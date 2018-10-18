حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

Advertisements

تشهد البلاد طقس غير منتظم في فصل الخريف ، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بداية من غد الجمعة على الأنحاء كافة ، وتستمر الموجة الحارة حتى يوم الإثنين المقبل ، بعدها تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى ، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتنخفض الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ، وعلى سائقي السيارات توخي أقصى درجات الحذر والحيطة خلال القيادة ، لتفادي التعرض لأي حوادث في ، حيث يسود اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد ، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا في محافظات الجنوب ، وتعم البرودة ليلا على أنحاء البلاد كافة ، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ، على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد ، بداية من السلوم حتى رفح ، وذلك بحسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس.

Advertisements

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن درجات الحرارة سوف تنخفض من 3 حتى 4 درجات ، بسببرتأثر البلاد بمنخفض السودان الحار ، حيث تبدأ الموجة الحارة في الانكسار بداية من الإثنين المقبل ، وحتى هذا الوقت تنعدم فرص سقوط الأمطار على معظم الأنحاء ، بينما تستمر الشبورة المائية في التكاثر ، وعلى سائقي المركبات توخي الحذر في أثناء ساعات الصباح الباكر ، واتباع تعليمات المرور لتفادي تعرضهم لحوادث مرورية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، من الشبورة المائية التي تكون موجودة على الطرق والمحاور الزراعية والقريبة من المسطحات المائية صباحا ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبل ، حيث يكون الطقس خريفي معتدل على شمال البلاد ، مائل للحرارة على الجنوب ، وتوجد فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد ، كما توقعت الهيئة وجود نشاط خفيف للرياح على البحرين الأبيض والأحمر ، لكنه لن يعيق أعمال الملاحة البحرية ، حيث تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد ، بينما يكون اضطراب حركة الملاحة البحرية فوق البحر الأحمر ، بسبب نشاط حركة الرياح فوق خليج السويس.

وبحسب خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار على مدينة السلوم ومحافظات مطروح والإسكندرية ودمياط وبور سعيد حتى رفح ، وتستمر كذلك حالة الطقس في الاعتدال ، حيث وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس تحذيرات للسائقين على الطرق الزراعية وتلك القريبة من المسطحات المائية ، تحذيرات من تكاثر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ، بسبب قلة الرؤية في الشبورة المائية صباحا.

وعن طقس اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أنه يكون معتدل الحرارة على شمال البلاد ، مائل للحرارة نهارا على محافظات شمال وجنوب الصعيد ، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره ، وهناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد حتى نهاية الأسبوع الحالي ، لكنها لن تكون محملة بالرياح ، كما جددت هيئة الأرصاد الجوية ، نفي ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تعرض مصر لـ«تسونامي» ، موضحة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة وتهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين ، لافتة إلى أن مصر تشهد فصل الخريف في الوقت الحالي ، الذي يتميز بعدم استقرار الأحوال الجوية كسقوط أمطار شديدة لن تصل إلى تسونامي ، الذي يرتبط ظهوره بالبلدان التي تطل على محيطات ومصر لا تطل على أي محيطات ، إضافة إلى اختلاف درجات الحرارة بين المياه والأرض ونشاط الرياح الشديد ، ما يؤدي بدوره إلى زوبعة داخل المياه ورفعها لارتفاع كبير ، وخروج المياه بقوة بسبب نشاط الرياح.

كما نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، المواطنين في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها يوميا متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، بارتداء «جاكيت خفيف» لمواجهة التقلبات الجوية ، والشبورة المائية التي تظهر خلال ساعات الصباح الباكر على معظم الطرق ، خاصة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ، كما تزيد فرص تحسن الطقس ودرجات الحرارة في البلاد ، وتستمر كذلك فرص سقوط الأمطار في أقصى الساحل الشمالي الغربي ، وتكون حركة الرياح خفيفة على البحر الأبيض المتوسط ، وتستقر كذلك حركة الرياح في البحر الأحمر ، وتعود حركة الملاحة إلى طبيعتها.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية بسبب نشاط الرياح ، وحذرت من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر.

وتشهد مصر اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، طقسا خريفيا معتدلا ودرجات حرارة معتدلة ، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة في أقصى الساحل الشمالي الغربي ، واضطرب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر ، كما طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، الصيادين ، بالحذر والحيطة خلال وجودهم في البحر ، وحذرتهم أيضا من موجات البرد في الأوقات المتأخرة من الليل ، ونصحتهم بارتداء جاكيت خفيف لتجنب آثار الطقس السيئ.

كما جددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، مناشدتها للمسافرين على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر ، القيادة بحذر حتى انتهاء الشبورة المائية ، لتفادي التعرض لأي حوادث سير ، موضحة أن نشاط الرياح يكون هادئا ويسمح بحركة الملاحة في البحر المتوسط ، بينما تنشط الرياح بشكل نسبي في البحر الأحمر وخليج السويس ، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخره ، وكذلك تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، أن ارتفاع الموج في البحر المتوسط يتراوح بين متر ونصف المتر حتى مترين ، وتكون حالة الرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية معتدلة ، تنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 21 28

وسط الدلتا 20 27

الإسكندرية 20 28

بلطيم 21 29

مطروح 17 28

السلوم 19 30

سيوة 21 34

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 16 28

رفح 16 28

الإسماعيلية 18 28

السويس 19 29

رأس سدر 20 28

نخل 13 26

نويبع 22 28

طابا 20 26

سانت كاترين 11 24

الطور 23 28

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 23 31

مرسى علم 23 30

الفيوم 20 29

بني سويف 20 29

المنيا 18 29

أسيوط 18 30

سوهاج 19 31

قنا 20 32

الأقصر 20 33

أسوان 21 33

أبو سمبل 22 34

الوادي الجديد 21 33

شلاتين 23 32

أبو رماد 24 31

رأس حدربة 24 30

حلايب 24 30

كما يقدم موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، بحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 38

المدينة المنورة 25 37

الرياض 19 34

المنامة 28 34

أبو ظبي 28 34

الدوحة 28 34

الكويت 23 28

دمشق 11 28

بيروت 22 27

عمان 14 26

القدس 15 23

غزة 20 28

بغداد 24 36

مسقط 26 31

صنعاء 12 21

الخرطوم 25 39

طرابلس 22 31

تونس 19 25

الجزائر 17 19

الرباط 15 22

نواكشوط 26 34

وفي تقريره التالي ، يقدم موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ، الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال.

الصغرى العظمى

أنقرة 11 25

إسطنبول 16 20

إسلام أباد 16 28

نيودلهي 21 34

جاكرتا 24 34

بكين 05 17

كوالامبور 23 31

طوكيو 14 20

أثينا 14 24

روما 15 24

باريس 12 23

مدريد 10 17

برلين 08 21

لندن 11 17

مونتريال -03 08

موسكو 05 16

نيويورك 05 12

واشنطن 05 19