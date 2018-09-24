تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

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تستمر حالة عدم الاستقرار في فصل الخريف ليومين أو ثلاثة أيام ، حيث تشهد بعض المحافظات المحاطة بالجبال ، أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول ، فضلا عن إمكانية سقوط أمطار بنهاية الأسبوع الحالي ، لكن لا يمكن تأكيد ذلك ، دون ظهور الخرائط الجوية ، التي تعلن التفاصيل في وقت لاحق.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ذكرت أنها تتابع في الوقت الحالي التطورات الجوية في تونس ، والتي تشهد فيضانات عنيفة ، وتتابع كذلك خرائط تحرك المنخفض الجوي ، وفي حال تحركه بموازاة الساحل فإنه سيؤثر على مصر ، إلا أن هذه المنخفضات في الغالب تتحرك باتجاه البحر المتوسط ، بعيدًا عن السواحل المصرية.

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الوقت ما يزال مبكرا لارتداء الملابس الشتوية ، حيث يشهد فصل الخريف طقس معتدل الحرارة ، لكن مع بدايات شهر أكتوبر ، تنخفض درجات الحرارة الصغرى وتكون الأجواء بادرة ليلًا.

وتتكاثف السحب العابرة تدريجيا بعد الظهر ، في الشمال الغربي ، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة ، ويكون البحر شديد الإضطراب في السواحل الشمالية.

ويسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، بحسب ما توقع اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشره أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، تقل الرؤية فى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر كذلك السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، أما الرياح فتكون معتدلة ، وأغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء ، وتنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس، استقرار الأحوال الجوية في أنحاء الجمهورية كافة حتى نهاية الأسبوع ، وذلك بالتزامن مع أول أسبوع في فصل الخريف ، الذي يتزامن مع أول أسبوع في العام الدراسي الجديد ، حيث تشهد مصر طقسا خريفيا معتدلا ، وتكون درجات الحرارة وفق معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، نصحت الطلاب ، خاصة في محافظات الصعيد التي ترتفع فيها درجات الحرارة ، بضرورة ارتداء غطاء الرأس وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في الصباح بسبب الشبورة المائية ، وذلك للمتجهين إلى مدارسهم في الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية ، حيث تتكون شبورة كثيفة على أغلب الطرق الزراعية ، والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وقد تتعرض البلاد لهطول أمطارة شديدة ، لكنها لن تصل إلى حد السيول ، وذلك على السواحل الشمالية للبلاد ، كما أن حركة المنخفض المتوقع أن تتعرض له البلاد قادم من تونس ، التي تشهد حالة من السيول في الوقت الحالي ، حيث تأتي السيول من الجنوب وليس من ناحية البحر الأبيض.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، في نشرة أخبار الطقس ، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من النهار ، بسبب انخفاض درجات الحرارة في الوقت الحالي ، وانعدام الرؤية بسبب انتشار الشبورة المائية ، كما نصحت المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر واتباع تعليمات المرور ، حيث تنخفض نسبة الرؤية في ساعات الصباح الباكر ، وتكون الرياح هادئة في أغلب مناطق الجمهورية.

وحذرت نشرة أخبار الطقس ، من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خلال فصل الخريف ، حيث طالبت المواطنين بمتابعة نشرة الأرصاد الجوية ، لمعرفة نوعية الملابس التي يمكن ارتداؤها طوال اليوم ، تفاديا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ، كما طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، بمتابعة نشرات أخبار الطقس بشكل يومي لمعرفة درجات الحرارة ، تفاديا لإصابتهم بأي أمراض ، موضحين أن هناك اختلافا في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ذكرت أنها تنسق بصفة دائمة مع الإدارة العامة للمرور ، لحماية أرواح المواطنين من التقلبات الجوية التي قد يشهدها فصل الخريف ، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

وتوقعت نشرة أخبار الطقس ، تكوّن شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحا ، وناشدت سائقي أتوبيسات المدارس القيادة بهدوء في الصباح الباكر ، حرصًا على أرواح الأطفال وسلامتهم.

ويكون طقس اليوم الثلاثاء ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، حيث تشهد فترات الليل نشاطا مثيرا للرياح ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

أما حركة الرياح شمالية غربية فتكون معتدلة في معظمها ، حيث تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، وحذر خبراء الطقس الصيادين ، من النزول إلى عمق البحر ، بحسب نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، كما ذكرت نشرة أخبار الطقس.

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 29

بلطيم 23 29

مطروح 19 31

السلوم 18 28

سيوة 22 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

العريش 22 30

رفح 22 30

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 32

رأس سدر 23 32

نخل 19 32

نويبع 26 35

طابا 24 32

سانت كاترين 22 34

الطور 24 30

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 24 41

أسوان 26 42

أبو سمبل 26 41

الوادي الجديد 24 37

شلاتين 27 38

أبو رماد 28 37

رأس حدربة 29 36

حلايب 29 35

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما ذكرت نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 44

المدينة المنورة 32 43

الرياض 25 41

المنامة 32 38

أبو ظبي 30 42

الدوحة 31 39

الكويت 27 44

دمشق 14 34

بيروت 25 30

عمان 16 33

القدس 19 30

غزة 23 30

بغداد 23 40

مسقط 28 34

صنعاء 14 28

الخرطوم 28 40

طرابلس 24 30

تونس 21 31

الجزائر 21 27

الرباط 19 30

نواكشوط 25 31

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما أوضحت نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 12 31

إسطنبول 19 27

إسلام أباد 21 32

نيودلهي 22 28

جاكرتا 24 35

بكين 11 23

كوالامبور 23 32

طوكيو 22 28

أثينا 20 31

روما 17 29

باريس 06 16

مدريد 16 32

برلين 05 14

لندن 05 15

مونتريال 08 15

موسكو 08 14

نيويورك 16 20

واشنطن 18 20