيادة الهادئة.

وتشهد مصر طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، والوجه البحري والقاهرة ، كما تستقر الأحوال الجوية وتنخفض نسبة الرطوبة ، أما نشاط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر فيرفع الأمواج لنحو 3 أمتار ، ما يؤدي لتوقف حركة الملاحة البحرية ، بحسب ما ذكرته نشرة أخبار الطقس.

وأوضحت نشرة أخبار الطقس ، أن طقس اليوم الأربعاء يكون حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ليلا ، حيث تشهد فترات الليل نشاطا مثيرا للرياح ما يؤدي للشعور بهواء بارد ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، وذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية متضمنة درجات الحرارة في مصر والعواصم العربية والعالمية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، تكون حركة الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، الصيادين من النزول إلى عمق البحر ، حيث يشهد طقس فصل الخريف تقلبات حادة وسريعة ، كما طالبت المواطنين بمتابعة نشرة أخبار الطقس يوميا ، لتفادي التقلبات المناخية.

وفي تقريره التالي، يقدم موقع «مصر 365» أهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 23 31

مطروح 22 29

السلوم 19 29

سيوة 22 34

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

العريش 21 31

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 33

رأس سدر 23 32

نخل 18 31

نويبع 25 33

طابا 21 32

سانت كاترين 15 33

الطور 26 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 28 32

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 23 34

سوهاج 23 35

قنا 24 36

الأقصر 24 37

أسوان 27 38

أبو سمبل 26 37

الوادي الجديد 24 37

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 29 34

ويرصد موقع «مصر 365» أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما ذكرته نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا متضمنة درجات الحرارة وأخبار الطقس ، في مصر وأهم الدول العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 41

المدينة المنورة 30 44

الرياض 26 42

المنامة 32 38

أبو ظبي 30 43

الدوحة 32 37

الكويت 27 45

دمشق 15 34

بيروت 24 30

عمان 16 31

القدس 18 28

غزة 23 30

بغداد 27 43

مسقط 26 31

صنعاء 13 28

الخرطوم 27 38

طرابلس 24 31

تونس 22 33

الجزائر 20 29

الرباط 19 28

نواكشوط 26 32

ويقدم موقع «مصر 365» أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

الصغرى العظمى

أنقرة 10 25

إسطنبول 19 24

إسلام أباد 20 34

نيودلهى 24 35

جاكرتا 25 34

بكين 17 25

كوالامبور 23 30

طوكيو 19 26

أثينا 20 28

روما 18 28

باريس 15 27

مدريد 17 30

برلين 16 29

لندن 16 22

مونتريال 11 24

موسكو 08 17

نيويورك 21 26

واشنطن 22 28