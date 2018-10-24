حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث تظهر بعض الشوائب العالقة والسحب الكثيفة على معظم مناطق الجمهورية ، فضلا عن وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية وتلك القريبة من المسطحات المائية ، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد ، تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري ، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية كذلك ، سقوط أمطار خفيفة على القاهرة اليوم ، وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد ، وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وبحسب ما ذكرت إدارة التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية ، فإن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم أنحاء الجمهورية منذ أيام ، والتي تتمثل في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، والشوائب العالقة خلال ساعات النهار ، مستمرة حتى اليوم الأربعاء ، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الوقت ذاته ، أن الشبورة المائية لن تصل إلى حد إغلاق الطرق ، فضلا عن توافز إمكانية السماح بجميع الأنشطة على مدار اليوم.

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وعن فرص سقوط الأمطار ، توقعت إدارة التحاليل والتنبؤات ، سقوط أمطار غزيرة غدا الخميس ، على السواحل الشمالية والوجه البحري ، وقد تمتد هذه الأمطار الغزيرة حتى مناطق وسط وجنوب سيناء ، وتشهد البلاد يومي الخميس والجمعة ، نشاطا قويا لحركة الرياح ، لكنه لن يرقى إلى درجة العاصفة ، حيث تكون الرياح مصحوبة بالكثير من الرمال والأتربة ، ما يساهم بدوره في اضطراب في حركة الملاحة.

وكانت درجات الحرارة بدأت في الانخفاض أمس الثلاثاء ، بعد انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد مؤخرا ، كما تشهد الفترة المقبلة أمطار خفيفة على محافظات الجمهورية كافة ، وذلك حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على القاهرة والسواحل الشمالية ، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع ، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على الصعيد اليوم ، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من الخميس المقبل.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، نصحت المواطنين في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، المواطنين ، بارتداء الملابس الصيفية صباحا ، واصطحاب بعض الملابس الشتوية حال الخروج في الساعات المتأخرة من الليل ، لافتة في الوقت ذاته ، إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل معها ، بشأن ما تردد موخرا من شائعات على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، عن تعرض مصر لموجة تسونامي ، موضحة أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، ونفت بدورها تعرض البلاد لأي موجات من التسونامي ، أو أي سيول أو أمطار شديدة على مناطق القاهرة الكبرى.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على مختلف المحافظات لن تصل إلى حد السيول على محافظات القاهرة الكبرى ، ونفت الهيئة أيضا ما تردد بشأن تعرض محافظات القاهرة الكبرى لسيول وأعاصير وأمطار شديدة خلال الأيام المقبلة.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ، مصحوبا بأمطار متوسطة الشدة ، وقد تسقط كذلك على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء ، وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين ، وقد تصل هذه الأمطار إلى حد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد ، حيث يبدأ سقوط الأمطار الغزيرة بداية من غد الخميس حتى بعد غد الجمعة ، وتشهد البلاد يومي الخميس والجمعة نشاطًا قويًا لحركة الرياح لا يرقى إلى درجة العاصفة ، وتكون الرياح مصحوبة بالرمال والأتربة ، ما يساهم في اضطراب حركة الملاحة ونشاط الرياح على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء.

لفتت هيئة الأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن ما تتعرض له البلاد من تغيرات جوية حاليا ، ناتج عن التغيرات التي حدثت في توزيعات الخرائط بعد تأخر المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا غربا ، وانتقال الرطوبة الموجودة على سطح الأرض شرقا ، ما يساهم في سقوط أمطار غزيرة هناك ، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبا بسقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنها تتابع الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع ، كما أنها مستمرة في إصدار النشرات والتنبؤات لتوضيح مستجدات الطقس ، بحسب ما يطرأ من متغيرات سريعة ، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي ، وتصل إلى معدلاتها الطبيعية المتزامنة مع هذه الفترة من العام ، كما تظهر الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر ، وتتجه بعض التوزيعات الضغطية في طبقات الجو العليا في الوقت الحالي نحو المملكة العربية السعودية ، بينما تنتظر الهيئة التأكد من إمكانية تحول هذه التوزيعات إلى سيول أم لا ، موضحة أن درجات الحرارة لن تنخفض هذه الفترة بشكل يوحي بقدوم فصل الشتاء ، كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، مسؤولي المحافظات المحاطة بالجبال ، بتجهيز مخرات المطر والاستفادة من مياه السيول المحتمل سقوطها.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ببعض النصائح المهمة ، بهدف ووقايتهم من الإصابة بأمراض الخريف ، ومن بين هذه النصائح ، «ارتداء ملابس منتصف الموسم مثل السويت شيرت متوسطة الثقل ، وكذلك ارتداء الملابس قطنية خفيفة بكم طويل وفتحة صدر ضيقة ، وارتداء جاكيت خفيف أو شال عند الخروج ليلا ، إضافة إلى تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على فيتامين c ، وتناول وجبة الإفطار وكوب من اللبن بالعسل أو كوب من عصير البرتقال أو الليمون ، أو تناول أي فاكهة تحتوي على فيتامين سي».

