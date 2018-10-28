أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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تبدأ الأحوال الجوية في التحسن ، على معظم أنحاء الجمهورية ، بداية من اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، ويكون مائل للحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار ، حيث أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن محافظات الجمهورية كافة ، مستعدة لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة ، حيث تمتلئ الشوارع بسيارات شفط المياه.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن مصر سوف تشهد طقسًا خريفيًّا معتدلًا على معظم أنحاء الجمهورية كافة ، خلال ساعات الليل ، بينما تكون درجات الحرارة منخفضة والجو مائل للبرودة ، خلال ساعات الصباح الباكر ، كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه لا توجد ظواهر جوية جديدة تشهدها البلاد ، بخلاف الشبورة المائية التي تظهر خلال ساعات الصباح الباكر ، على معظم الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية ، كما تنعدم كذلك فرص سقوط الأمطار ، حيث تشهد مصر استقرارا في الأحوال الجوية وتختفي التقلبات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، التي شهدتها معظم محافظات الجمهورية الأسبوع الماضي ، كما نصح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، بارتداء جاكيت خفيف في الساعات الأولى من الصباح الباكر ، وفي بداية الليل بسبب برودة الأجواء.

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وكانت محافظ دمياط برئاسة الدكتورة منال عوض ، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الأحوال الجوية في محافظة دمياط ، حيث وجهت الدكتورة منال عوض ، إن رؤساء المراكز والمدن والقرى ، موجودون دائما وبشكل مستمر على مدار اليوم ، بهدف متابعة عمليات كسح مياه الأمطار ، إضافة إلى التأكد من جاهزية جميع المعدات ، ووجهت كذلك ياتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأزمات ، كما أكدت محافظة دمياط ، أنها مستعدة بكامل طاقتها ، لمواجهة التقلبات الجوية والتي قد تحدث خلال الفترة المقبلة ، حيث يتم التعامل وبشكل عاجل ، مع جميع التحذيرات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

كما تستمر الشبورة المائية في الظهور بكثافة ، على الطرق الزراعية وتلك المناطق القريبة من المياه والسواحل الشمالية ، حيث طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، سائقي المركبات ، بالقيادة بحذر على الطرق ، بينما تشهد سرعات الرياح هدوءا ، وتستقر حالة الجو ، بعد تخطي مصر المنخفض الجوي الذي أثر على ليبيا والأردن.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، سائقي السيارات في الشوارع من الشبورة المائية الكثيفة التي تظهر خلال ساعات الصباح الباكر ، وعلى الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية ، من القيادة بسرعة ، كما طالبتهم بتوخي الحذر في أثناء القيادة ، وذلك حرصا على سلامتهم وعدم تعرضهم لأي حوادث مرورية قد تودي بحياتهم ، كما طالبت كذلك سائقي سيارات المدارس ، بتوخي الحذر حرصا على سلامتهم ، وعلى سلامة الطلاب الذين يستقلون الحافلة معهم ، كما طالبت أيضا الصيادين في البحر ، بتوخي الحذر من التقلبات الجوية خلال ساعات الليل ، وارتداء جاكيت خفيف حرصا على سلامتهم ، وتفاديا لتعرضهم لنوبات برد.

ويسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على شمال البلاد وعلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، كما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في الساعات الأولى من الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وأضاف خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحر المتوسط وحالة البحر الأحمر معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط ، فتكون أغلبها شمالية شرقية ، بينما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر معظمها شمالية غربية.

وتوقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية ، حيث أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، أن تشهد الأحوال الجوية استقرارا حتى نهاية الأسبوع الحالي ، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، على مدينتي حلايب وشلاتين ، وعلى جنوب سلاسل البحر الأحمر ، فضلا عن التأكيد على عدم حدوث تقلبات جوية حتى نهاية الأسبوع.

ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ، حيث تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية ، كما نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بارتداء جاكيت خفيف خلال ساعات الليل بسبب برودة الجو ، وكذلك في الساعات المبكرة من الصباح.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 17 29

وسط الدلتا 16 28

الإسكندرية 18 28

بلطيم 20 28

مطروح 16 27

السلوم 16 26

سيوة 13 27

بورسعيد 23 27

دمياط 22 26

العريش 18 28

رفح 17 27

الإسماعيلية 13 28

السويس 15 29

رأس سدر 18 32

نخل 06 26

نويبع 21 29

طابا 08 27

سانت كاترين 09 24

الطور 17 30

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 20 30

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 29

بني سويف 18 29

المنيا 14 30

أسيوط 16 31

سوهاج 17 32

قنا 16 32

الأقصر 16 33

أسوان 17 33

أبو سمبل 16 33

الوادي الجديد 14 32

شلاتين 25 32

أبو رماد 24 31

رأس حدربة 27 30

حلايب 27 30

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العربية ، بحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 36

المدينة المنورة 20 29

الرياض 18 22

المنامة 25 29

أبو ظبي 27 33

الدوحة 26 30

الكويت 14 27

دمشق 05 21

بيروت 19 25

عمان 08 21

القدس 12 22

غزة 17 29

بغداد 14 26

مسقط 26 31

صنعاء 08 14

الخرطوم 25 38

طرابلس 19 31

تونس 20 28

الجزائر 11 14

الرباط 11 16

نواكشوط 22 32

كما يقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 02 19

إسطنبول 12 22

إسلام أباد 15 30

نيودلهي 17 32

جاكرتا 25 33

بكين 03 15

كوالامبور 24 32

طوكيو 11 22

أثينا 16 23

روما 13 23

باريس 03 06

مدريد 03 11

برلين 07 08

لندن 06 09

مونتريال – 02 05

موسكو – 04 00

نيويورك 07 13

واشنطن 05 15