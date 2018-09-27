حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 في مصر والعالم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس ، تعرّض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، بداية من اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على غرب وجنوب البلاد ، وتمتد لتشمل القاهرة وباقي الأنحاء اعتبارا من غدا الجمعة.

وترتفع درجات الحرارة بين 3 و4 درجات عن معدلها الطبيعي ، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد ، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا ، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد عند «السلوم، سيوة، ومطروح»، ما يؤدي لانحفاض الرؤية الأفقية على الطرق هناك ، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية ، وعلى جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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ورغم مرور أقل من أسبوع على بداية فصل الخريف ، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين منه، قائلة: «لا تأمنوا الخريف» ، كما حذرت كذلك من تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، يسود طقس معتدل الحرارة اليوم الخميس ، الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، وتظهر كذلك السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد. يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد ، تكون متوسطة الشدة أحيانا ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على أقصى الغرب ، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة، حيث تشهد مصر فرصا لسقوط أمطار اليوم وغدا ، على السواحل الشمالية للبلاد وجنوب البلاد ، حسب ما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وكلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو ، ارتفعت كثافة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية ، حيث تشهد نسب الرطوبة انخفاضًا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة ، بحسب تأكيدات خبراء الطقس.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن خبراء الطقس يتابعون التطورات الجوية في تونس ، والتي تشهد فيضانات عنيفة في الوقت الحالي ، ويتابعون كذلك خرائط تحرك المنخفض الجوي ، وفي حال تحركه بموازاة الساحل يؤثر على مصر ، إلا أن هذه المنخفضات في الغالب تتحرك باتجاه البحر المتوسط ، بعيدًا عن السواحل المصرية.

وبحسب خبراء الطقس ، ما يزال الوقت مبكرا

وعن إمكانية ارتداء الملابس الشتوية ، قال خبراء الطقس إن الوقت لا يزال مبكرا ، وفي حال الحاجة لارتداء الملابس الشتوية ، فسوف تبلغ الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ، لافتة إلى أن بدايات شهر أكتوبر ، تشهد انخفاضا في درجات الحرارة الصغرى ، حيث تكون الأجواء بادرة ليلا ، وتتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر في الشمال الغربي ، بينما تظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة ، ويكون البحر شديد الاضطراب في السواحل الشمالية للبلاد.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، الطلاب في محافظات الصعيد ، بارتداء غطاء رأس وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في الصباح بسبب الشبورة ، وذلك للمتجهين إلى مدارسهم في الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية ، حيث تتكون شبورة كثيفة على أغلب الطرق الزراعية ، وأيضا على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وجددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مناشدتها للمواطنين ، بارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من النهار ، بسبب انخفاض درجات الحرارة وانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية ، كما نصحت بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور ، حيث تنخفض نسبة الرؤية في ساعات الصباح الباكر ، وتكون الرياح هادئة في أغلب مناطق الجمهورية.

وطالبت الهيئة المواطنين. بمتابعة نشرة الأرصاد الجوية أولا بأول ، لمعرفة نوعية الملابس التي يجب ارتداؤها طوال اليوم ، تفاديا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ، ومتابعة نشرات أخبار الطقس لمعرفة درجات الحرارة ، وتفادي الإصابة بأي أمراض ، وناشدت كذلك سائقي أتوبيسات المدارس ، القيادة بهدوء في الصباح الباكر ، حرصًا على أرواح الأطفال وسلامتهم ، حيث تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

وبحسب خبراء الطقس ، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، وحركة الرياح تكون شمالية غربية معتدلة في معظمها ، حيث تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 في مصر

موقع «مصر 365» يقدم بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ، الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 23 30

مطروح 21 29

السلوم 20 32

سيوة 22 35

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

العريش 17 31

رفح 18 30

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 33

رأس سدر 22 33

نخل 18 33

نويبع 24 34

طابا 22 32

سانت كاترين 19 36

الطور 24 3

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 35

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 21 34

أسيوط 21 35

سوهاج 22 36

قنا 23 38

الأقصر 24 40

أسوان 25 41

أبوسمبل 26 41

الوادي الجديد 23 38

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 29 34

درجات الحرارة اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 في بعض المدن العربية

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ، الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 41

المدينة المنورة 29 42

الرياض 25 41

المنامة 30 38

أبو ظبي 28 39

الدوحة 30 41

الكويت 26 44

دمشق 13 33

بيروت 24 30

عمان 15 30

القدس 18 27

غزة 20 29

بغداد 23 41

مسقط 27 34

صنعاء 11 26

الخرطوم 28 39

طرابلس 21 26

تونس 18 26

الجزائر 20 25

الرباط 20 31

نواكشوط 27 33

درجات الحرارة اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 في بعض عواصم العالم

كما يقدم موقع «مصر 365» أيضا ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما أوضحت نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا.

الصغرى العظمى

أنقرة 08 24

اسطنبول 14 17

إسلام أباد 22 35

نيودلهي 23 33

جاكرتا 24 35

بكين 14 24

كوالامبور 23 32

طوكيو 16 19

أثينا 15 21

روما 09 24

باريس 07 20

مدريد 16 29

برلين 11 17

لندن 10 20

مونتريال 15 16

موسكو 06 11

نيو يورك 17 24

واشنطن 19 27