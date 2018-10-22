حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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تنتهي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التب بدأت قبل أيام ، اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ، وتقل فرص تكون ظاهرة السيول على سلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد ، وذلك بسبب التغيرات السريعة التي حدثت في توزيعات الخرائط ، على إثر تأخر المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا غربا ، فضلا عن انتقال الرطوبة الموجودة على سطح الأرض شرقا ، ما يؤدي بدوره إلى سقوط أمطار غزيرة هناك ، وذلك حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، مصحوبا بسقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار غزيرة أحيانا على بعض مناطق مدينتي حلايب وشلاتين ، يومي الخميس والجمعة ، بينما أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، أنها تتابع الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع ، وأنها مستمرة في إصدار النشرات والتنبؤات اليومية ، لتوضيح مستجدات تنبؤات الطقس ، بحسب ما يطرأ من متغيرات سريعة من تلك التي يتسم بها فصل الخريف.

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وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيا بمعدل درجة مئوية ، اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 وحتى نهاية الأسبوع الحالي ، كي تصل إلى المعدلات الطبيعية المتزامنة مع هذه الفترة من العام ، كما تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة غدا وبعد غد ، في المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية ، فضلا عن ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس ، أن هناك بعض التوزيعات الضغطية في طبقات الجو العليا تتجه في الوقت الحالي ناحية السعودية ، لكن الهيئة تنتظر لحين التأكد هل ستتحول إلى سيول أم لا ، موضحة في الوقت ذاته. أن درجات الحرارة لن تنخفض هذه الفترة بشكل يوحي بقدوم فصل الشتاء ، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الصيفية صباحا ، واصطحاب بعض الملابس الشتوية حال الخروج في ساعات متأخرة من الليل ، موضحة أن الهيئة تنسق مع المحافظات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، حيث وجهت المحافظات المحاطة بالجبال ، بتجهيز المخرات والاستفادة من مياه السيول المحتمل سقوطها.

وشهدت مصر موجة حارة لمدة 72 ساعة ، بدأت من الجمعة الماضي وانتهت اليوم الإثنين ، حيث بلغت الموجة الحارة ذروتها أمس الأحد ، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، سقوط أمطار على معظم أحاء الجمهورية غدا وبعد غد ، فضلا عن احتمالية وجود نشاط للرياح غرب وجنوب البلاد ، مع وجود شبورة مائية على الطرق ، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية والقريبة من الزراعات.

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، عدة نصائح للمواطنين لوقايتهم من الإصابة بالأمراض في فصل الخريف ، وبينها «ارتداء ملابس منتصف الموسم مثل السويت شيرت متوسطة الثقل ، وارتداء الملابس القطنية غير الثقيلة ذات الكم الطويل وفتحة صدر ضيقة ، وارتداء جاكيت خفيف أو شال عند الخروج ليلا ، وتناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على فيتامين c ، وتناول وجبة الإفطار وكوب من اللبن بالعسل أو كوب عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي ، والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على كافيين ، مثل القهوة والنسكافيه والشاي ، واستبدالها بالمشروبات العشبية ، مثل الزنجبيل، القرفة، النعناع، الليمون الساخن، السحلب، وتناول شوربة الدجاج، وتناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل».

