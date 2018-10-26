حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، حيث تزيد فرص سقوط الأمطار لتشمل محافظات الجمهورية ، وتختلف شدتها من مكان لآخر ، حيث تكون الأمطار شديدة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين ، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة ، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبداية من السبت ، تنتهي فرص سقوط الأمطار وتتحسن حالة الجو نسبيا ، كما تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ، بعد حالة الارتفاع التي شهدتها مؤخرًا ، بينما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار ، تتمثل في نشاط للرياح وفرص سقوط الأمطار ، تبدأ من اليوم الجمعة على معظم محافظات الجمهورية ، وعلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين ، ويكون هناك نشاط مثير للرمال والأتربة قبل الأمطار ، ومن المتوقع سقوطها اليوم وغدا ، حيث يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

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ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، سائقي السيارات بتوخي الحذر في أثناء القيادة على الطرق ، في ظل انخفاض مستوى الرؤيك خلال الشبورة المائية ، كما توقعت استقرار حالة الطقس واعتدال درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، أنه يجب على المواطنين البدء في

وفيما يخص ارتداء الملابس الشتوية ، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، أن 21 ديسمبر المقبل هو بداية فصل الشتاء جغرافيا ، وهو الموعد المناسب لارتداء الملابس الشتوية ، لافتة إلى أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا ، وما يتبعها من ظهور الشبورة المائية ، تأتي نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي بشرق ليبيا يصاحبه رياح جنوبية غربية ، ما يؤدي بدوره إلى إثارة الأتربة على بعض الطرق وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية والشوائب العالقة على طرق أخرى ، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي المقدر بـ 30 درجة مئوية حاليا ، ومن المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والشبورة المائية حتى بعد غد الجمعة ، على أن تستقر الأحوال الجوية عقب ذلك.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي ، خطتها لمواجهة سيول أمطار فصل الشتاء الحالي ، حيث شكلت غرف عمليات في المحافظات ، وربطها مع غرفة عمليات مركزية في وزارة الموارد المائية والري ، فضلا عن تجهيز محطات رفع المياه لتوفير المياه للمزراعين ، وإجراء الصيانة فى المواعيد المحددة لها لضمان عدم حدوث أي أزمات مفاجئة ، والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمحطات ووحدات الطوارئ ، وإجراء العمرات لها ، إضافة إلى تركيب أكثر من 25 وحدة طوارئ في منطقة غرب الدلتا قرب المحطة الحرجة ، واستكمال تنفيذ مشروعات الحماية من السيول ، والانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع لمواجهة السيول المتوقع هطولها خلال فصل الشتاء ، إضافة إلى تحديث التنبؤات بالأمطار كل 3 أيام ، بهدف حسن إدارة توزيع المياه المنصرفة من بحيرة ناصر لمختلف الأغراض التنموية.

وتوقعت إدارة التحاليل والتنبؤات ، سقوط أمطار اليوم الجمعة، على السواحل الشمالية والوجه البحري ، وقد تمتد حتى مناطق وسط وجنوب سيناء ، وتشهد البلاد يومي الخميس والجمعة نشاطا قويا لحركة الرياح لن يرقى إلى درجة العاصفة ، وتكون الرياح مصحوبة بالكثير من الرمال والأتربة ، ما يساهم بدوره في اضطراب في حركة الملاحة ، كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، سائقي السيارات بتوخي الحذر على الطرق وتقليل السرعة في أثناء الساعات التي تشهد انخفاضا في الرؤية أو سقوط أمطار.

ويسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 ، على القاهرة والسواحل الشمالية ، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع ، كما يستمر كذلكجارتفاع درجات الحرارة على الصعيد ، وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، نصحت المواطنين في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، المواطنين ، بارتداء الملابس الصيفية صباحا واصطحاب بعض الملابس الشتوية حال الخروج ليلا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بشأن ما تردد موخرا من شائعات عن تعرض مصر لموجة تسونامي ، موضحة أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، ونفت تعرض البلاد لأي موجات من تسونامي ، أو أي سيول أو أمطار شديدة على مناطق القاهرة الكبرى، كما لفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على مختلف المحافظات لن تصل إلى حد السيول على محافظات القاهرة الكبرى ، ونفت الهيئة أيضا ما تردد بشأن تعرض محافظات القاهرة الكبرى لسيول وأعاصير وأمطار شديدة خلال الأيام المقبلة ، بينما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ، مصحوبا بأمطار متوسطة الشدة ، وقد تسقط على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء ، وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين ، وقد تصل هذه الأمطار إلى حد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد.

