تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ، اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث انتهت فرص سقوط الأمطار الخفيفة ونشاط الرياح ، بينما تستمر الشبورة المائية في الظهور خلال ساعات الصباح على بعض الطرق ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، ترتفع نسبة الرطوبة في الجو ، ما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة في بعض الأوقات نهارا ، ورغم انخفاص درجات الحرارة الصغرى ، إلا أن نشاط الرياح لن يؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر أو البحر المتوسط ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على معظم أنحاء البلاد ، يكون حار على الوجه البحري وشمال الصعيد.

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وتكون الفرصة متاحة لتكوين شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية ، فضلا عن توقف نشاط الرياح وانخفاض درجة الحرارة الصغرى ، ما يؤدي بدوره إلى اعتدال الطقس والأحوال الجوية ، حيث تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا بارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، بحسب ما أكد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا.

ويساهم ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو ، في زيادة فرص تكوّن الشبورة المائية على المناطق الساحلية والزراعية ، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور علي عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبشأن سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة بعد انتهاء فصل الصيف ، قال خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، إن السبب هو ارتفاع نسبة الرطوبة ، مؤكدين أن البلاد سوف استقرارا في درجات الحرارة قريبا ، كما تختفي الظواهر الأخرى بخلاف الشبورة المائية ، وتنعدم فرص سقوط الأمطار المتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن الشبورة المائية تبدأ في الظهور حتى بداية الأسبوع المقبل ، وقد يتكرر سقوط الأمطار في فصل الخريف الذي لا يخلو من سقوط سيول الخريف ، والسيول هي ذاتها الأمطار الغزيرة لكن تسميتها تختلف وفقا للمناطق التي تسقط عليها الأمطار الشديدة ، وإذا جاءت على جبال منحدرة سميت بالسيول ، بينما تسمى أمطار غزيرة حال هطولها على الأرض المنبسطة ، مثلما يحدث في محافظتي مطروح والإسكندرية ، كما يتميّز فصل الخريف بجوه المعتدل وإن شابته بعض التقلبات ، يعقبه فصل الشتاء الذي توقع خبراء الطقس أن يشهد انخفاضا في درجات الحرارة ، خاصة في شهري ديسمبر ويناير ، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 12 درجة مئوية ، وبحسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وذكرت نشرة أخبار الطقس ، أن فصل الشتاء في هذا العام لن يشهد برودة شديدة جدا ، مثلما حدث في العام قبل الماضي ، وقد يكون شبيها بسابقه من حيث ارتفاع درجات الحرارة دون انخفاضها إلى درجة الصقيع ، وقد تصل درجة الحرارة العظمى في ذروتها إلى 3 درجات، ونفى خبراء الطقس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ، بشأن وجود شبورة كثيفة تحجب الرؤية على الطرق السريعة ، موضحة أن الخبر شائعة لا أساس لها من الصحة ، حيث تكون هناك شبورة مائية على الطرق لكنها غير كثيفة ، تتركز على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر فقط.

ونفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، ما تردد بشأن اضطراب حركة الملاحة البحرية ، موضحة أن هناك اضطرابا خفيفا على البحر الأحمر ، لكنه لن يعيق النشاط البحري.

وفيما يخص طقس طقس اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن الجو يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري والقاهرة ، ويكون حار على شمال الصعيد ، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء.

أما عن درجات الحرارة ، فتواصل انخفاضها لتعود إلى معدلاتها الطبيعية ، حيث تشهد مصر طقس خريفي معتدل الحرارة واستقرارا في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع ، وتنشط حركة الرياح ، بحسب ما أكد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس.

خبراء الطقس حذروا في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، خاصة الأماكن القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية ، كما حذروا قائدي السيارات من الوقوع في فخ الحوادث ، وطالبوهم بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور بدقة.

وتتكون الشبورة المائية على المناطق الساحلية وعلى الطرق القريبة من المياه خلال ساعات الصباح ، بينما تختفي بعد الساعة العاشرة صباحا ، وتنخفض كذلك نسبة الرطوبة في الجو مع انكسار الموجة الحارة ، حيث تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حذرت قائدي السيارات في نشرة أخبار الطقس ، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة صباحا ، خاصة الموجودة على مدن القناة ومحافظات الوجه البحري ومداخل ومخارج القاهرة ، حيث تتكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية ، الهيئة نصحت أيضا سكان الصعيد ، خاصة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ، كما طالبتهم بارتداء غطاء رأس لتفادي الإصابة بضربات الشمس المباشرة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حذرت كذلك في نشرة أخبار الطقس ، من تعرض البلاد لعدم استقرار الأحوال الجوية ، حيث تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، وتكون نشطة في أقصى الغرب ومثيرة للرمال والأتربة.

أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية معتدلة ، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، وذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضحه خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال بشكل يومي.

الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 21 31

مطروح 21 29

السلوم 22 29

سيوة 22 33

بورسعيد 25 29

دمياط 25 29

العريش 21 30

رفح 21 30

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 33

رأس سدر 25 33

نخل 18 31

نويبع 26 33

طابا 24 31

سانت كاترين 18 33

الطور 25 31

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 27 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 23 34

أسيوط 23 36

سوهاج 24 37

قنا 24 39

الأقصر 25 41

أسوان 26 41

أبو سمبل 26 41

الوادي الجديد 29 41

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

رأس حدربة 29 34

حلايب 29 34​

كما يرصد موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما ذكرته نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة المنورة 24 40

الرياض 22 37

المنامة 31 37

أبو ظبي 27 38

الدوحة 29 38

الكويت 26 43

دمشق 14 34

بيروت 25 30

عمان 18 32

القدس 20 30

غزة 24 32

بغداد 23 40

مسقط 27 34

صنعاء 10 26

الخرطوم 26 40

طرابلس 19 24

تونس 17 22

الجزائر 15 20

الرباط 16 31

نواكشوط 27 38

ويقدم موقع «مصر 365» كذلك ، تقريرا يتضمن أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا.

الصغرى العظمى

أنقرة 10 26

إسطنبول 16 24

إسلام أباد 20 33

نيودلهي 23 35

جاكرتا 25 33

بكين 11 25

كوالامبور 24 32

طوكيو 19 24

أثينا 17 24

روما 14 26

باريس 07 19

مدريد 11 26

برلين 06 14

لندن 11 18

مونتريال 11 14

موسكو 05 12

نيويورك 18 24

واشنطن 20 30