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين ، بالابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على كافيين ، مثل القهوة والنسكافيه والشاي ،واستبدالها بالمشروبات العشبية مثل الزنجبيل والقرفة والنعناع والليمون الساخن والسحلب ، ويمكن كذلك تناول شوربة الدجاج ، وكوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل» ، كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أنها تعاونت مع إدارة المرور لوضع خطة لفصل الشتاء ، لمنع وتقليل الحوادث المرورية على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تظهر صباحا ، وتضمنت الخطة إغلاق الطرق السريعة التي تظهر عليها شبورة كثيفة تمنع الرؤية ، وتُفتح الطريق بعد انتهاء الشبورة بالكامل ، وحال هطول الأمطار يتم نشر الأوناش المرورية والشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي ، لسحب المياه المتراكمة على المحاور منعا للزحام المروري على الطرق.

وبحسب نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تكون حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ، وتنشط على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ، واضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ، حيث ناشدت الهيئة مسؤولي المحافظات باتخاذ اللازم للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية ، سائقي السيارات بتوخي الحذر والحيطة في أثناء القيادة لتفادي التعرض لحوادث ، وحذرتهم من الشبورة المائية على الطرق والمحاور الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ، حيث توقعت نشاط حركة الرياح على البحرين الأبيض والأحمر بشكل لن يعيق حركة الملاحة البحرية ، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية فوق البحر الأحمر بسبب نشاط حركة الرياح فوق خليج السويس ، وقد تشهد السواحل الشمالية للبلاد سقوط أمطار على مدينة السلوم ومحافظات مطروح والإسكندرية ودمياط وبور سعيد ، كما حذرت الهيئة الصيادين من موجات البرد ليلا ، ونصحتهم بارتداء جاكيت خفيف لتجنب آثار الطقس السيئ ، وناشدت المسافرين صباحا القيادة بحذر حتى انتهاء الشبورة المائية لتفادي التعرض لحوادث السير ، بينما تنشط الرياح بشكل نسبي في البحر الأحمر وخليج السويس ، ما يساهم في اضطراب حركة الملاحة البحرية ، حيث يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين متر ونصف المتر حتى مترين ، وتكون حالة الرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين حتى مترين ونصف المتر ، والرياح السطحية شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ، الموافق 24 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 20 31

بلطيم 21 30

مطروح 21 28

السلوم 20 27

سيوة 20 31

بورسعيد 24 31

دمياط 23 30

العريش 22 33

رفح 21 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 21 33

رأس سدر 21 31

نخل 16 34

نويبع 24 27

طابا 23 28

سانت كاترين 13 28

الطور 24 33

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 34

بني سويف 20 34

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 22 38

الأقصر 23 39

أسوان 23 40

أبو سمبل 22 39

الواد الجديد 20 40

شلاتين 25 33

أبو رماد 24 32

رأس حدربة 24 31

حلايب 26 31

ويرصد موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 37

المدينة المنورة 24 36

الرياض 21 34

المنامة 28 33

أبو ظبي 28 35

الدوحة 28 35

الكويت 21 33

دمشق 13 28

بيروت 24 31

عمان 17 29

القدس 19 27

غزة 23 30

بغداد 19 31

مسقط 28 33

صنعاء 09 22

الخرطوم 28 38

طرابلس 19 22

تونس 15 20

الجزائر 14 20

الرباط 15 24

نواكشوط 25 37

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ، الموافق 24 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 07 20

إسطنبول 13 19

إسلام أباد 14 29

نيودلهي 18 33

جاكرتا 24 33

بكين 04 19

كوالامبور 24 30

طوكيو 15 22

أثينا 16 19

روما 08 23

باريس 09 16

مدريد 09 21

برلين 07 12

لندن 10 16

مونتريال 01 08

موسكو 02 08

نيويورك 07 15

واشنطن 07 20