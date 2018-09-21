حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، تستقر الأحوال الجوية في معظم أنحاء الجمهورية ، كما يشهد الطقس تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة ، التي لا تزيد فى القاهرة والوجه البحري عن 34 درجة مئوية ، ما يبشر بعدم تعرض البلاد لموجات حارة ، خاصة في ظل انخفاض نسب الرطوبة ، بالتزامن مع دخول فصل الخريف ، الذي يعد من أفضل فصول السنة ، لكن قد يتخلله بعض التقلبات الجوية المتمثلة في الأمطار والأمطار الرعدية ، التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق أحيانا.

طالبت إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة مدى كثافة الشبورة على الطرق السريعة وخلال فترة التقلبات الجوية ، خاصة مع عودة المدارس ، إذ يبدأ فصل الخريف السبت المقبل رسميا.

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وعن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه سيكون هناك سحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية والقاهرة ، لكنها لن تكون ممطرة ، بينما تستمر درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية ، مع بداية فصل الصيف يوم السبت المقبل.

وكذلك ، نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل ، وأيضا الساعات الأولى من النهار ، كما حذرت المواطنين من انعدام الرؤية خلال ساعات الصباح ، بسبب انتشار الشبورة المائية على الطرق ، كما نصحت المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات المرور من أجل سلامتهم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق ، ما يؤثر على مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية ، كما ناشدت الهيئة ، سائقي أتوبيسات المدارس بالتزامن مع عودة المدارس السبت المقبل ، القيادة بهدوء ، خلال ساعات الصباح الباكر ، وذلك حرصًا على سلامة الأطفال.

وتبدأ مصر طقسا خريفيا معتدلا في درجات الحرارة بالقاهرة والوجه البحري ، لا تزيد عن 34 درجة مئوية ، السبت المقبل الموافق 22 سبتمبر من العام الحالي 2018، بداية فصل الخريف ، وهو أحد أفضل فصول العام ، لكن لا أحد يأمن التغيرات المناخية والسمات العامة للفصل ، وقد يتخلله بعض الظواهر والتقلبات الجوية ، مثل الأمطار التي قد تصل للسيول ، واستعدت الأرصاد الجوية لاستقبال فصل الخريف ، حيث تصدر نشرات يومية وتحذيرات من أي ظاهرة ، قبل حدوثها بـ72 ساعة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أولياء الأمور بتوخي الحذر من ارتداء الطلاب الملابس الثقيلة صباحا وتخفيفها ظهرا ، ما قد يؤدي لإصابتهم بنزلات برد عنيفة.

ويسود طقس معتدل الحرارة اليوم الجمعة 21 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، حار على الوجه البحري والقاهرة ، وتستقر الأحوال الجوية وتنخفض نسبة الرطوبة ، ويرفع نشاط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر ، حركة الأمواج لنحو 3 أمتار ، ما يؤدي لتوقف حركة الملاحة البحرية هناك.

ويسود طقس حار اليوم الجمعة على جنوب الصعيد نهارا ، يكون لطيف ليلا ، وتشهد فترات الليل نشاطا مثيرا للرياح ما يؤدي للشعور بهواء بارد ، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية للبلاد ، وذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

وأوضحت نشرة أخبار الطقس ، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، وتكون البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

أما حركة الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، وجددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الصيادين ، من النزول إلى عمق البحر ، حيث يشهد طقس فصل الخريف تقلبات حادة وسريعة ، كما طالبت المواطنين بمتابعة نشرة أخبار الطقس يوميا ، لتفادي التقلبات المناخية ، وذلك حسب ما ذكرت نشرة أخبار الطقس.

ويقدم موقع «مصر 365» أهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، حسب ما أوضحت نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر متضمنة درجات الحرارة وأخبار الطقس في مصر وعواصم الدول العربية والعالمية..

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 25 29

بلطيم 24 30

مطروح 25 28

السلوم 20 28

سيوة 22 34

بورسعيد 25 29

دمياط 25 29

العريش 21 31

رفح 20 30

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 33

رأس سدر 23 34

نخل 18 32

نويبع 26 35

طابا 22 32

سانت كاترين 16 33

الطور 26 33

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 21 35

سوهاج 23 36

قنا 24 38

الأقصر 24 39

أسوان 27 40

أبو سمبل 26 38

الوادي الجديد 22 37

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 29 34

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، الموافق 21 سبتمبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا متضمنة درجات الحرارة وأخبار الطقس.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

المدينة المنورة 30 44

الرياض 25 42

المنامة 32 38

أبو ظبي 30 41

الدوحة 31 40

الكويت 30 43

دمشق 14 33

بيروت 25 31

عمان 16 30

القدس 18 28

غزة 22 30

بغداد 25 42

مسقط 26 32

صنعاء 12 28

الخرطوم 28 38

طرابلس 24 31

تونس 21 29

الجزائر 19 25

الرباط 19 27

نواكشوط 28 38

ويقدم موقع «مصر 365» أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

الصغرى العظمى

أنقرة 11 27

إسطنبول 20 25

إسلام أباد 22 35

نيودلهي 24 36

جاكرتا 25 33

بكين 16 28

كوالامبور 23 31

طوكيو 19 24

أثينا 20 28

روما 18 28

باريس 15 26

مدريد 17 32

برلين 18 28

لندن 12 21

مونتريال 15 20

موسكو 08 17

نيويورك 18 22

واشنطن 20 27