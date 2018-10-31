تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 في مصر والعالم

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شهدت مدينتي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر ، موجة من الأمطار الشديدة ومتوسطة الشدة ، أمس الثلاثاء ، مصحوبة بظاهرتي البرق والرعد ، فضلا عن ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة ، حيث أعلن مسؤولو المدينتين ، رفع حالة الطوارئ إلى درجة الاستعداد القصوى ، تحسبا لاستمرار هطول الأمطار ، بينما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن المنخفض الذي طال المملكة الأردنية ، هو ذاته الذي مرّ بمصر مؤخرا ، وتعرضت خلاله البلاد لأتربة وأمطار على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء ، وأمطار غزيرة في سانت كاترين وصلت إلى حد السيول ، حيث تحرك المنخفض الجوي بسرعة ، ووصل إلى المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان ، وكانت السلطات الأردنية حذَّرت من هذا السيل في وقت سابق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في كل محافظات مصر كافة ، لمواجهة موجة الأمطار والسيول ، فضلا عن الاجتماع بشكل مستمر في مركز دعم واتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء ، للتنسيق في الأمر ، ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أنها أخطرت محافظ القاهرة بأن الأمطار سوف تكون خفيفة ، حيث تم نشر عربات اشفط المياه في جميع مناطق القاهرة ، وفي محافظات الجمهورية كافة.

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وتبدأ حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ، اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في محافظات الجمهورية كافة ، كما يبدأ الاستقرار في درجات الحرارة ، التي تعود لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام ، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، استمرار فرص سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تكون رعدية ، على مدينتي حلايب وشلاتين ، وتكون كذلك متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر ، فضلا عن تكاثر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد ، يكون مائل للحرارة على باقي الأنحاء ، لطيف في الساعات الأولى من الليل ، ويكون مائل للبرودة في آخره ، وكذلك تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر أيضا السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها سقوط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، بينما تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية ، تنشط في بعض الأحيان على شمال البلاد.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى استقرار الأحوال الجوية على مدار الـ4 أيام المقبلة حتى يوم السبت المقبل ، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ، في مثل هذا الوقت من العام ، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في محافظة القاهرة ، بين 30 و 31 درجة مئوية ، وكذلك تكاثر الشبورة المائية على الطرق الزراعية ، وعلى الطرق القريبة من المسطحات المائية ، ما يحتم بدوره على السائقين ، توخي الحذر في أثناء القيادة ، وأيضا تجنب السرعات الزائدة ، كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مدينتي حلايب وشلاتين ، حتى يوم السبت المقبل ، وتكون الأمطار متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصحت إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، بارتداء الملابس الثقيلة فى الساعات المتأخرة من الليل ، وفي الساعات المبكرة من الصباح ، بسبب برودة الأجواء ، وخاصة للطلاب في المدارس والجامعات ، وذلك في ظل الفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى ودرجات الحرارة الصغرى ، وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 17 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين ، بارتداء جاكيت خفيف لتفادي تعرضهم للإصابة بنزلات البرد ، بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى ، كما جددت هيئة الأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، تحذيرها لسائقي السيارات من القيادة بسرعة خلال الشبورة المائية الكثيفة التي تظهر صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ، وطالبتهم أيضا بتوخي الحذر حرصا على سلامتهم وعدم تعرضهم لحوادث مرورية ، كما طالبت سائقي سيارات المدارس بتوخي الحذر حرصا على سلامتهم ، وسلامة الطلاب الذين يستقلون الحافلة معهم ، وطالبت الهيئة الصيادين في البحر ، بتوخي الحذر من التقلبات الجوية خلال ساعات الليل ، وبارتداء جاكيت خفيف حرصا على سلامتهم ، وتفاديا لتعرضهم لنوبات برد خلال التقلبات الخريفية.

ويسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، ويكون الطقس مائل للحرارة على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، يكون لطيف في الساعات الأولى من الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، فضلا عن ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها أيضا سقوط أمطار على مدينتي حلايب وشلاتينن وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، بينما تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تكون نشطة في بعض الأحيان على شمال البلاد ، أما حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر ، فتكون خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحر الأحمر والبحر المتوسط ، فتكون شمالية شرقية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 17 31

وسط الدلتا 16 30

الإسكندرية 20 28

بلطيم 20 29

مطروح 19 26

السلوم 18 24

سيوة 16 29

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

العريش 18 28

رفح 17 28

الإسماعيلية 14 31

السويس 15 30

رأس سدر 18 30

نخل 08 28

نويبع 24 28

طابا 20 27

سانت كاترين 11 27

الطور 16 28

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 25 30

الفيوم 17 31

بني سويف 17 31

المنيا 15 31

أسيوط 17 32

سوهاج 19 33

قنا 20 34

الأقصر 21 34

أسوان 23 35

أبو سمبل 20 34

الوادي الجديد17 33

شلاتين 21 29

أبو رماد 22 28

رأس حدربة 23 27

حلايب 23 27

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على بعض العواصم والمدن العربية ، حسب ما أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 36

المدينة المنورة 20 29

الرياض 18 22

المنامة 25 29

أبو ظبي 27 33

الدوحة 26 30

الكويت 14 27

دمشق 05 21

بيروت 19 25

عمان 08 21

القدس 12 22

غزة 17 29

بغداد 14 26

مسقط 26 31

صنعاء 08 14

الخرطوم 25 38

طرابلس 19 31

تونس 20 28

الجزائر 11 14

الرباط 11 16

نواكشوط 22 32

ويرصد موقع «مصر 365» ، أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، حسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

أنقرة 02 19

إسطنبول 12 22

إسلام آباد 15 30

نيودلهى 17 32

جاكرتا 25 33

بكين 03 15

كوالامبور 24 32

طوكيو 11 22

أثينا 16 23

روما 13 23

باريس 03 06

مدريد 03 11

برلين 07 08

لندن 06 09

مونتريال – 02 05

موسكو – 04 00

نيويورك 07 13

واشنطن 05 15