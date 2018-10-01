تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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تشهد عدة مناطق مختلفة في محافظتي القاهرة والجيزة ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم ، تمتدت لعدة مناطق في المحافظتين ، وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الثاني من فصل الخريف.

خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، توقعوا في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن يسود اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري وعلى القاهرة ، حتى شمال الصعيد ، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل.

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توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها أيضا سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد ، ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء ، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، توقعوا في نشرة أخبار الطقس ، انخفاض درجات الحرارة أمس الإثنين ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا ، بينما يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حار شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف في أثناء الليل.

وحتى الآن ما زالت الفرصة سانحة لسقوط أمطار على أنحاء الجمهورية كافة ، تمتد كذلك إلى الوجه البحرى والقاهرة ، بدأت أمس الإثنين وتستمر اليوم الثلاثاء ، وبداية من يوم الأربعاء المقبل ، تنتهي فرص سقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية ، بينما تواصل درجات الحرارة انخفاضها ، حيث تعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام ، لتشهد مصر طقس خريفي معتدل الحرارة ، إضافة إلى استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ، حيث تنخفض درجات الحرارة 4 درجات ، فضلا عن نشاط للرياح وأمطار خفيفة على معظم محافظات الجمهورية ، ليعود الطقس الخريفي المعتدل ، وذلك بحسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس.

وتنعدم فرص سقوط أمطار التي قد تتحول إلى سيول اليوم الثلاثاء ، حيث استبعدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حدوث رعد أو برق ، بينما أوضح خبراء الطقس ، أن فصل الخريف يتخلله حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، وتنكسر درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد ، مرورا بالوجه البحري ومدن القناة.

وحذر خبراء الطقس ، من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ، حيث تكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية ، كما أن الأمطار الشديدة ليست لها أي بوادر ، وتنتهي فزص سقوط الأمطار الأربعاء المقبل ، بينما تستمر درجات الحرارة في الانخفاض ، كما حذر خبراء الطقس ، قائدي السيارات بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور.

وانتهت أمس الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر منذ الخميس الماضى، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي ، وتقل كذلك فرص سقوط الأمطار ، بينما تبدأ الأحوال الجوية في التحسن ، وتنخفض درجات الحرارة ، بحسب توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 32 درجة ، بينما يمتد الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة ، وما تزال هناك كثافة للشبورة المائية على الطرق صباحا ، خاصة القريبة من المسطحات المائية والأماكن الزراعية ، حيث يتميز الخريف بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، وانخفاض درجات الحرارة ، فضلا عن فرص سقوط أمطار خفيفة على معظم محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا ، ووجود فرص كبيرة لوجود الرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء ، حيث تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية ، بحسب توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تتكون الشبورة المائية على المناطق الساحلية والطرق القريبة من المياه صباحا وتختفي بعد الساعة العاشرة صباحا ، وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ، كما تنخفض نسبة الرطوبة في الجو مع انكسار الموجة الحارة ، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى ، وقد تشهد جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة ، حيث يكون الطقس حار صباحا.

جددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، تحذيراتها لقائدي السيارات ، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة خلال ساعات الصباح ، حيث يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة ، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ، تكون خفيفة إلى متوسطة ، وتظهر كذلك الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، خاصة على مدن القناة ومحافظات الوجه البحري ومداخل ومخارج القاهرة ، بينما تتكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية صباحا.

وتضمنت نشرة أخبار الطقس ، نصيحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، لسكان الصعيد ، خاصة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات بينهم ، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ، وطالبتهم كذلك بارتداء غطاء رأس لتفادي الإصابة بضربات الشمس ، كما حذرت من تعرض البلاد لعدم استقرار في الأحوال الجوية ، حيث تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، وتظهر كذلك السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد ، يصاحبها فرص سقوط أمطار على السواحل الغربية وجنوب البلاد ، وتكون الأمطار متوسطة الشدة أحيانا ، بينما تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط في أقصى الغرب وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، تقل كثافة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية ، كلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو ، بينما تنخفض نسب الرطوبة تدريجيا ، وما يزال الوقت حتى الآن ، مبكرا لارتداء الملابس الشتوية ، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مطلع أكتوبر ، وتكون الأجواء بادرة ليلا ، حيث تتكاثف السحب بشكل تدريجي بعد الظهر في الشمال الغربي ، وتظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة ، بينما يكون البحر شديد الاضطراب في السواحل الشمالية للبلاد.

كما طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، المواطنين ، بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور بسبب انخفاض نسبة الرؤية خلال ساعات الصباح ، بينما تكون الرياح هادئة في معظم المحافظات ، وذلك تفاديا لتعرضهم لأي حوادث ، وطالبتهم كذلك بمتابعة نشرات أخبار الطقس يوميا ، لاختيار الملابس المناسبة لارتدائها ، وذلم تفاديا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ، كما ناشدت سائقي أتوبيسات المدارس القيادة بهدوء صباحا ، حرصًا على أرواح الأطفال وسلامتهم.

وعن حالة البحر المتوسط ، أوضح خبراء الطقس أن حالته تكون معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية معتدلة ، تنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، حسب ما أوضحته نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، بشكل يومي ، حيث تصدر متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

وسط الدلتا 23 31

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 30

مطروح 21 29

السلوم 19 29

سيوة 22 32

بورسعيد 26 29

دمياط 25 29

العريش 20 30

رفح 19 30

الإسماعيلية 22 33

السويس 22 33

رأس سدر 23 32

نخل 18 32

نويبع 24 32

طابا 22 34

سانت كاترين 20 28

الطور 26 36

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 36

الفيوم 24 34

بني سويف 23 34

المنيا 24 36

أسيوط 23 34

سوهاج 24 36

قنا 26 37

الأقصر 27 39

أسوان 28 41

أبو سمبل 27 38

الوادي الجديد 29 36

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 29 35

ويقدم موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما ذكرته نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 41

المدينة المنورة 24 41

الرياض 22 37

المنامة 30 37

أبو ظبي 28 39

الدوحة 30 38

الكويت 24 41

دمشق 17 33

بيروت 24 31

عمان 18 30

القدس 20 28

غزة 25 31

بغداد 21 40

مسقط 28 34

صنعاء 11 25

الخرطوم 27 38

طرابلس 17 29

تونس 17 28

الجزائر 16 24

الرباط 17 27

نواكشوط 25 32

وفي التقرير التالي ، يقدم موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما ذكرته نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 12 26

إسطنبول 18 24

إسلام أباد 21 34

نيودلهي 22 34

جاكرتا 23 35

بكين 11 24

كوالامبور 24 32

طوكيو 18 30

أثينا 15 22

روما 13 26

باريس 08 19

مدريد 10 27

برلين 06 15

لندن 08 13

مونتريال 07 14

موسكو 04 13

نيويورك 16 21

واشنطن 18 28