تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 20 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية اليوم ، أنها تتواصل بشكل مستمر مع الحكومة ومع الجهات المعنية كافة في محافظات الجمهورية ، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي سيول متوقع هطولها على محافظات الجمهورية كافة في الفترة المقبلة.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية ، خطة مرورية لتطبيقها طوال فصل الشتاء ، سواء في حال ظهور شبورة على الطرق السريعة أو هطول أمطار ، لمنع وقوع الحوادث المرورية ، فضلا عن تدعيم المحاور بالخدمات المرورية على مدار اليوم بالكامل لملاحظة حركة السيارات ، تنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

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الخطة التي وضعتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تضمنت إغلاق الطرق السريعة التي تظهر عليها شبورة كثيفة ، بناء على وضوح الرؤية أو انعدامها في المحاور ، على أن يتم فتحها بعد تلاشي الشبورة بالكامل ، وحال هطول الأمطار يتم وضع خطة لنشر الأوناش المرورية والشفاطات ، وذلك بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي ، لسحب المياه المتراكمة على المحاور ، منعا للزحام المروري خلال أوقات الذروة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن إدارة المرور سوف تتابع حركة السيارات على المحاور كافة ، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق على مدار الـ 24 ساعة ، فضلا عن تكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة ، لمتابعة حركة المركبات ، كما ناشدت إدارة المرور قائدي السيارات ، بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق السريعة والداخلية منعًا لحوادث الطرق ، وذلك بسبب ظهور الشبورة على المحاور كافة.

وأوصت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، السائقين بفحص سياراتهم قبل التحرك ، لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة ، وضبط مرايا السيارة واختبار كشافات المركبة وأنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ الفلاشر مع ارتداء حزام الأمان ، وإضاءة الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة حتى تجاوز منطقة الشبورة مع تخفيض السرعة بما يتناسب مع مستوى الرؤية ، وعدم غلق نوافذ السيارة لعدم تكون شبورة مائية على السطح الداخلي للزجاج الأمامي ، وتشغيل المساحات الأمامية بصورة متقطعة ، واستخدام أنوار الانتظار أثناء السير في الشبورة حتى تكون المركبة مرئية للغير ، وعدم تخطي السيارات الأخرى والالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية ، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود المركبة.

وتستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وتستمر فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء ، وقد تسقط الأمطار في الجنوب على مدينتي حلايب وشلاتين.

وتبلغ موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ذروتها ، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 23 و 24 أكتوبر ، حيث تكون الأمطار غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على هذه المناطق ، وقد تصل إلى حد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد ، وتنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة ، يوم الإثنين المقبل على سيناء ، وتنشط يوم الأربعاء المقبل على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الرؤيه الأفقية على الطرق هناك ، وإلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وعلى البحر الأحمر.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ، خاصة في المحافظات المتوقع تعرضها لسيول ، كما تشهد البلاد اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، طقسا معتدلا على شمال البلاد ، مائل للحرارة جنوبا خلال ساعات النهار ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ، وتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى بداية من الإثنين المقبل ، بحسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وحسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تنخفض الرؤية في الشبورة المائية باكرا، حيث طالبت الهيئة سائقي السيارات بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة خلال القيادة ، لتفادي التعرض لأي حوادث ، كما يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد ، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا في محافظات الجنوب ، وتعم البرودة ليلا على أنحاء البلاد كافة ، كما تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد بداية من السلوم حتى رفح ، بينما تنخفض درجات الحرارة من 3 حتى 4 درجات لتأثر البلاد بمنخفض السودان الحار ، وتستمر الشبورة المائية في التكاثر ، كما طالبت الأرصاد الجوية سائقي المركبات بتوخي الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر ، واتباع تعليمات المرور لتفادي تعرضهم لأي حوادث ، وحذرت من الشبورة المائية على الطرق والمحاور الزراعية والقريبة من المسطحات المائية صباحا ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت الأرصاد الجوية نشاط خفيف للرياح على البحرين الأبيض والأحمر لن يعيق أعمال الملاحة البحرية ، كما تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد وتضطرب حركة الملاحة البحرية فوق البحر الأحمر بسبب نشاط حركة الرياح فوق خليج السويس ، وتشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار على مدينة السلوم ومحافظات مطروح والإسكندرية ودمياط وبور سعيد حتى رفح.

ويشهد طقس اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 20187 ، اعتدالا في درجات الحرارة على شمال البلاد ، حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على محافظات شمال وجنوب الصعيد ، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره ، وتكون حركة الرياح خفيفة على البحر الأبيض المتوسط ، وتستقر في البحر الأحمر حيث تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها.

وحذرت الهيئة من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية بسبب نشاط الرياح ، ومن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية صباحا ، وطالبت الصيادين بالحذر والحيطة خلال وجودهم في البحر من موجات البرد في الأوقات المتأخرة من الليل ، ونصحتهم بارتداء جاكيت خفيف لتجنب آثار الطقس السيئ ، وناشدت المسافرين في الصباح الباكر القيادة بحذر حتى انتهاء الشبورة المائية لتفادي التعرض لحوادث السير ، حيث يكون نشاط الرياح هادئا ويسمح بحركة الملاحة في البحر المتوسط ، وتنشط الرياح بشكل نسبي في البحر الأحمر وخليج السويس ، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين متر ونصف المتر حتى مترين ، وتكون حالة الرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية معتدلة ، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 21 32

وسط الدلتا 20 27

الإسكندرية 19 30

بلطيم 21 29

مطروح 19 29

السلوم 19 30

سيوة 21 34

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 16 28

رفح 16 28

الإسماعيلية 18 28

السويس 19 29

رأس سدر 20 28

نخل 13 26

نويبع 22 28

طابا 20 26

سانت كاترين 11 24

الطور 23 28

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 23 31

مرسى علم 23 30

الفيوم 20 29

بني سويف 20 29

المنيا 18 29

أسيوط 18 30

سوهاج 19 33

قنا 20 34

الأقصر 19 33

أسوان 22 35

أبو سمبل 22 34

الوادي الجديد 21 33

شلاتين 23 32

أبو رماد 24 31

رأس حدربة 24 30

حلايب 24 30

كما يقدم موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، بحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 38

المدينة المنورة 27 36

الرياض 21 33

المنامة 28 34

أبو ظبي 27 34

الدوحة 28 34

الكويت 23 34

دمشق 14 28

بيروت 22 27

عمان 14 26

القدس 16 23

غزة 20 28

بغداد 24 35

مسقط 25 31

صنعاء 10 20

الخرطوم 26 40

طرابلس 20 27

تونس 18 26

الجزائر 15 22

الرباط 12 19

نواكشوط 24 33

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، الموافق 20 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

الصغرى العظمى

أنقرة 11 25

إسطنبول 14 21

إسلام أباد 15 29

نيودلهي 20 33

جاكرتا 24 32

بكين 07 18

كوالامبور 23 31

طوكيو 13 18

أثينا 15 24

روما 13 26

باريس 09 20

مدريد 11 20

برلين 05 15

لندن 08 16

مونتريال 02 12

موسكو 03 14

نيويورك 11 14

واشنطن 12 18