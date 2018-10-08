حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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تشهد مصر انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، اليوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تصل درجات الحرارة على القاهرة بنهاية الأسبوع الحالي لـ30 درجة مئوية ، بعد أن كانت تصل إلى 35 درجة مئوية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، فلا توجد أي ظواهر جوية غريبة ، باستثناء الشبورة المائية في الصباح الباكر ، بينما ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، قائدي المركبات بتوخي الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر ، لتفادي أي حوادث مرورية.

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ويشهد أقصى الغرب في مدينة السلوم وسيدي براني ، سقوط أمطار خفيفة ، وقد تصل هذه السيول إلى محافظة جنوب سيناء والسواحل الشمالية ، غدا الثلاثاء ، وحتى الآن لا توجد أي بودار لسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول ، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى نسبيا لتسجل 23 درجة مئوية ، بعد أن كانت تسجل من قبل 25 درجة مئوية ، حيث يأتي هذا الانخفاض استعدادا لفصل الشتاء ، الذي يبدأ يوم 21 ديسمبر المقبل ، وذلك بحسب ما أكد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية

الاستقرار الذي تشهده الأحوال الجوية في هذه الأيام ، يجعل الشبورة المائية موجودة بكثافة في بعض الأحيان ، على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، ، حيث ناشدت هيئة الأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، المسافرين على الطرق خلال ساعات الصباح على ، القيادة بحذر لحين انتهاء الشبورة في العاشرة صباحا تقريبا ، بينما تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ، فضلا عن سقوط أمطار متفرقة على بعض أنحاء الجمهورية.

وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، طوال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب تقلبات فصل الخريف ، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام ، ويكون نشاط الرياح هادئا ويسمح بحركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط ، بينما يشهد البحر الأحمر وخليج السويس نشاطا نسبيا للرياح ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية ، كما جاء في نشرة أخبار الطقس.

ولن تؤثر حركة الرياح على الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على معظم أنحاء البلاد ، حار على الوجه البحري وشمال الصعيد ، بينما تشهد السواحل الشمالية للبلاد طقسا معتدلا ، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على الوجه البحري والقاهرة ، كما يساهم ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو في تكوّن الشبورة المائية على المناطق الساحلية والزراعية ، حسب ما أكده خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

ويشهد شتاء هذا العام انخفاضا في درجات الحرارة في شهري ديسمبر ويناير ، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 12 درجة مئوية ، وبحسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، فلن يشهد فصل الشتاء هذا العام برودة شديدة جدا كما حدث في العام قبل الماضي ، موضحين أنه قد يكون شبيها بسابقه من حيث ارتفاع درجات الحرارة دون انخفاضها إلى درجة الصقيع ، وقد تصل درجة الحرارة العظمى في ذروتها إلى 3 درجات.

وجاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال. متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن طقس اليوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، يكون معتدل على السواحل الشمالية للبلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا ، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد ، يصاحبها فرص سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء ، كما حذر خبراء الطقس ، قائدي السيارات على الطرق من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، وطالبتهم بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور بدقة لتفادي الحوادث ، حيث تتكون الشبورة المائية على المناطق الساحلية والطرق القريبة من المياه في الساعات الأولى من الصباح ، كما تنخفض نسبة الرطوبة في الجو مع انكسار الموجة الحارة ، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، سكان الصعيد وخاصة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ، وطالبتهم بارتداء غطاء رأس لتفادي الإصابة بضربات الشمس ، أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر حتى مترين ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية ، بينما تمون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية معتدلة ، نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما أوضحه خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 22 30

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 22 29

بلطيم 23 28

مطروح 20 27

السلوم 20 27

سيوة 20 34

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

العريش 19 29

رفح 18 28

الإسماعيلية 20 30

السويس 21 30

رأس سدر 22 31

نخل 18 29

نويبع 24 31

طابا 22 28

سانت كاترين 18 29

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 31

بني سويف 22 31

المنيا 20 31

أسيوط 20 32

سوهاج 21 34

قنا 22 36

الأقصر 23 36

أسوان 25 38

أبو سمبل 25 38

الوادي الجديد 23 36

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

رأس حدربة 27 32

حلايب 27 31

كما موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 41

المدينة المنورة 25 40

الرياض 22 38

المنامة 30 36

أبو ظبي 29 39

الدوحة 30 36

الكويت 24 39

دمشق 13 30

بيروت 24 29

عمان 15 28

القدس 18 26

غزة 23 29

بغداد 20 36

مسقط 27 33

صنعاء 09 26

الخرطوم 26 41

طرابلس 21 28

تونس 17 28

الجزائر 16 24

الرباط 16 27

نواكشوط 26 37

ويقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 07 22

إسطنبول 14 22

إسلام أباد 19 32

نيودلهي 22 34

جاكرتا 24 35

بكين 09 20

كوالامبور 23 33

طوكيو 20 31

أثينا 15 24

روما 15 23

باريس 07 14

مدريد 08 23

برلين 05 18

لندن 08 14

مونتريال 03 12

موسكو 08 15

نيويورك 19 26

واشنطن 20 30