وساهمت التغيرات المناخية في أن يصبح المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، 29 و30 درجة مئوية ، ونفت «الأرصاد الجوية» ما تردد من شائعات بشأن تعرض مصر لـ تسونامي ، موضحة أنها مجرد شائعة انتشرت بسبب التخوف من التغيرات المناخية وأثرها على البلاد ، وما حدث للبلاد المطلة على المحيطات من تقلبات في الطقس والمناخ ، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أنها تعاونت مع إدارة المرور لوضع خطة لفصل الشتاء ، حال ظهور شبورة على الطرق السريعة أو هطول أمطار ، بهدف منع وتقليل وقوع الحوادث المرورية على الطرق ، وتدعيم المحاور بالخدمات المرورية على مدار اليوم بالكامل لملاحظة حركة السيارات ، حيث تضمنت الخطة إغلاق الطرق السريعة التي تظهر عليها شبورة كثيفة بناء على وضوح الرؤية أو انعدامها في المحاور ، ويفتح الطريق بعد انتهاء الشبورة بالكامل ، وحال هطول الأمطار تقرر وضع خطة لنشر الأوناش المرورية والشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي ، لسحب المياه المتراكمة على المحاور منعا للزحام المروري ، وتتابع إدارة المرور حركة السيارات على المحاور بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق ، وتكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم الإثنين ، وكذلك تستمر فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية ، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء ، وقد تسقط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ، وقد تصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وقد تمتد كذلك إلى مناطق من جنوب البلاد ، كما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن حركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة اليوم الإثنين على سيناء ، وتنشط يوم الأربعاء المقبل على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ، واضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المسؤولين في المحافظات ، باتخاذ كل ما يلزم للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ، خاصة في المحافظات المتوقع تعرضها لسيول ، حيث تشهد البلاد اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، طقس معتدل الحرارة على السواحل الغربية للبلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، معتدل في بداية الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

وتضمنت نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تحذيرا لسائقي السيارات بتوخي الحذر والحيطة خلال القيادة لتفادي التعرض لأي حوادث ، كما تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد بداية من السلوم حتى رفح ، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، سائقي السيارات من تكاثر الشبورة المائية على الطرق والمحاور الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ، كما توقعت أن تنشط الرياح على البحرين الأبيض والأحمر بشكل طفيف بشكل لن يعيق حركة الملاحة البحرية ، وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية للبلاد وتضطرب حركة الملاحة البحرية فوق البحر الأحمر ، بسبب نشاط حركة الرياح فوق خليج السويس ، وقد تشهد السواحل الشمالية للبلاد سقوط أمطار على مدينة السلوم ومحافظات مطروح والإسكندرية ودمياط وبور سعيد ، كما حذرت الهيئة الصيادين ، من موجات البرد في الأوقات المتأخرة من الليل ، ونصحتهم بارتداء جاكيت خفيف لتجنب آثار الطقس السيئ ، وناشدت المسافرين صباحا القيادة بحذر حتى انتهاء الشبورة المائية لتفادي التعرض لحوادث السير ، بينما تنشط الرياح بشكل نسبي في البحر الأحمر وخليج السويس ، ما يساهم في اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين متر ونصف المتر حتى مترين ، وتكون حالة الرياح السطحية شمالية غربية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية معتدلة ، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي يساهم في اضطراب حركة الملاحة البحرية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 22 32

الإسكندرية 19 30

بلطيم 21 32

مطروح 22 26

السلوم 22 29

سيوة 19 31

بورسعيد 23 31

دمياط 22 27

العريش 18 33

رفح 17 32

الإسماعيلية 21 34

السويس 21 32

رأس سدر 23 33

نخل 15 34

نويبع 25 32

طابا 22 32

سانت كاترين 13 29

الطور 22 33

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 32

بني سويف 20 32

المنيا 20 33

أسيوط 21 35

سوهاج 21 36

قنا 22 37

الأقصر 22 38

أسوان 23 39

أبو سمبل 22 38

الوادي الجديد 20 38

شلاتين 25 32

أبو رماد 24 31

رأس حدربة 24 30

حلايب 26 29

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 38

المدينة المنورة 22 35

الرياض 20 33

المنامة 26 33

أبو ظبي 26 32

الدوحة 27 33

الكويت 22 36

دمشق 12 27

بيروت 22 27

عمان 14 26

القدس 15 23

غزة 20 26

بغداد 22 33

مسقط 25 31

صنعاء 10 22

الخرطوم 26 40

طرابلس 20 27

تونس 15 24

الجزائر 15 25

الرباط 14 22

نواكشوط 24 33

كما يقدم موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين ، الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 10 20

إسطنبول 11 21

إسلام أباد 14 31

نيودلهي 20 33

جاكرتا 24 34

بكين 07 17

كوالامبور 24 33

طوكيو 12 21

أثينا 14 22

روما 12 23

باريس 07 18

مدريد 13 21

برلين 07 13

لندن 08 16

مونتريال 02 11

موسكو 02 11

نيويورك 10 17

واشنطن 10 18