وبحسب نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدر متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن سقوط الأمطار الغزيرة بدأ يوم الخميس ، فضلا عن حركة قوية للرياح لن ترقى إلى درجة العاصفة ، وتكون الرياح مصحوبة بالرمال والأتربة ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة ونشاط الرياح على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء ، كما أن ما تتعرض له البلاد من تغيرات جوية حاليا ، ناتج عن التغيرات التي حدثت في توزيعات الخرائط بعد تأخر المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا غربا ، وانتقال الرطوبة الموجودة على سطح الأرض شرقا ، ما ساهم في سقوط أمطار غزيرة هناك ، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبا بسقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنها مستمرة في إصدار النشرات والتنبؤات لتوضيح مستجدات الطقس بحسب ما يطرأ من متغيرات سريعة ، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي وتصل لمعدلاتها الطبيعية المتزامنة مع هذه الفترة من العام ، وتظهر الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر ، وتتجه بعض التوزيعات الضغطية في طبقات الجو العليا في الوقت الحالي نحو المملكة العربية السعودية ، بينما تنتظر الهيئة التأكد من إمكانية تحول هذه التوزيعات إلى سيول أم لا ، مؤكدة أن درجات الحرارة لن تنخفض بشكل يوحي بقدوم فصل الشتاء ، كما وجهت هيئة الأرصاد الجوية ، مسؤولي المحافظات المحاطة بالجبال بتجهيز مخرات المطر والاستفادة من مياه السيول المحتمل سقوطها ، ونصحت المواطنين ببعض النصائح المهمة لوقايتهم من الإصابة بأمراض الخريف ، ومن بينها «ارتداء ملابس منتصف الموسم مثل السويت شيرت متوسطة الثقل ، وكذلك ارتداء الملابس قطنية خفيفة بكم طويل وفتحة صدر ضيقة ، وارتداء جاكيت خفيف أو شال عند الخروج ليلا ، إضافة إلى تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على فيتامين c ، وتناول وجبة الإفطار وكوب من اللبن بالعسل أو كوب من عصير البرتقال أو الليمون ، أو تناول أي فاكهة تحتوي على فيتامين سي».

كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية ، المواطنين بالابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على كافيين ، مثل القهوة والنسكافيه والشاي واستبدالها بالمشروبات العشبية مثل الزنجبيل والقرفة والنعناع والليمون الساخن والسحلب ، وتناول شوربة الدجاج ، وكوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل» ، لافتة إلى تعاونها مع إدارة المرور لوضع خطة لفصل الشتاء ، لمنع وتقليل الحوادث المرورية على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تظهر صباحا ، حيث تضمنت الخطة إغلاق الطرق السريعة التي تظهر عليها شبورة كثيفة تمنع الرؤية ، على أن تُفتح الطرق بعد انتهاء الشبورة بالكامل ، وحال هطول الأمطار يتم نشر الأوناش المرورية والشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي ، لسحب المياه المتراكمة على المحاور منعا للزحام المروري على الطرق.

وتكون حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ، تنشط على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ، ما يساهم في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ، واضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ، وناشدت هيئة الأرصاد الجوية مسؤولي المحافظات ، باتخاذ اللازم للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ، حيث تشهد مصر طقس معتدل الحرارة الجمعة 26 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الغربية للبلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار معتدل في اول الليل ومائل للبرودة في آخره ، فضلا عن استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 23 29

وسط الدلتا 23 30

الإسكندرية 20 27

بلطيم 21 29

مطروح 19 26

السلوم 20 27

سيوة 20 31

بورسعيد 22 29

دمياط 23 29

العريش 20 31

رفح 19 27

الإسماعيلية 21 30

السويس 21 31

رأس سدر 21 30

نخل 16 32

نويبع 24 27

طابا 23 28

سانت كاترين 13 28

الطور 24 33

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 34

بني سويف 20 34

المنيا 20 35

أسيوط 20 35

سوهاج 21 37

قنا 22 36

الأقصر 23 37

أسوان 23 39

أبو سمبل 22 39

الواد الجديد 20 39

شلاتين 25 33

أبو رماد 24 32

رأس حدربة 24 31

حلايب 26 31

ويرصد موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ، الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 07 20

إسطنبول 13 19

إسلام أباد 14 29

نيودلهي 18 33

جاكرتا 24 33

بكين 04 19

كوالامبور 24 30

طوكيو 15 22

أثينا 16 19

روما 08 23

باريس 09 16

مدريد 09 21

برلين 07 12

لندن 10 16

مونتريال 01 08

موسكو 02 08

نيويورك 07 15

واشنطن 07 20

كما يقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، بحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 37

المدينة المنورة 24 36

الرياض 21 34

المنامة 28 33

أبو ظبي 28 35

الدوحة 28 35

الكويت 21 33

دمشق 13 28

بيروت 24 31

عمان 17 29

القدس 19 27

غزة 23 30

بغداد 19 31

مسقط 28 33

صنعاء 09 22

الخرطوم 28 38

طرابلس 19 22

تونس 15 20

الجزائر 14 20

الرباط 15 24

نواكشوط 25 37