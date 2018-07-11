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الطقس ودرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 11/7/2018 نقدمه لكم من خلال هذا المقال، حيث نقدم لكم تقرير مفصل بحالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المدن والمحافظات المصرية وحالة البحرين الأحمر والمتوسط، هذا وفقا للتقرير الذي نشرته هيئة الأرصاد الجوية في مصر.

ونقدم لكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية اليوم الأربعاء الموافق 11/7/2018، إليكم التقرير المفصل لموقع مصر 365 عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

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الطقس ودرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء 11-7-2018

الطقس ودرجات الحرارة على جمهوية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 11/7/2018 نقدمه لكم اليوم من موقع مصر 365، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة على جميع المدن والمحافظات في جمهورية مصر العربية.

وذكرت هيئة الأرصاد أن الطقس اليوم سيكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة وحتى منطقة شمال الصعيد، شديد الحرارة على منطقة جنوب الصعيد، خلال فترة النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة قليلا خلال فترة الليل ليكون الطقس لطيفًا.

وتتكون الشبورة المائية على منطقة شمال البلاد، فتتسبب في قلة الرؤية خلال الساعات الأولى من النهار، وتتكون السحب المنخفضة في منطقة شمال البلاد، وتهب الرياح النشطة السواحل الغربية، أغلبها شمالية غربية نشطة، ويزداد نشاط الرياح أيضًا على منطقة البحر الأحمر وخليج السويس مما يتسبب في اضطراب الملاحة في تلك المنطقة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

تتسم حالة البحر المتوسط اليوم وفقًا لتقارير وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ما بين الخفيف والمعتدل، حيث يتراوح ارتفاع الموج في البحر ما بين المتر ونصف والمترين، والرياح السطحية أغلبها شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فهي ما بين الاعتدال والاضطراب، ويصل ارتفاع الموج اليوم إلى ما بين المترين والمترين ونصف، أما الرياح السطحية أغلبها شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: 25 34

وسط الدلتا: 24 33.

الإسكندرية: 25 31.

بلطيم: 26 30.

مطروح: 23 29.

السلوم: 20 29.

سيوة: 23 36.

بورسعيد: 26 30.

دمياط: 25 30.

العريش: 21 33.

رفح: 22 31.

الاسماعيلية: 24 34.

السويس: 25 34.

رأس سدر: 24 35.

نخل: 18 35.

نويبع: 26 36.

طابا: 23 36.

كاترين: 22 32.

الطور: 26 36.

شرم الشيخ: 29 38.

الغردقة: 29 39.

مرسى علم: 29 36.

الفيوم: 23 35.

بني سويف: 23 35.

المنيا: 23 34.

أسيوط: 25 35.

سوهاج: 25 37.

قنا: 25 38.

الأقصر: 26 39.

أسوان: 28 38.

أبوسمبل: 31 39.

الوادي الجديد: 28 40.

شلاتين: 28 38.

أبو رماد: 29 37.

رأس حدربة: 30 36.

حلايب: 30 36.