حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018 في مصر والعالم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، يشهد طقس اليوم الأحد 30 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، حيث تتكون شبورة مائية على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر ، كما تشهد مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة ، تتراوح بين 3 لـ4 درجات ، على معظم أنحاء الجمهورية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد ، تكون خفيفة على القاهرة يومي السبت والأحد ، وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى الأحد المقبل ، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر ، كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ، فضلا عن نشاط للرياح على غرب البلاد والجنوب ، خاصة عند السلوم وسيوة ومرسى مطروح.

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وتبلغ حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ذروتها ، اليوم الأحد ، على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، حيث تصل درجات الحرارة خلال الموجة التي بدأت أمس وتستمر حتى الأحد المقبل لـ36 درجة يومي الأحد والأحد ، وتصل بجنوب الصعيد لـ44 درجة ، حسب ما أوضحت نشرة أخبار الطقس.

ويبدأ التحسن في الأحوال الجوية بداية من الإثنين المقبل ، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ، كما نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين فى الصعيد وخاصة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ، بتوخي الحذر من أشعة الشمس وارتداء غطاء رأس ، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى انتهاء الموجة وحالة عدم الاستقرار.

وتشهد مصر طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأحد الموافق 30 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حار على شمال البلاد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد عند «السلوم، سيوة، ومطروح»، ما يؤدي إلى انحفاض الرؤية الأفقية على الطرق هناك ، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، ويصاحبها كذلك سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية ، وعلى جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ، من فصل الخريف الذي بدأ قبل نحو أسبوع بقولها: «لا تأمنوا الخريف» ، وحذرت أيضا من تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، بحسب نشرة أخبار الطقس.

وبحسب خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، فإن الرؤية تقل في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد ، تكون أمطار متوسطة الشدة أحيانا ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، وتنشط على أقصى الغرب وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وترتفع كثافة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية ، كلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو ، حيث تنخفض نسب الرطوبة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة ، بحسب تأكيدات خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

ويتابع خبراء الطقس التطورات الجوية في تونس ، حيث تشهد في الوقت الحالي فيضانات عنيفة ، كما يتابعون خرائط تحرك المنخفض الجوي ، وحال تحركه بموازاة الساحل فقد يؤثر على مصر ، إلا أن المنخفضات في الغالب تتحرك باتجاه البحر المتوسط بعيدًا عن سواحل البلاد.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الوقت ما يزال مبكرا لارتداء الملابس الشتوية ، وفي حال الحاجة لارتدائها ، أوضحت الهيئة أنها سوف تبلغ المواطنين ، حيث تشهد بدايات شهر أكتوبر ، انخفاضا في درجات الحرارة الصغرى ، وتكون الأجواء بادرة ليلا ، حيث تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر في الشمال الغربي ، وتظهر كذلك خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة ، أما البحر فيكون شديد الاضطراب في السواحل الشمالية للبلاد.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، الطلاب في محافظات الصعيد ، بارتداء غطاء رأس وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في الصباح بسبب الشبورة ، وذلك للمتجهين إلى مدارسهم في الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية ، حيث تتكون شبورة كثيفة على أغلب الطرق الزراعية ، وأيضا على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، طالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الساعات الأولى من النهار ، بسبب انخفاض درجات الحرارة وانعدام الرؤية في الشبورة المائية ، كما طالبتهم بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور ، حيث تنخفض نسبة الرؤية في الصباح الباكر ، وتكون الرياح هادئة في أغلب مناطق الجمهورية.

كما ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، المواطنين في نشرة أخبار الطقس ، بمتابعة نشرات الطقس أولا بأول ، لتحديد نوعية الملابس التي يجب ارتداؤها طوال اليوم تفاديا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ، كما طالبتهم بمتابعة نشرات أخبار الطقس لمعرفة درجات الحرارة ، وتفادي الإصابة بأي أمراض.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس ، سائقي أتوبيسات المدارس ، القيادة بهدوء خلال ساعات الصباح الباكر ، حرصًا على أرواح الأطفال وسلامتهم ، موضحة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية ، وتكون البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، والرياح السطحية تكون شمالية غربية ، وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة في معظمها ، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، الموافق 29 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض محافظات ومدن مصر ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 20 31

سيوة 23 35

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

العريش 19 31

رفح 18 30

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

رأس سدر 23 34

نخل 18 33

نويبع 24 36

طابا 22 34

سانت كاترين 19 35

الطور 24 34

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 36

مرسى علم 27 35

الفيوم 23 36

بني سويف 22 37

المنيا 22 37

أسيوط 21 38

سوهاج 22 40

قنا 23 40

الأقصر 24 41

أسوان 25 43

أبو سمبل 26 42

الوادي الجديد 23 40

شلاتين 27 40

أبو رماد 28 39

رأس حدربة 29 37

حلايب 29 35​

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، الموافق 29 سبتمبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

المدينة المنورة 32 42

الرياض 24 40

المنامة 31 37

أبو ظبي 29 39

الدوحة 30 37

الكويت 28 44

دمشق 12 32

بيروت 24 29

عمان 16 31

القدس 19 28

غزة 23 30

بغداد 23 42

مسقط 27 32

صنعاء 11 27

الخرطوم 27 39

طرابلس 18 24

تونس 17 24

الجزائر 16 24

الرباط 19 31

نواكشوط 26 40

موقع «مصر 365» يقدم بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 30 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما أوضحت نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 06 20

إسطنبول 16 19

إسلام أباد 22 35

نيودلهي 24 34

جاكرتا 24 34

بكين 12 22

كوالالمبور 23 31

طوكيو 17 21

أثينا 18 20

روما 11 26

باريس 11 26

مدريد 14 27

برلين 11 22

لندن 12 22

مونتريال 09 18

موسكو 06 12

نيويورك 16 21

واشنطن 16 21